Zoomlion beschliesst dritte erfolgreiche Veranstaltung zum Familientag und Kulturerlebnistag

Changsha, ChinaChangsha, China (ots/PRNewswire)

Heute, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (Zoomlion) erfolgreich ihren dritten Familientag und Kulturerlebnistag organisiert, der im Lugu Industry Park, Changsha, China, stattfand. Diese Veranstaltungsreihe findet nach und nach statt, wobei bei jeder Runde bis zu 500 Mitarbeiter und ihre Familienmitglieder eingeladen werden. Im September und Oktober wurden jeweils zwei Runden organisiert.

Die Veranstaltung wurde aufwendig mit interaktiven Aktivitäten gestaltet, die für alle Altersgruppen geeignet sind. Im Abschnitt "Little Excavator Expert" werden die Kinder ermutigt, den Bagger unter richtiger Anleitung zu bedienen und können ein Maschinenmodell gewinnen, nachdem sie eine Reihe von Aufgaben mit ihren Eltern erledigt haben. Die Cultural Experience Exhibition zeigt eine Vielfalt an Kunst und Kunsthandwerk aus aller Welt, die von Zoomlions Tochtergesellschaften in Übersee erfasst werden, darunter die Matrjoschka-Puppe und handgemachte Porzellanmalereien aus Russland, traditionelle Musikinstrumente Dombra aus Kasachstan, Genremalerei aus der Mongolei, Stammlehmskulpturen aus Indien und vieles mehr.

Weitere Abschnitte umfassen interaktive Quizzes im Annulus-Kino, kreative Kulissen für Familienfotos und eine Ausstellung unter dem Motto "WE", die zeigt, wie das Unternehmen Anfang des Jahres als Team an der Bekämpfung von COVID-19 gearbeitet hat.

"Wir haben ein überwältigend positives Feedback erhalten und denken, dass dies zu besseren Beziehungen am Arbeitsplatz und zu ihren Familien führt", sagte Li Jiangtao, Chairman der Zoomlion Labor Union. "Wir freuen uns, dass die Kinder fröhlich herumspielen und mehr über das Unternehmen erfahren, mit dem ihre Eltern zusammenarbeiten. Noch wichtiger ist, dass jeder auch außerhalb der Arbeitszeit eine schöne Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden verbringen kann."

"Meine Tochter hatte einen großartigen Tag und sie ist sehr stolz darauf, dass ihr Vater in diesem Unternehmen arbeitet, das in der Welt einen Unterschied macht", sagte Yin Tongtong, ein Elternteil und Mitarbeiter bei Zoomlion. "Was mich betrifft, so denke ich, dass wir mehr als nur Mitarbeiter von Zoomlion sind, wir sind in der Tat Familienmitglieder von Zoomlion."

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (01157.HK) ist ein Unternehmen, das hochwertige Geräte herstellt und Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Das Unternehmen vertreibt heute mehr als 600 Spitzenprodukte aus 56 Produktlinien, die zehn wichtige Kategorien abdecken.

