Gemeinsam wollen Infosys und Iga Świątek, die Nummer 1 der Tenniswelt, die digitale Innovation fördern und Frauen auf der ganzen Welt inspirieren

Bengaluru, Indien und Warschau, Polen (ots/PRNewswire)

Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, hat mit Iga Świątek, Weltranglistenerste im Damentennis, eine mehrjährige Partnerschaft vereinbart. Die 22-Jährige ist bereits vierfache Grand-Slam-Siegerin und eine der dominanten Kräfte im heutigen Frauentennis. Seit dem 22. April führt sie die Weltrangliste an – ein Rekord für 70 aufeinanderfolgende Wochen. Sie verbesserte ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten mit jeder neuen Herausforderung mit dem Ziel, die Spitze zu erreichen. Unternehmen wie auch Einzelpersonen können sich davon inspirieren lassen, wie sich Iga Świątek stetig weiterentwickelt hat, um ein Champion zu werden.

Infosys hat über acht Jahre lang als digitaler Innovationspartner für die ATP Tour, Roland-Garros, Australian Open und die International Tennis Hall of Fame dazu beigetragen, Tennis neu zu gestalten. Dabei hat das Unternehmen das Spielerlebnis für das Tennis-Ökosystem durch den Einsatz fortschrittlicher digitaler Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Cloud und Datenanalyse verändert.

Das Unternehmen wird eng mit dem Team von Świątek zusammenarbeiten. Ziel ist es, ein fortschrittliches Datenanalyse- und Video-Dashboard zu erstellen. Dabei soll KI eingesetzt werden, um ihr Training zu optimieren und sie dabei zu unterstützen, ihre Stärken schnell weiterzuentwickeln und ihre Strategie durch kontinuierliches Lernen anzupassen. Mehrere Kunden von Infosys verfolgen einen ähnlichen Ansatz: Sie nutzen digitale Technologien wie KI, maschinelles Lernen, Cloud und mehr, um ihre Entwicklung und Transformation zu beschleunigen. Zudem werden Infosys und Świątek gemeinsam Programme entwickeln, die junge Frauen auf der ganzen Welt inspirieren und befähigen – wie die Konzeption und Förderung von Programmen für Frauen aus unterversorgten Gemeinschaften sowie den Aufbau von Karrieren in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT).

Iga Świątek kommentiert: „Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Infosys. Das Unternehmen nutzt seine technologische Expertise, um das Tenniserlebnis für viele Menschen zu verändern. Denn obwohl Tennis und Technologie auf den ersten Blick recht unterschiedlich erscheinen, gibt es doch sehr viele Gemeinsamkeiten – dazu zählen strategisches Denken und Lernen sowie die Fähigkeit, sein Spiel für jede Situation weiterzuentwickeln und anzupassen. Es berührt mich sehr, was Infosys abseits des Tennisplatzes tut: Es befähigt Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Unser gemeinsames Ziel ist es, Menschen zu inspirieren – insbesondere junge Frauen. Sie sollten sich darauf vorbereiten, eine starke Rolle in einer Welt zu spielen, in der es nicht möglich sein wird, ohne starke digitale Fähigkeiten und Kenntnisse zu leben und zu wachsen."

Salil Parekh, Chief Executive Officer & Managing Director, Infosys, sagt: „Wir freuen uns sehr, Iga Świątek als neue Infosys Markenbotschafterin mit an Bord zu haben. Sie ist eine polnische Heldin, die immense Herausforderungen gemeistert hat, um die beste Tennisspielerin der Welt zu werden, und eine Inspiration für alle. Ihre unermüdliche Weiterentwicklung spiegelt beispielhaft den Weg der digitalen Transformation wider, den mehrere unserer Kunden in Zusammenarbeit mit uns unternehmen, um zu Champions in ihren eigenen Branchen zu werden. Iga Świątek ist eine großartige Inspiration für weibliche Leistungsträger. Gemeinsam mit ihr wollen wir junge Menschen, insbesondere Frauen, dazu inspirieren, MINT-Karrieren anzustreben und voranzutreiben, die für unsere Zukunft von entscheidender Bedeutung sind."

