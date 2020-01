Zoomlion

Zoomlions Turmkran-Umsatz für 2019 bei über 10 Milliarden Yuan

Changde, China

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") (1157.HK) kann einen neuen Meilenstein feiern: Der Turmkran-Umsatz des Unternehmens hat 2019 die 10-Milliarden-Yuan-Marke (1,43 Milliarden USD) überschritten. Zoomlion ist damit das erste globale Unternehmen im Markt, das diesen neuen Höchststand erreicht hat.

Der Jahresumsatz mit Turmkranen von Zoomlion hat sich in vier aufeinander folgenden Jahren verdoppelt. Die Marke, die auf dem heimischen Markt und beim Export in High-End-Märkte wie Südkorea, Singapur und die USA absolut führend ist, hat sich in den letzten Jahren zu einem Maßstab im modernen Gerätebau entwickelt.

"Das Bauhebemaschinengeschäft von Zoomlion hat sich in nur 14 Jahren von einem kleinen Maschinenbauer in der Stadt Changde zu einem mehrere Sektoren umspannenden Unternehmen im 10 Milliarden-Umsatzbereich entwickelt, und ist gegenwärtig der größte Turmkran-Hersteller weltweit .Zoomlion ist heute besser denn je in der Lage, einen größeren Beitrag zur Entwicklung der Branche und zur Wertschöpfung für seine Partner und Kunden zu leisten", erklärte Zhan Chunxin, Chairman und CEO von Zoomlion.

Zoomlion hält seit 2009 den größten Anteil am weltweiten Turmkran-Markt. Im Januar 2019 wurde mit Phase I der intelligenten Turmkran-Fabrik von Zoomlion eine neue Dimension für Produktionsumfang und Qualität eröffnet. Eine Reihe von fortschrittlichen Technologien und smarten Produkten hat den Wettbewerbsvorsprung des Unternehmens noch zusätzlich vergrößert und die Marktaktivitäten weiter ausgebaut.

Am 25. Dezember konnte Zoomlion den Beginn der Phase II für die intelligente Turmkran-Fabrik feiern. Mit einer Gesamtinvestition von 950 Millionen Yuan (135,86 Millionen USD) wird Zoomlion 16 neue Fertigungslinien, 150 Roboterbaueinheiten und 10.000 Daten-Sensoren einführen, um die Nachhaltigkeit zu erhöhen und die Produktion zu steigern. Die Einführung neuer Informationssysteme in Phase II - MES, WMS, APS, AI-Scheduling, QM und TMS - wird zudem ein vernetztes, intelligentes Produktionsmanagement und intelligente Entscheidungsfindung ermöglichen.

Die neue Fabrik soll die größte Turmkran-Fabrik der Welt werden. Die derzeitigen Fertigungsstrecken produzieren hauptsächlich große und mittelgroße Turmkrane. Die Erweiterung der Fabrik in Phase II wird die Produktion von Maschinen mit Super-Tonnage, kleineren Kranen und Bauaufzügen erlauben und eine durchgängige intelligente Fertigung in der gesamten Anlage ermöglichen.

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) wurde 1992 gegründet und ist ein Hersteller hochwertiger Ausrüstungsgegenstände, der neben Maschinen für das Ingenieurwesen und die Landwirtschaft auch Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen vertreibt aktuell mehr als 460 moderne Produkte aus 55 Produktlinien, die zehn wichtige Kategorien abdecken. Weitere Informationen finden Sie unter http://en.zoomlion.com/.

