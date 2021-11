Raiffeisen Bank International AG

EANS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG

RBI trifft Vereinbarung über den Verkauf der Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort 15.11.2021 Wien - Wien, 15. November 2021. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat eine Vereinbarung über den Verkauf von 100 Prozent der Anteile an ihrer bulgarischen Tochtergesellschaft, Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, an die KBC Bank, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der belgischen KBC Group NV, getroffen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt eines erfolgreichen Closing und regulatorischer Bewilligungen. Der Kaufpreis für die Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD beläuft sich auf EUR 1.015 Millionen, wird die harte Kernkapitalquote der RBI um ungefähr 90 Basispunkte erhöhen und es der RBI ermöglichen, zusätzliches Kapital in ausgewählten Märkten einzusetzen und dort das Wachstum zu beschleunigen. Die endgültige Auswirkung auf die harte Kernkapitalquote der RBI ist abhängig von den Schlussbilanzen von RBI und Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD zum Zeitpunkt des Closing, das für Mitte 2022 erwartet wird. Die Entscheidung, den bulgarischen Markt trotz der nachhaltigen Profitabilität und Stärke der Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD zu verlassen, basiert in erster Linie auf der Möglichkeit mit dem zusätzlichen Kapital in ausgewählten Märkten der RBI attraktive Wachstumschancen zu nutzen und an Größe zu gewinnen. Rückfragehinweis: John P. Carlson, CFA Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Wien Telefon: +43 1 71707-2089 FAX: +43 1 71707-2138 Email: ir@rbinternational.com WWW: www.rbinternational.com ISIN: AT0000606306 Indizes: ATX Börsen: Wien, Luxembourg Stock Exchange Sprache: Deutsch