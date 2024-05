Fairflight Touristik GmbH

Der neue NFL-Spielplan für die Saison 2024/25 ist veröffentlicht: FAIRFLIGHT Touristik bietet Reisen zu allen Spielen

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Die National Football League (NFL) startet am 5. September 2024 mit dem Spiel von Titelverteidiger Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens in die neue Saison. Sport-Begeisterte können die NFL live und hautnah erleben. Der Spezialveranstalter FAIRFLIGHT Touristik bietet USA-Reisen zu allen Heim- und Auswärtspartien aller 32 Teams an - zum Beispiel zu den Miami Dolphins, Seattle Seahawks und Dallas Cowboys. Darüber hinaus sind Reisen zu den Playoffs und den Super Bowl buchbar. Der Super Bowl findet am 9. Februar 2025 im Caesars Superdome in New Orleans statt. Auf nach Kansas! Reise zum aktuellen Super-Bowl-Champion Eine FAIRFLIGHT-Reise führt nach Kansas City (K.C.), die Heimat der Chiefs und des aktuellen Super-Bowl-Champions. Reisende können hierbei eintauchen in die elektrisierende Atmosphäre des Arrowhead Stadiums - die Fans der Kansas City Chiefs gelten als die lautesten des Landes. Doch Kansas City bietet mehr als nur Football. Vom mitreißenden Baseball (Kansas City Royals, American League) über spannende Fußballspiele (Sporting Kansas City, Major League Soccer) bis hin zu rasanten Nascar-Rennen auf dem Kansas Speedway - die Sportvielfalt ist schier unendlich und macht die größte Stadt im US-Bundesstaat Missouri zu einer echten Sport-Metropole. FAIRFLIGHT-Gäste können auf der Reise auch viele weitere Highlights erleben. Die 500.000-Einwohner-Stadt gilt als Wiege des Jazz. Dieses Erbe wird in über 40 Jazzclubs gehegt und gepflegt. Kansas City ist auch die Heimat des amerikanischen Barbecues und begeistert mit mehr als 100 Grillrestaurants. "American Royal", die "BBQ-Weltmeisterschaften" sind der größte Grillwettbewerb der Welt und finden jeden Herbst statt. In der City sprudeln auch viele beeindruckende Springbrunnen. Mehr als 200 Exemplare verleihen ihr den Spitznamen "Stadt der Brunnen". Ihre entspannte und kultivierte Atmosphäre verdankt die Stadt nicht zuletzt der florierenden Kunstszene und den einzigartigen Museen. Die Kansas-Reise wird ab 1.792 Euro pro Person im Doppelzimmer angeboten - Linienflug ab/bis Deutschland, Österreich und Schweiz, fünf Übernachtungen sowie ein Ticket für ein Heimspiel sind inklusive. Weitere Infos unter https://www.fairflight.de/reisearten/sportreisen/nfl-reisen. NFL-Spiele in Kombination mit jeder USA-, Hawaii-, Kanada- oder Karibik-Reise Da sich die NFL-Teams über den ganzen amerikanischen Kontinent verteilen, kann jeder USA-Urlaub leicht mit einem Besuch eines NFL-Spiels verbunden werden. FAIRFLIGHT-Kunden haben die Möglichkeit, Tickets in Kombination mit jeder Amerika-, Hawaii-, Kanada- oder Karibik-Reise zu buchen. Gute Möglichkeiten, gleich mehrere NFL-Spiele während einer USA-Reise live zu erleben, bietet zum Beispiel ein Trip an die US-Westküste. Hier können Urlauber Spiele der San Francisco 49ers, Las Vegas Raiders und Los Angeles Rams miteinander verbinden. Hier geht's zum kompletten NFL-Spielplan: https://www.fairflight.de/reisearten/sportreisen/nfl-spielplan Auch Reisen zu den US Open und zur NBA sind buchbar Neben der NFL sind über FAIRFLIGHT auch Reisen zu den US Open nach New York City (Tennis), zu allen NBA-Spielen (Basketball), NHL-Spielen (Eishockey) und MLB-Spielen (Baseball) sowie zu allen Nascar-Rennen erhältlich. Es können komplette Pakete mit Flug, Transfers, Hotels, Stadtrundfahrt und Eintrittskarte gebucht werden - auch während der Schulferien und über Weihnachten. Weitere Informationen und Buchungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in jedem Reisebüro, unter www.fairflight.de sowie telefonisch unter der Nummer 0800 / 555 35 35 (gebührenfrei).