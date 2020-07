ams AG

ams mit Umsatz im 2. Quartal in der Mitte und Profitabilität am oberen Ende der erwarteten Spanne; anhaltende Consumer-Nachfrage kompensiert Schwäche im Automotive- und Industriemarkt ...

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ausgewählte Finanzinformationen für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2020 Quartalsbericht 29.07.2020 Premstaetten - (Fortsetzung Titel) ... sehr gutes 3. Quartal durch Hochläufe im Consumer-Markt trotz Covid-19 erwartet mit ams-Umsatz von USD 530-570 Mio., 20% höher als im Vorquartal, und starker bereinigter ams-EBIT-Marge von 21-24%; OSRAM-Übernahme erfolgreich abgeschlossen, Beginn der Integration als nächster Schritt Premstätten, Österreich (29. Juli 2020) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, veröffentlicht Rekordumsätze für das 2. Quartal, 13% über dem Vorjahresquartal und in der Mitte der erwarteten Spanne, mit einer starken bereinigten operativen Profitabilität am oberen Ende der erwarteten Spanne. Dieses Wachstum beruhte besonders auf dem Consumer-Geschäft von ams, dies trotz der anhaltenden Covid-19-Pandemie und ihrer Auswirkung auf Konjunktur und Endmärkte, die zu einer verhaltenen Nachfrage im Automotive- und Industriemarkt führten. Ungeachtet dieser Faktoren erwartet ams ein sehr gutes 3. Quartal mit einem Umsatz von USD 530-570 Millionen bei anhaltend hoher Profitabilität mit einer bereinigten operativen (EBIT) Marge von 21-24%. Der Gruppenumsatz im 2. Quartal betrug USD 460,3 Mio. und lag damit 8% niedriger gegenüber dem Vorquartal, jedoch um 13% höher gegenüber USD 407,3 Mio. im Vorjahresquartal. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2020 betrug USD 960,9 Mio., das ist ein deutlicher Anstieg um 22% gegenüber USD 785,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte Bruttogewinnmarge im 2. Quartal betrug 40% (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung), das ist ein Anstieg gegenüber 37% im Vorjahresquartal (37% einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung bei 35% im Vorjahresquartal). Die bereinigte Bruttogewinnmarge im ersten Halbjahr 2020 lag bei 40% (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung), ein Anstieg gegenüber 35% im ersten Halbjahr 2019 (37% einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung bei 32% im ersten Halbjahr 2019). Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) für das 2. Quartal betrug USD 90,1 Mio. oder 20% des Umsatzes (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung), ein deutlicher Anstieg gegenüber USD 49,0 Mio. im Vorjahreszeitraum (USD 39,2 Mio. oder 9% des Umsatzes einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung, ein Anstieg gegenüber USD 21,5 Mio. im 2. Quartal 2019). Das bereinigte EBIT für das erste Halbjahr 2020 lag bei USD 191,0 Mio. (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung), ein erheblicher Anstieg gegenüber USD 71,8 Mio. im Vorjahreszeitraum (USD 99,0 Mio. einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung, ein Anstieg gegenüber USD 17,1 Mio. im Vorjahreszeitraum). Zur transparenten und konsistenten Darstellung der Geschäftstätigkeit von ams wird das Nettoergebnis sowie das Ergebnis je Aktie ab diesem Berichtsquartal bereinigt um den akquisitions­bedingten Aufwand und den Aufwand für aktienbasierte Vergütung ausgewiesen, vergleichbar mit dem bereinigten Bruttogewinn und dem bereinigten operativen Ergebnis (EBIT). Das bereinigte Nettoergebnis des 2. Quartals lag bei USD 56,8 Mio. (bereinigt um akquisitionsbedingten Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) gegenüber USD 52,2 Mio. im Vorjahresquartal (2. Quartal 2020: USD 5,9 Mio. einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung). Das bereinigte unverwässerte/verwässerte Ergebnis je Aktie für das 2. Quartal betrug CHF 0,21/0,20 bzw. USD 0,22/0,20 basierend auf 256.750.833/ 261.613.899 Aktien und CHF 0,02/ 0,01 bzw. USD 0,02/0,01 ohne Bereinigung (2. Quartal 2019: CHF 0,66/0,61 bzw. USD 0,65/0,60 basierend auf 80.773.555/ 86.504.145 Aktien; alle Aktienanzahlen gewichteter Durchschnitt). Das bereinigte Nettoergebnis für das erste Halbjahr 2020 betrug USD 82,2 Mio. (bereinigt um ak­quisitionsbedingten Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) gegenüber USD 70,2 Mio. im Vorjahreszeitraum (erstes Halbjahr 2020: USD -9,8 Mio. ohne Bereinigung). Das bereinigte unverwässerte/verwässerte Ergebnis je Aktie für das erste Halbjahr 2020 lag bei CHF 0,47/0,50 bzw. USD 0,48/0,52 basierend auf 169.720.047/175.619.483 Aktien und CHF -0,06/0,00 bzw. USD -0,06/0,00 ohne Bereinigung (erstes Halbjahr 2019: CHF 0,89/0,88 bzw. USD 0,87/0,86 basierend auf 80.504.466/81.864.338 Aktien, alle Aktienanzahlen gewichteter Durchschnitt). Der operative Cashflow für das 2. Quartal lag bei USD 106,2 Mio., ein starker Anstieg gegenüber USD 49,7 Mio. im Vorjahresquartal; für das erste Halbjahr 2020 betrug er USD 340,6 Mio. und lag signifikant höher als USD 142,9 Mio. im ersten Halbjahr 2019. Der Gesamtauftragsbestand (ohne Konsignationslagervereinbarungen) am 30. Juni 2020 lag bei USD 249,6 Mio. gegenüber USD 255,1 Mio. am Ende des 1. Quartals und USD 298,4 Mio. am 30. Juni 2019. Das Geschäft von ams entwickelte sich im 2. Quartal und der ersten Jahreshälfte 2020 sehr positiv vor dem Hintergrund der anhaltenden Auswirkungen von Covid-19 auf die globale Wirtschaft und die weltweiten Endmärkte. Für das 2. Quartal erzielte ams Ergebnisse in der Mitte oder am oberen Ende der veröffentlichten Erwartungsspanne. Diese positive Entwicklung beruhte erneut insbesondere auf dem Consumer-Geschäft von ams und der anhaltend freundlichen Gesamtnachfrage im Consumer-Markt. ams ist hocherfreut, am 9. Juli 2020 die Übernahme von OSRAM erfolgreich abgeschlossen zu haben als sicherlich wichtigste Entwicklung im vergangenen Quartal. Nach Abschluss der Transaktion hielt ams 69% der OSRAM-Aktien (exkl. gehaltene eigene Aktien) mit einem Transaktionswert von rund EUR 2,7 Mrd., bis heute hat ams seinen Anteil weiter auf rund 71% der OSRAM-Aktien erhöht. Vor dem Abschluss und kurz darauf hat ams erfolgreich eine Mehrtranchen-emission im Gegenwert rund EUR 1,25 Mrd. in Form von 5-jährigen Senior Notes an internationale Investoren platziert, diese umfasste ein Gesamtvolumen von EUR 850 Mio. und USD 450 Mio. Die Anleiheemission diente, wie von ams geplant, dazu, eine langfristige Finanzierungsstruktur für die Übernahme sicherzustellen. Darüber hinaus plant ams, künftige überschüssige liquide Mittel aus dem operativen Geschäft zur weiteren Erhöhung der OSRAM-Beteiligung zu verwenden. Der Transaktionsabschluss war ein entscheidender Meilenstein für die hochstrategische und transformative Übernahme, die nun die komplementären Stärken von ams und OSRAM zusammen­führen wird. ams verknüpft zwei in ihren jeweiligen Bereichen führende Unternehmen und ist von dem hervorragenden Technologie-, Markt- und Ertragspotenzial der Kombination überzeugt. ams heißt die OSRAM-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter weltweit im künftigen gemeinsamen Unternehmensteam willkommen und bereitet die notwendigen Schritte vor, um mit der Integration beider Organisationen zu beginnen. Vor dem Hintergrund des Zusammenschlusses von ams und OSRAM hat ams eine Vision für das zukünftige Unternehmen definiert: den unangefochten führenden Anbieter von optischen Lösungen zu schaffen. Dazu konzentriert sich ams auf die drei Bereiche Sensorik, Illumination und Visualisierung und wird dort neuartige Lösungen für innovative Anwendungen anbieten. Das Ziel von ams ist es, eine herausragende Technologieplattform aufzubauen, die starke Profitabilität und Wachstum vereint. ams setzt dabei auf ehrgeizige Technologieinvestitionen für echte Innovation und eine fortlaufende intelligente Transformation des Unternehmens im Einklang mit seiner Vision. ams hat die Absicht bekannt gegeben, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BGV) für OSRAM anzustreben, und treibt die Umsetzung dieses Schrittes voran. ams ist bestrebt, diese Vereinbarung zeitnah abzuschließen, und daher bereits mit erforderlichen Vorbereitungen befasst. Auf Grundlage dessen und der derzeitigen Einschätzung sieht ams eine Implementierung eines BGV um das Jahresende 2020 herum als einen umsetzbaren Zeitplan nach erforderlichen Genehmigungen an. Weitere Informationen zum Zeitplan und den damit verbundenen Schritten wird ams bekannt geben, sobald diese verfügbar sind. Durch den BGV wird ams die Integration und Zusammenführung der Geschäftsfelder von ams und OSRAM in effizienter Weise vorantreiben und beschleunigen können, um in den nächsten Jahren ein deutlich profitables gemeinsames Unternehmen zu schaffen. Ungeachtet des BGV-Prozesses beginnt ams nun, auf Basis seiner Mehrheitsbeteiligung enger mit OSRAM zusammen zu arbeiten, und unternimmt erste Schritte zur erfolgreichen Integration beider Unternehmen. Dazu gehören gemeinsame Initiativen zur Vorbereitung der künftigen Organisations- und Geschäftsstruktur, zur Abstimmung gemeinsamer kundenbezogener Marketing- und Vertriebs­aktivitäten und zur Umsetzung eines gemeinsamen Finanzmanagements und Berichtswesens. Zugleich ist ams damit befasst, seine Vertretung im Aufsichtsrat von OSRAM umzusetzen, in dem ams plant, insgesamt vier Sitze einzunehmen. In diesem Zusammenhang bleibt OSRAM eine unabhängige börsennotierte Tochtergesellschaft im Mehrheitseigentum von ams, bis weitere Schritte wie ein BGV abgeschlossen und implementiert sind. Auf dem Weg zum Zusammenschluss sind Profitabilität, Gewinnwachstum und Cashflow der primäre Fokus von ams für alle Geschäftsbereiche sowie das kombinierte Unternehmen. Entsprechend treibt ams seine strategische Positionierung und seine Portfolioentwicklung in enger Abstimmung mit diesen Zielgrößen voran. Die Geschäftsentwicklung von ams zeigt, dass Consumer-Lösungen im 2. Quartal und ersten Halbjahr abermals den größten Beitrag zum Gesamtergebnis leisteten. Als führender Anbieter für optische Sensorik basiert die Marktposition von ams auf seiner breiten Palette an Lösungen für 3D-Sensorik einschließlich VCSEL- Illumination (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser), hochwertiges Displaymanagement einschließlich "Hinter-OLED"-Sensorik (BOLED), miniaturisierte Annäherungssensoren, Spektral- und Biosensorik sowie andere optische Anwendungen. Als ein führender Anbieter von 3D-Sensorik verfügt ams über ein umfassendes Portfolio sowie branchenführendes System-Know-how und deckt sämtliche Architekturen ab: Structured Light (SL), Time-of-flight (ToF) und Active Stereo Vision (ASV). Auf Basis der hochwertigen VCSEL-Lösun­gen und Optikexpertise für front- und rückseitigen Einsatz bietet ams anspruchsvolle 3D-Illumination für SL, ToF und ASV. ams liefert 3D-Sensorikprodukte in hohen Volumina an die führenden Smart­phone-OEMs, dabei leistete der Android-Markt einen attraktiven Beitrag im ersten Halbjahr. Hierbei bedient ams mehrere Plattformen mit verschiedenen VCSEL-3D-Illuminationslösungen für iToF-3D-Sensorik auf der Geräterückseite. Diese Verbesserungsfunktionen für Kameras verzeichneten einen erheblichen Markterfolg, da OEMs so eine deutlich verbesserte Bildqualität erzielen. ams erweitert seinen Fokus und sein Technologieportfolio in der 3D- Sensorik durch die gezielte Integration von Hochleistungs-NIR-Bildsensorik für spezifische Architekturen. Diese Roadmap baut das Angebot an 3D-Technologien und die Systemkompetenz von ams weiter aus und ermöglicht das Design von Lösungen, in denen die NIR-Technologie von ams hohe QE und andere technologische Vorteile realisiert. Im Bereich Displaymanagement nimmt die Verbreitung von BOLED-Licht- und Näherungssensor­lösungen in wichtigen Android-Plattformen weiter zu. Die unerreichte Technologie von ams macht Licht- und Näherungssensoren dank der Messung durch das OLED-Display hindurch unsichtbar und eliminiert rahmenbasierte Elemente auf der Gerätevorderseite. Führende Android-OEMs haben die Marktdurchdringung dieser Technologie vorangetrieben, die sich zu einem durchgängigen Teil des Funktionsumfangs von High-End-Plattformen entwickelt. Vor diesem Hintergrund setzt ams eine erweiterte BOLED-Roadmap mit mehreren Produktgenerationen für die kommenden Jahre um. Insgesamt betrachtet beliefert ams führende Consumer-OEMs mit sehr hohen Volumina an differenzierten Sensorlösungen aus seinem Displaymanagementportfolio. ams konzentriert sich auf Innovationen in der optischen Sensorik durch fortlaufend hohe F&E-Investitionen für neue Technologien und Anwendungen. Im Frühjahr hat ams bereits eine innovative Technologie für den automatischen Weißabgleich (AWB) von Fotokameras eingeführt, bei der der hochgenauer Spektralsensor von ams einen neuen Weg zur Leistungssteigerung von Kameras in Mobilgeräten eröffnet. Die präzise Spektralanalyse des Umgebungslichts durch anspruchsvolle optische Sensorik ermöglicht eine bisher unerreichte Genauigkeit des Weißabgleichs für Smartphone-Kameras. Dies führt zu einer deutlich erhöhten Bildqualität und einer ausgezeichneten natürlichen Farbwiedergabe mit herausragenden Ergebnissen und messbaren Benchmark-Verbesserungen. Für eine erste Flagship-Plattform liefert ams hohe Stückzahlen dieser Lösung aus und erwartet eine zunehmende Verbreitung der Technologie in der Zukunft. ams verfolgt eine Entwicklungsroadmap für dToF-3D-Technologie, eine komplexere ToF-Architektur, die erhebliche Vorteile für größere Entfernungen bietet. Leistungsstarke Illumination und Systeme für dToF, die auf der branchenführenden Expertise von ams bei 3D-Illumination und -Sensorik aufbauen, sind ein Innovationsschwerpunkt für die nächsten Jahre, denn ams stellt fest, dass dToF zu einem wichtigen Bereich der 3D-Technologie wird und das Marktinteresse an künftigen Anwendungen auf der Geräterückseite zunimmt. Daneben setzt ams seine Entwicklungsaktivitäten für vorderseitige 3D-Sensortechnologie zur Gesichtsauthentifizierung hinter dem Display fort, die sie damit unsichtbar macht und sichtbare Elemente von der Gerätefront entfernt. Unter Nutzung der einzigartigen BOLED-Kompetenz und der 3D-Systemfähigkeiten, die sich auf VCSEL- Illumination, NIR-Sensorik, Software und Algorithmen stützen, plant ams, eine ASV-basierte BOLED-3D-Technologie um die Jahreswende herum zu demonstrieren. Später plant ams, mögliche Architekturen für BOLED-3D-Sensorik im Zusammenhang mit SL zu erkunden. Alles in allem sieht ams dToF- und BOLED-3D-Technologie als sehr attraktive Möglichkeiten zur Geschäftsausweitung für die kommenden Jahre. Der Bereich Audiosensorik, der die Lösungspalette von ams für aktive Geräuschunterdrückung beinhaltet, entwickelte sich vor dem Hintergrund der starken Position von ams bei leistungsfähigen Digital- und Hybridtechnologien zur Geräuschunterdrückung im Rahmen der Erwartungen. Mit Blick auf die nächsten Jahre sieht ams eine Reihe an neuen Umsatzmöglichkeiten und potenziellen Anwendungen für optische Sensorik, die ams bei den führenden Smartphone-OEMs verfolgt. Diese basieren auf den starken Kundenbeziehungen und dem intensiven Niveau der Zusammenarbeit mit allen diesen Kunden. ams arbeitet daran, seinen Kunden neue und bessere Lösungen zu bieten, die der Fokus von ams auf hochwertige Innovation und differenzierende Technologie möglich macht. Die Geschäftsentwicklung des Automobil-, Industrie- und Medizintechnikgeschäfts von ams war im 2. Quartal und ersten Halbjahr insgesamt verhalten. Die Ergebnisse lagen aufgrund der anhalten­den Effekte von Covid-19 im Rahmen der Erwartungen, obwohl sich die Endmärkte bezüglich der jeweiligen Auswirkungen unterschieden. Im Automotive-Markt war die weltweite Nachfrage­schwäche und die geringere Automobilproduktion in der Auftragsentwicklung und im Volumen­bedarf weiter sichtbar, so dass die Geschäftsentwicklung erwartungsgemäß verlief. Während ams durch dieses herausfordernde Umfeld navigiert, sieht ams einer deutlicheren Zunahme der welt­weiten Automobilproduktion erfreut entgegen. ams ist in attraktiven Märkten der automobilen Sen­sorik für Sicherheit, Fahrerassistenz/autonomes Fahren, Positionsmessung und Fahrwerkskontrolle gut positioniert und investiert weiter in F&E- und projektbezogene Entwicklungsaktivitäten. Im Bereich 3D LIDAR unterstützet ams Illumination in mehreren Programmen bei verschiedenen Tier-1-Systemanbietern, in denen die Hochleistungs-VCSEL-Arrays von ams anspruchsvolle Scan-/Non-Scan-Architekturen für LIDAR ermöglichen. Darüber hinaus sieht ams weiteres positives Marktfeedback für LIDAR aus seiner Partnerschaft mit dem LIDAR-Technologieführer IBEO. Die interne VCSEL-Fertigung von ams, in der ams 2020 einen Hochlauf vollzieht, ist bereits vollständig für Automotive-Anwendungen qualifiziert, was eine weitere Differenzierung im VCSEL- Markt erlaubt. Der aufstrebende Markt für optische Sensorik im Fahrzeuginnenraum (ICS) zeigt eine erfreuliche Dynamik, da OEMs und Tier-1-Zulieferer stark an neuen Komfort- und Sicherheitsanwendungen im Innenraum, wie Überwachung, interessiert sind. ams entwickelt Produkte für erste gesicherte ICS-Projekte einschließlich Illumination und sieht zukünftige Geschäftsmöglichkeiten rund um seine 3D-Lösungskompetenz. Das Industriegeschäft von ams verzeichnete im 2. Quartal ebenfalls unverändert zurückhaltende Ergebnisse, die einer aufgrund der weltweiten Auswirkungen von Covid-19 weiterhin schwache Nachfrage im Industriemarkt widerspiegeln. Auf dem Weg zu einer künftigen Erholung der Nach­frage bieten im derzeitigen Umfeld der breite Kundenstamm von ams und seine führende Position in anspruchsvoller Sensorik für Industrie- und Fertigungsautomation, HABA, Bildgebung und andere Industrieanwen­dungen hilfreiche Unterstützung. Der auf der führenden Global Shutter-Technologie von ams aufbauende Bereich Imaging für industrielle Bildverarbeitung und maschinelles Sehen verzeichnete eine vergleichbare Entwicklung mit Ergebnissen im Rahmen der Erwartungen. Das Medizintechnikgeschäft von ams entwickelte sich im 2. Quartal im Gegensatz zu den anderen AIM-Märkten weiter gut. ams ist ein führender Anbieter medizinischer Bildgebungslösungen für Computertomografie (CT), digitales Röntgen und Mammografie sowie für Endoskopie mit Miniaturkameras. Angesichts der Covid- 19-Pandemie bediente ams die Nachfrage für einen breiteren Einsatz von CT- Systemen, die die klinische Covid-19-Diagnostik unterstützen. ams treibt Innovation voran und sieht eine erfreuliche Dynamik bei der vor kurzem angekündigten neuartigen Anwendung von Spektralsensorik für medizinische Lateral Flow Tests (LFT). Hier ermöglicht ams eine rasche Diagnostik durch die optische Analyse von LFT-Ergebnissen am Point-of-Care mit sehr hoher Genauigkeit. ams hat eine Partnerschaft mit dem europäischen Testanbieter Senova für ein integriertes LFT-Testkit zur Identifizierung von Covid-19-Antikörpern bekanntgegeben, das den Spektralsensor von ams verwendet, und erwartet erste Produktionsvolumina im 2. Halbjahr. Angesichts der Leistungsfähigkeit seiner unerreichten Technologie evaluiert ams bereits mehrere zusätzliche Industriepartnerschaften für verschiedene medizinische LFT-Anwendungen und sieht eine bedeutende Wachstumsmöglichkeit für die kommenden Jahre. Im operativen Bereich hat ams die Volumenproduktion an allen Standorten trotz der anhaltenden Einschränkungen und Herausforderungen durch Covid-19 aufrechterhalten. ams behält detaillierte Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit seiner Belegschaft und seiner Produktionsfähigkeit bei, damit kann ams Kundenanforderungen voll erfüllen sowie eine sich verändernde Kundennachfrage unterstützen. Die Fertigung von ams in Singapur hat im ersten Halbjahr eine starke operative Leistung gezeigt und ams erwartet, dass sich dies bei steigender Kapazitätsauslastung mit erwarteten höheren Produktionsvolumina im 3. Quartal und zweiten Halbjahr fortsetzen wird. Die Investitionsausgaben blieben im ersten Halbjahr 2020 auch im Vergleich zu 2019 auf niedrigem Niveau und zeigen damit das erfolgreiche Management des Investitionsbedarfs. ams erwartet daher auch für den Rest des laufenden Jahres einen begrenzten Umfang der Investitionsausgaben. Für das 3. Quartal 2020 erwartet ams ein sehr gutes Wachstum des ams-Geschäfts ungeachtet der fortdauernden Covid-19-Pandemie, die sich auf die globale Wirtschaft und die Endmärkte von ams auswirkt, auf sequentieller Basis. Dieses Wachstum basiert auf Produktionshochläufen von Sensorlösungen für Smart­phones, während das Non-Consumer-Geschäft von ams im Automobil- und Industriemarkt weiter eine beschränkte Nachfrage verzeichnet und einen begrenzten Beitrag zu den Ergebnissen liefert. ams wird OSRAM ab Beginn des 3. Quartals 2020 vollständig konsolidieren und beabsichtigt, OSRAM als separates Berichtssegment zu inkludieren. ams plant, auch künftig seine bisherige Praxis beizubehalten und einen finanziellen Ausblick für das laufende Quartal zu geben. Aufgrund der derzeitigen Struktur des finanziellen Ausblicks von OSRAM umfasst der folgende finanzielle Ausblick für das 3. Quartal 2020 jedoch nur das ams-Geschäft. Basierend auf verfügbaren Informationen und der oben genannten Definition erwartet ams im 3. Quartal einen Umsatz für das ams-Geschäft von USD 530-570 Mio., was einen Anstieg von 20% gegenüber dem Vorquartal darstellt, bezogen auf die Mitte der erwarteten Spanne. Dieser positive Ausblick beruht auf einem starken Consumer-Geschäft, das die anhaltende Nachfrageschwäche im Großteil des Non-Consumer-Geschäfts von ams kompensiert. Ungeachtet dieser Situation geht ams von einer robusten Profitabilität im 3. Quartal mit einer erwarteten bereinigten operativen (EBIT) Marge von 21-24% aus, die auf den operativen Stärken von ams beruht. Die vorstehenden Erwartungen basieren auf der Annahme, dass keine weiteren unvorhergesehenen negativen Folgen der Covid-19- Pandemie eine bedeutende negative Auswirkung auf das Geschäft von ams haben werden. Der Semesterbericht einschließlich weiterer Finanzinformationen steht auf der Unternehmenswebsite unter https://ams.com/financial-reports [https://ams.com/ financial-reports] zur Verfügung ### Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die ams und/oder ihre Tochterunternehmen (zusammen "ams Konzern") enthalten, die "in die Zukunft gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden. ams macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung des Industriesektors, in dem der ams Konzern tätig ist, und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf den ams Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in diesen Unterlagen und Informationen enthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. Über ams ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen. Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive. ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/] ams social media: >Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/ company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/ /www.youtube.com/user/amsAnalog] ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams Group. 