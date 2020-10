Vistaprint

Vistaprint vertieft Design-Kompetenz

Akquisition von 99designs vereint talentierte freiberufliche Designer mit den renommierten Marketinglösungen für Kleinunternehmen von Vistaprint

Berlin/Melbourne (ots)

Vistaprint, Marketingpartner für Millionen von Kleinunternehmen auf der ganzen Welt, gibt heute seinen Zusammenschluss mit 99designs bekannt, einer weltweiten Kreativplattform, die es Grafikdesignern und Kunden erleichtert, zusammenzuarbeiten und Designs zu kreieren. 99designs wurde von Cimpress akquiriert, dem Mutterkonzern von Vistaprint, und wird sowohl als Teil von Vistaprint als auch als eigenständige Marke geführt werden.

"Die treibende Kraft von Vistaprint und 99designs ist unsere gemeinsame Leidenschaft, kleine Unternehmen zu unterstützen", sagt Robert Keane, Gründer und CEO von Cimpress und Vistaprint. "Wir wissen, wie wichtig ein großartiges Design für Unternehmer für ihren Erfolg ist. 99designs und Vistaprint teilen die gleichen Werte und Visionen. Das macht sie zu vertrauensvollen Partnern von Unternehmern und Gestaltern und das legt den Grundstein für etwas Größeres und Wertvolleres als es eines unserer beiden Teams alleine erschaffen könnte."

Die Verbindung des großen 99designs-Netzwerks freiberuflicher Grafikdesigner und den mehr als 20 Millionen Kunden von Vistaprint wird eine weltweite Plattform bilden, die es Kleinunternehmen leicht machen wird, professionelle Design-Dienstleistungen und Marketingprodukte an einem Ort zu erhalten. Und sie gibt den freiberuflichen Designern im 99designs-Netzwerk die Möglichkeit, für Vistaprint-Kunden zu arbeiten.

Patrick Llewellyn, CEO von 99designs, sagt: "In einem Jahr, in dem die ganze Welt online zusammenarbeiten musste, ist die Mission von 99designs, Kreativität zu fördern und Menschen auf der ganzen Welt Möglichkeiten zu eröffnen, nie wichtiger gewesen. Seit über einem Jahrzehnt ermöglichen wir kreative Zusammenarbeit auf digitalem Weg und konnten aus erster Hand erleben, wie das den Erfolg von Kleinunternehmern und Gestaltern vorantreibt. Vistaprints Glaube daran und seine Investition in unser Team und unsere Technologie zeigt das enorme Potenzial, das in menschlicher Kreativität steckt, genauso wie den großen Einfluss, den ein professionelles Design für ein kleines Unternehmen hat."

Mit mehr als 20 Millionen Kunden weltweit bietet Vistaprint eine große Auswahl an individualisierbaren Design-Vorlagen für ihre Marketing- und Werbematerialien. In den letzten Jahren wurde der Design-Service von den Vistaprint-Kunden immer stärker genutzt bis hin zur Umsetzung von Grafiklayouts in Echtzeit. Dieses Angebot ist bei Kleinunternehmen inzwischen sehr beliebt, die sich an die Mitarbeiter des Vistaprint-Kundenservices mit Aufträgen zur Anpassung eines Banner-Designs bis hin zur Gestaltung von Flyern oder Visitenkarten wenden. Während der Corona-Pandemie haben sich viele Kunden für den Vistaprint-Designservice zur einfachen und schnellen Gestaltung personalisierbarer Mund-Nasen-Masken entschieden. Mit der Akquisition von 99designs wird Vistaprint sein Angebot erweitern, um zusätzliche Anforderungen seiner Kunden zu bedienen.

"Die professionelle Designer-Community von 99designs ist ein ganz wichtiges Element für die Geschäftsentwicklung von Vistaprint in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Denn auch unsere Kunden im deutschsprachigen Raum schätzen es, Marketingmaterialien sowie Design- und Digital-Dienstleistungen aus einer Hand zu erhalten", beschreibt Florian Baumgartner, verantwortlich für das internationale Geschäft bei Vistaprint, die Situation hierzulande. "Unser Ziel ist es, unsere Kunden als Partner bei jedem Schritt ihrer unternehmerischen Reise, bei Wachstum und Weiterentwicklung zu begleiten."

Patrick Llewellyn wird an Robert Keane berichten und die Geschäfte von 99designs weiterhin führen. Und die große Community an freiberuflichen Grafikdesignern wird den Kunden beider Unternehmen - 99designs und Vistaprint - zur Verfügung stehen. Vistaprint plant weitere Investitionen, um das 99designs-Team zu erweitern und die Technologien und die große Produktauswahl an Design-Dienstleistungen mit hohem Tempo weiterzuentwickeln.

Über Vistaprint

Vistaprint ist der Marketingpartner für Millionen von Kleinunternehmen auf der ganzen Welt, der es ihnen ermöglicht, ihre Träume zu verwirklichen. Seit mehr als 20 Jahren helfen wir Kleinunternehmen bei einem glaubwürdigen Außenauftritt mit unseren qualitativ hochwertigen Marketingprodukten, darunter Schilder, gebrandete Bekleidung, Werbemittel, Flyer und Postkarten, Visitenkarten, Websites und digitales Marketing. Mit Vistaprint haben Kleinunternehmen die Möglichkeit, ihr Marketing mit einfachen digitalen Tools und Design-Vorlagen selbst zu gestalten und zu individualisieren oder Unterstützung von professionellen Grafikdesignern zu erhalten. Unser Fokus ist es, Kleinunternehmen dabei zu helfen, ein stimmiges und einheitliches Markenimage zu entwickeln, das ihr Unternehmen im Ladenlokal, online, vor Ort und unterwegs am besten repräsentiert.

Über 99designs

99designs ist die weltweite Kreativplattform, die es Grafikdesignern und ihren Kunden leicht macht zusammenzuarbeiten und Designs zu erschaffen, die sie lieben. Seit seiner Gründung 2008 ist 99designs von einem kleinen Online-Forum zu einer weltweiten Community talentierter Grafikdesigner herangewachsen, die heute eine beliebte Lösung für Unternehmen, Agenturen und Einzelpersonen. 99designs hat seiner Designer-Community inzwischen mehr als 300 Millionen US-Dollar ausgezahlt. Neben dem Hauptsitz des Unternehmens in Melbourne, Australien, verfügt es über Büros in Oakland, Kalifornien, und Berlin in Deutschland.

Über Cimpress

Cimpress plc (Nasdaq: CMPR) investiert in kundenorientiere und massenfertigungstaugliche Unternehmen und baut diese langfristig auf. Die Massenanfertigung ist eine wettbewerbsorientierte Strategie, die darauf zielt, Waren und Dienstleistungen anzubieten, die den individuellen Kundenbedürfnissen entsprechen und dabei nahezu mit der Effizienz der Massenproduktion hergestellt werden. Zu den Cimpress-Unternehmen gehören BuildASign, Drukwerkdeal, Exaprint, National Pen, Pixartprinting, Printi, Vistaprint und WIRmachenDRUCK.

