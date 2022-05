IG saubere Umwelt IGSU

Medienmitteilung: «Pratteln: Vorgezogener Clean-Up-Day mit verschiedenen Aktionen»

Pratteln ist dem Littering einen Schritt voraus: Mit ihrem Raumpatenschafts-Projekt, den Bring- und Hol-Aktionen und der Umweltpädagogik engagiert sich die Stadt an verschiedenen Fronten. Auch der nationale IGSU Clean-Up-Day findet hier bereits vier Monate vor dem offiziellen Event statt: Am 11. und am 13. Mai 2022 führt die Stadt gemeinsam mit Schulklassen verschiedene Aufräum- und Anti-Littering-Aktionen durch. Begleitet werden die Aktionen von den Botschafter-Teams der IG saubere Umwelt (IGSU).

Pratteln hat ein Rezept gegen Littering: Die Stadt setzt auf Sensibilisierung. Im Rahmen des IGSU Clean-Up-Days spannen die IGSU-Botschafter-Teams am Morgen des 11. Mai 2022 Schülerinnen und Schüler für eine Aufräum-Aktion ein. Damit kaputte Velos und ausrangiertes Spielzeug erst gar nicht im Wald oder auf einem abgelegenen Parkplatz landen, organisierte die Quartierarbeit zusammen mit der Mobilen Jugendarbeit, der Betriebsgruppe vom Quartiertreff und dem Robinson Spielplatz im Längi-Quartier einen Flohmarkt mit Velo-Flick-Aktion. Die IGSU-Botschafter-Teams sorgen zudem mit ihrer Aktion «Tatort Littering» für Aufmerksamkeit. Am 13. Mai findet eine weitere Aufräum-Aktion statt. Mehrere Schulklassen haben dazu einen Abfallsammel-Wettbewerb lanciert, der die Schülerinnen und Schüler zu Höchstleistungen anspornen soll. Der gesammelte Abfall wird danach gewogen, getrennt und recycelt. An beiden Tagen führen die IGSU-Botschafter-Teams zudem Schulworkshops durch. «Durch die Workshops und die Aufräum-Aktionen erfahren die Schülerinnen und Schüler in Theorie und Praxis, wie man sich verhalten muss, um Littering zu vermeiden», betont Benjamin van Vulpen von der Quartierarbeit Pratteln.

Breites Interesse an bewährter Massnahme

Neben Pratteln setzen über 50 weitere Städte und Gemeinden auf die Einsätze der IGSU-Botschafter-Teams. Die Botschafterinnen und Botschafter ziehen seit 2007 jeden Sommer durch alle Landesteile der Schweiz und sensibilisieren Passantinnen und Passanten auf freundliche und humorvolle Art für die Themen Littering und Recycling. Auch im Herbst und im Winter finden Einsätze auf Wanderwegen und in Skigebieten statt. Die IGSU-Botschafter-Teams sorgen auch an Events wie Streetfood-Märkten und Openair-Festivals für weniger Littering und sensibilisieren mit Workshops und Pausenaktionen Schülerinnen und Schüler gezielt für die Littering-Problematik.

Unterstützung von Städten, Gemeinden und Schulen

Die IGSU unterstützt Städte, Gemeinden und Schulen auch mit vielen weiteren Anti-Littering-Massnahmen. So zum Beispiel mit dem nationalen IGSU Clean-Up-Day, der vom Bundesamt für Umwelt BAFU, dem Schweizerischen Verband für Kommunale Infrastruktur SVKI und der Stiftung Pusch unterstützt wird. Dieses Jahr findet der Clean-Up-Day am 16. und 17. September statt. Ausserdem bietet die IGSU gemeinsam mit Swiss Recycling kostenlose Unterrichtsmaterialien für Lehrpersonen zu den Themen Littering und Recycling an und vergibt die IGSU das No-Littering-Label an Städte, Gemeinden und Schulen, die sich gegen Littering engagieren, und unterstützt Institutionen bei der Umsetzung von Raumpatenschafts-Projekten.

Die IGSU-Botschafter-Teams sind im Laufe des Sommers in allen Landesteilen anzutreffen:

Medienkontakt

Nora Steimer, IGSU-Geschäftsleiterin, 043 500 19 91, 076 406 13 86, medien@igsu.ch

Benjamin van Vulpen, Fachverantwortlicher der Quartierarbeit Pratteln, 079 412 95 48

Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU)

Die IGSU ist das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering. Seit 2007 setzt sie sich national mit präventiven Sensibilisierungsmassnahmen für eine saubere Schweiz ein. Eine der bekanntesten Massnahmen ist der nationale IGSU Clean-Up-Day, der dieses Jahr am 16. und 17. September stattfinden wird. Die Trägerschaft der IGSU bilden die IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling, PET-Recycling Schweiz, VetroSwiss, 20Minuten, Swiss Cigarette, McDonald’s Schweiz, Migros, Coop, Valora, Feldschlösschen und International Chewing Gum Association. Diese engagieren sich daneben auch mit eigenen Aktivitäten gegen Littering und stellen beispielsweise zusätzliche Abfallkübel auf, führen regelmässige Aufräumtouren rund um die Filiale durch oder organisieren Clean-Up-Aktionen mit der Bevölkerung.

