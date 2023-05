Alternative Bank Schweiz AG

Alternative Bank Schweiz gewinnt Ethik-Preis der Universität Neuenburg

Olten (ots)

Die Universität Neuenburg zeichnet die Alternative Bank Schweiz (ABS) mit ihrem neu ins Leben gerufenen "Ethics in Finance Award 2023" aus. Dieser Preis ist für die ABS die dritte Ethik-Auszeichnung unabhängiger Organisationen innert vier Jahren. Er unterstreicht die konsequente ethische Haltung und Umsetzung, der sich die ABS seit ihrer Gründung im Jahr 1990 verpflichtet.

Als führende sozial und ökologisch orientierte Bank in der Schweiz unterscheidet sich die ABS von konventionellen Banken, indem sie ihre ethischen Grundsätze stets in den Vordergrund stellt. Sie verpflichtet sich bei all ihrem Tun dem Gemeinwohl und zielt nicht auf Gewinnmaximierung. Ob die ABS diese Grundsätze bei der internen und externen Geschäftstätigkeit einhält, wird von einer unabhängigen externen Ethik-Kontrollstelle überprüft. So halten es die Statuten der Bank fest. Die Konzeption und Umsetzung dieses Kontrollorgans hat die Jurymitglieder des Ethik-Preises der Universität Neuenburg überzeugt.

Universität Neuenburg hält Ethikkontrolle für vorbildlich

Speziell gewürdigt hat die Universität Neuenburg das hohe Mass an Unabhängigkeit der Ethik-Kontrollstelle der ABS. Der externe Dienstleister "ethix" darf seine Meinung frei äussern und legt den Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung auch kritische Kommentare über die Bank und ihre Aktivitäten vor. Dr. Eelco Fiole, Vorsitzender der Jury des "Ethics in Finance Award" der Universität Neuenburg, sagt: "Dies ist eine Best Practice, die breite Anerkennung und Nachahmung in der Schweiz, Liechtenstein und vielleicht darüber hinaus verdient. Wir empfehlen den Finanzmarktteilnehmern, diese bemerkenswerte Innovation zur Kenntnis zu nehmen."

Anerkennung für das Modell ABS

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und die Begründung der Universität Neuchâtel", sagt Rico Travella, Mitglied der Geschäftsleitung. "Der Preis ist eine enorme Anerkennung für die Weitsicht, mit der die ABS gegründet wurde, und der Art und Weise wie Ethik heute in der ABS gelebt wird. Die dritte Auszeichnung innert vier Jahren zeigt uns, dass unser Modell wahrgenommen wird. Ethik vor Profit ist definitiv ein Thema in der Finanzwirtschaft." Die Ethikberichte der ABS sind öffentlich auf der Website verfügbar: www.abs.ch/ethikberichte.

Der "Ethics in Finance Award" der Universität Neuenburg

Der Preis für Ethik in der Finanzwirtschaft wurde dieses Jahr vom Institut d'analyse financière (IAF) ins Leben gerufen. Er soll jedes Jahr vorbildliche Praktiken von Unternehmen oder Personen, die auf den Finanzmärkten tätig sind, honorieren. Bewerben können sich jeweils alle in der Schweiz und in Liechtenstein ansässigen Finanzmarktakteure wie Banken, Corporate Fintechs, Versicherungen, Investmentgesellschaften, Regierungsstellen und weitere Akteure des Finanzdienstleistungssektors.