Medienmitteilung: «Nationaler IGSU Clean-Up-Day: Der Countdown läuft»

Nationaler IGSU Clean-Up-Day: Der Countdown läuft

Aufräum-Routen werden rekognosziert, Hilfsmittel organisiert und Rahmenprogramme auf die Beine gestellt: Die Vorbereitungen für den nationalen IGSU Clean-Up-Day 2025 sind in vollem Gang. Am 19. und 20. September sorgen wieder mehrere Zehntausend Helferinnen und Helfer für eine saubere Schweiz.

In vier Monaten ist es wieder so weit: Kinder entfernen Plastiksäcke aus Büschen, Fussballerinnen und Fussballer jagen Zigarettenstummeln statt Bällen hinterher und Bankangestellte sortieren Abfall statt Zahlen. An mehreren Hundert Aufräum-Aktionen in der ganzen Schweiz stehen mehrere Zehntausende Helferinnen und Helfer im Einsatz, um die Umwelt von einigen Tonnen Abfall zu befreien. Das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering IGSU organisiert den nationalen IGSU Clean-Up-Day seit 2013 und wird dabei unterstützt vom Bundesamt für Umwelt BAFU, dem Schweizerischen Verband Kommunale Infrastruktur SVKI und von der Stiftung Pusch.

Langjährige Verbündete

Die Aktionen werden organisiert von Städten, Gemeinden, Schulen, Vereinen, Unternehmen und Einzelpersonen. Manche von ihnen beteiligen sich seit Jahren regelmässig am nationalen IGSU Clean-Up-Day, so zum Beispiel das gemeinnützige Projekt Around The Bodensee CleanUp, das sich seit 2016 länderübergreifend für einen sauberen Bodensee einsetzt. Auch das Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano (CVC) mit Sitz in Viganello TI engagiert sich seit vielen Jahren mit einer Aufräum-Aktion am Clean-Up-Day. Sowohl bei Quartiervereinen von Städten wie Luzern, Zürich oder Winterthur als auch bei zahlreichen Gemeinden wie

Nidau BE, Monthey VS oder Gerlafingen SO ist der Clean-Up-Day seit Langem ein fixer Programmpunkt in der Agenda. Und neben Schulen wie der Tagesschule drive aus Aarau engagieren sich auch Unternehmen wie McDonald’s Schweiz regelmässig am Clean-Up-Day: 2024 standen die Mitarbeitenden von 181 McDonald’s-Restaurants im Einsatz, das sind 95 Prozent aller Filialen in der Schweiz.

Anmelden und gewinnen

Unter die Helferinnen und Helfer mischen sich auch immer zahlreiche Politikerinnen und Politiker. Parteien von links bis rechts befreien die Natur von Littering und setzen so ein starkes Zeichen. Jedes Jahr übernimmt zudem eine bekannte Schweizer Persönlichkeit das Patronat für den IGSU Clean-Up-Day. 2025 macht sich Schauspieler und Content-Creator Flavio Leu für eine saubere Umwelt stark. Wer seine Aufräum-Aktion auf www.clean-up-day.ch registriert, hat die Chance, am 19. oder 20. September von Flavio Leu begleitet zu werden. Zudem winken attraktive Preise: Am Clean-Up-Day-Wettbewerb werden unter Schulen, Gemeinden und Kleingruppen verschiedene Recyclingausflüge verlost.

Weitere Informationen zum nationalen IGSU Clean-Up-Day finden Sie auf www.clean-up-day.ch.

Medienkontakt:

Nora Steimer, Geschäftsleiterin IGSU, 043 500 19 91, 076 406 13 86

IGSU – Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering

Die IGSU ist das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering und setzt sich seit 2007 national mit präventiven Sensibilisierungsmassnahmen für eine saubere Umwelt ein. Eine der bekanntesten Massnahmen ist der nationale IGSU Clean-Up-Day, der dieses Jahr am 19. und 20. September 2025 stattfindet. Die Trägerschaft der IGSU bilden die IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling, PET-Recycling Schweiz, VetroSwiss, 20Minuten, McDonald’s Schweiz, Migros, Coop, Valora, Feldschlösschen, Coca-Cola Schweiz und International Chewing Gum Association. Diese engagieren sich daneben auch mit eigenen Aktivitäten gegen Littering und stellen beispielsweise zusätzliche Abfallkübel auf, führen regelmässige Aufräumtouren rund um ihre Filialen durch oder organisieren Clean-Up-Aktionen mit der Bevölkerung.

