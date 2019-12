Faber-Castell

Führungswechsel bei Faber-Castell: Stefan Leitz wird neuer Vorstandsvorsitzender

Bild-Infos

Download

Stein (ots)

Der Aufsichtsrat der Faber-Castell AG hat Herrn Stefan Leitz (55) zum Nachfolger von Daniel Rogger (51) bestellt. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende hatte zuvor den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er seinen nächstes Jahr auslaufenden Vertrag aus familiären Gründen nicht verlängern möchte. Herr Stefan Leitz beginnt seine Tätigkeit bei dem Familienunternehmen am 16. März 2020.

Stefan Leitz leitete zuletzt erfolgreich als Vorsitzender der Geschäftsleitung das Unternehmen Carl Kühne KG (GmbH & Co.) in Hamburg - einen der größten europäischen Hersteller und Vermarkter von Feinkost und Essig. Seine vorigen beruflichen Stationen beinhalten unter anderem langjährige Spitzen- und Geschäftsführerpositionen bei Unilever, Procter & Gamble, Gillette/Braun sowie dem Familienunternehmen Wella.

Stefan Leitz: "Faber-Castell ist eine Markenikone und begleitet mich seit Kindheitstagen. Es ist mir eine Ehre, das Unternehmen zusammen mit der gräflichen Familie und der nationalen und internationalen Belegschaft in die Zukunft führen zu dürfen. Ich sehe dieser spannenden Aufgabe mit großer Freude entgegen."

Mary Gräfin von Faber-Castell: "Die Erfahrungen, die Herr Leitz bei Carl Kühne KG (GmbH & Co) gemacht hat, sind eine gute Voraussetzung, die Bedürfnisse, Prozesse und Werte in einem Familienunternehmen wie Faber-Castell zu verstehen. Die Familie freut sich auf die Zusammenarbeit!"

"Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Leitz einen ausgewiesenen Konsumgüter-Experten gewinnen konnten, der langjährige internationale Erfahrung in Vertrieb und Geschäftsführung mitbringt - sowohl in Konzernen als auch in familiengeführten Traditionsunternehmen", so der Aufsichtsratsvorsitzende Gerhard Berssenbrügge. "Herrn Rogger möchten wir an dieser Stelle für sein Engagement danken, mit dem er die Entwicklung der Firmengruppe, insbesondere in Asien, vorangetrieben hat."

Über Faber-Castell:

Faber-Castell ist eines der weltweit führenden Unternehmen für hochwertige Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten sowie dekorativer Kosmetikprodukte. Mit über zwei Milliarden Blei- und Farbstiften pro Jahr und rund 8.000 Mitarbeitern ist Faber-Castell der bedeutendste Hersteller von holzgefassten Stiften weltweit. Heute ist das Unternehmen in über 120 Ländern vertreten und verfügt über eigene Produktionsstätten in zehn sowie Vertriebsgesellschaften in 22 Ländern weltweit. Das 1761 gegründete Industrieunternehmen ist eines der ältesten der Welt und seit neun Generationen im Besitz derselben Familie. Seine führende Position auf dem internationalen Markt verdankt das Unternehmen der traditionellen Selbstverpflichtung zu höchster Qualität, Umweltverantwortung und der großen Zahl von Produktinnovationen.

Kontakt:

Faber-Castell AG

Presseabteilung

0911-99655-538 oder press-office@faber-castell.de