MultiDimension Technology Co., Ltd.

MDT bringt magnetische Zahnradsensor-Reihe TMR4Mxx für Drehpositions- und Drehzahlerfassung mit fünf Getriebemodulkonfigurationen auf den Markt

San Jose, Kalifornien, und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire)

Neue TMR-Sensoren bereichern das Produktportfolio von MDT für Drehsensoren und Encoder und bieten Kunden flexible Auswahlmöglichkeiten

MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Anbieter von Magnetsensoren mit Spezialisierung auf Magnetischen Tunnelwiderstand (TMR), hat die magnetischen Zahnradsensoren TMR4Mxx für Zahnradteilungen im 0,2/0,3/0,4/0,5/0,8-Modul auf den Markt gebracht. Sie bieten einzigartige Leistung mit hoher Präzision, großer Luftspalttoleranz und Hochgeschwindigkeitsbetrieb für die Drehpositions- und Drehzahlerfassung in industriellen Anwendungen wie beispielsweise elektrischen Spindelantrieben, CNC-Maschinen, Servomotoren und Aufzügen.

"TMR4Mxx sind die grundlegenden Sensorkomponenten der GE-T/GE-A-Zahnrad-Encoder von MDT. Da sie als proprietäre TMR-basierte Zahnrad-Encoder von MDT auf dem Markt immer mehr an Anerkennung und Popularität gewonnen haben, bringen wir die TMR4Mxx-Reihe auf den Markt, um Kunden zu unterstützen, die es vorziehen, Sensor-ICs zu verwenden und ihre eigenen Designs zu entwickeln. Sie sind eine Erweiterung der TMR40xx-Reihe von MDT, der seit 10 Jahren in Serie gefertigten Zahnradsensoren im metrischen System. Alle TMR-Zahnradsensor- und -Encoderprodukte von MDT haben die gemeinsamen Eigenschaften unserer TMR-Technologie gemeinsam. Dazu gehören das hohe Signal-Rausch-Verhältnis, die hohe Auflösung zum Erkennen kleiner Teilungen, die große Luftspalttoleranz und die hervorragende Temperaturstabilität und Störfestigkeit dank dem einzigartigen TMR-Sensordesign, dem führenden IP-Portfolio und dem fundierten Know-how in der Serienfertigung von MDT", erklärte Dr. Song Xue, Vorsitzender und CEO von MultiDimension Technology. "Wir bieten ein umfassendes Produktportfolio für Anwendungen zur Drehposition und Geschwindigkeitsmessung von Zahnrädern und lassen die Kunden die beste Möglichkeit wählen, um die Vorteile unserer TMR-Technologie in ihren Produkten umzusetzen. Egal, ob sie vollständig integrierte Drehgebermodule benötigen oder lieber entsprechende Sensor-ICs verwenden und ihre eigenen Lösungen entwickeln möchten, MDT wird immer ein zuverlässiger Lieferant und Partner sein, der in der Lage ist, seinen Designzyklus und seine Markteinführungszeit mit einer funktionsreichen Produktauswahl zu beschleunigen, die den Anforderungen genau entspricht und auf dem Markt verfügbar ist.

Die Zahnradsensoren und Encoder von MDT sind in den folgenden Produktreihen erhältlich. Bei Fragen zu Musterprodukten, Preis und Lieferung wenden Sie sich bitte an MDT.

Produktreihe Anwendbare Gangstufen Ausgang TMR4MxxZahnrad-Sensor Modul-System, 0.2/0.3/0.4/0.5/0.8-Modul dual differential analog TMR40xxZahnrad-Sensor metrisches System,0,25/0,4/0,5/0,6/0,75/0,8/1,0/1,2/1,4/1,6/2,0/3,0 mm einfach/dual differentialanalog GE-T/GE-AZahnrad-Encoder Modul-System, 0,4/0,5/0,8-Modul (anpassbar) digital inkremental ABZ,analoger Sinus/Cosinus1 Vpp

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang, Provinz Jiangsu, China, gegründet und betreibt Niederlassungen in Peking, Shanghai, Chengdu und Ningbo in China, Tokio, Japan und San Jose, Kalifornien, USA. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum entwickelt und verfügt über hochmoderne Fertigungskapazitäten, die die Serienproduktion von hochleistungsfähigen, kostengünstigen TMR-Magnetsensoren für die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen unterstützen können. Unter der Leitung eines Managementteams, das sich aus hochkarätigen Experten und Veteranen der Magnetsensorik und des Ingenieurwesens zusammensetzt, ist MDT bestrebt, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und deren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen zu MDT finden Sie auf http://www.multidimensiontech.com.

