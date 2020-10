Lakeside Software, Inc.

Lakeside Software zum Marktführer im Bereich Verwaltung der Endbenutzererfahrung ernannt

Unabhängiges Forschungsunternehmen würdigt Lakeside als Top-Anbieter auf dem EUEM-Markt

Lakeside Software, der führende Anbieter von Monitoring-Lösungen für digitale Erlebnisse, wurde im Bericht "The Forrester New Wave(TM): End-User Experience Management" für das vierte Quartal 2020 zu einem der Spitzenreiter ernannt. In dem Bericht wurden die 11 wichtigsten Anbieter im Bereich der Überwachung der Endbenutzererfahrung (EUEM) anhand von 10 Kriterien bewertet. In der Bewertung wurde Lakeside in den Kategorien Telemetrie-Erfassung, qualitatives Feedback, Integration von Drittanbietern und Roadmap-Kriterien hervorgehoben. Auch in der Kategorie aktuelle Angebote erhielt Lakeside eine der höchsten Bewertungen.

Die SysTrack-Plattform von Lakeside ist eine umfassende Endpunktüberwachungslösung, die eine breit angelegte und tiefgreifende Datenerfassung mit der Stimmung der Mitarbeiter und KI-gestützten Erkenntnissen kombiniert. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Mitarbeitererfahrung und Produktivität zu verbessern und gleichzeitig die IT-Kosten zu verringern. Laut dem Forrester-Bericht sammelt Lakeside "eine außergewöhnliche Menge an Erfahrungsdaten. Die 'Sensoren' auf Kundenseite von Lakeside erfassen mehr als 7.000 Indikatoren und verwenden maschinelles Lernen, um herauszufiltern, welche Daten an die Cloud gesendet werden sollen, sodass den IT-Administratoren nur die relevanten Erfahrungsdaten angezeigt werden."

Laut einer Kundenaussage in dem Bericht "ist die Anzahl der Datenpunkte, die Lakeside sammelt, viel größer als bei anderen Anbietern in der Branche."

"Wir sind davon überzeugt, dass die Tatsache, dass wir in dieser "New Wave"-Bewertung an der Spitze liegen, die Aussagen unserer Kunden und Partner bestätigt. Die Fähigkeit, die größten Hindernisse in der Technologie schnell ausfindig zu machen und zu beheben, ist ein entscheidender Schritt zur Steigerung der Produktivität und der IT-Effizienz", erklärte Mike Schumacher, CEO von Lakeside. "Wir sehen diese Würdigung als Teil des wachsenden Bewusstseins für herausragende Mitarbeitererfahrungen als unabdingbar an - insbesondere jetzt, wo die Umstellung auf Heimarbeit die etablierten Arbeitsabläufe unterbrochen hat und mehr Druck auf dem Endpunkt als Ort, an dem die Arbeit stattfindet, lastet. Aus unserer Sicht unterstreicht die Anerkennung von Forrester unser Engagement für den Aufbau einer robusten Plattform, die Unternehmen dabei hilft, ihre Mitarbeiter besser zu verstehen, von jedem Gerät und von überall aus ein hervorragendes IT-Erlebnis anzubieten, IT-Projekte mit realen Benutzerdaten zu planen und zu validieren und die Service Desk-Prozesse durch proaktive Erkennung zu optimieren."

Forrester hebt in seinem Bericht außerdem hervor, dass Lakeside "hervorragend für VDI-Umgebungen geeignet ist. Kunden verwenden Lakeside dank der robusten Fähigkeiten zur Ressourcennutzung häufig für die Desktop-Transformation. Die Lösung verfügt über die integrierte Unterstützung von Citrix, Microsoft, Nutanix und VMware."

Laut Schumacher ist die vollständige VDI-Unterstützung im Zeitalter des Homeoffice wichtiger denn je. "Virtuelle Desktops und Apps sind für viele unserer Kunden eine grundlegende Lösung, damit ihre Mitarbeiter sicher von zu Hause aus arbeiten können. Wir sind stolz darauf, ein Tool zu sein, auf das sich Kunden und Partner verlassen, um ihre VDI-Umgebung richtig zu dimensionieren und ihre Transformation erfolgreich durchzuführen."

Der Bericht folgt der Ankündigung von Lakeside, zwei neue Führungskräfte einzustellen, um das Wachstum und die Markteinführungsstrategie des Unternehmens voranzubringen.

