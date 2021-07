Communiqué: «Les Recyclingmobiles sillonnent les rues d’Yverdon-les-Bains»

IG saubere Umwelt IGSU

Les Recyclingmobiles sillonnent les rues d’Yverdon-les-Bains

Masques de protection, emballages de repas à emporter, conteneurs de désinfectants – à Yverdon-les-Bains également, les déchets finissent souvent sur la chaussée et non pas dans une poubelle. Raison pour laquelle cette année la Ville fait à nouveau appel aux équipes d’ambassadeurs de la Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU). Aujourd’hui et demain, ils sensibilisent à nouveau la population d’Yverdon à la problématique du littering.

Aussi bien les villes que les espaces de détente de proximité présentent ces derniers temps un visage peu avenant: inhabituel pour la Suisse, des emballages de nourriture et de boissons s’entassent dans les ruelles des vieilles villes, sur les rives des lacs et dans les clairières. Que ce soit par frustration, par ennui ou par négligence, force est de constater que le littering a augmenté pendant la pandémie. Les mesures de sensibilisation comme celles des équipes d’ambassadeurs de la Communauté d’intérêt monde propre (IGSU) sont d’autant plus importantes. Aujourd’hui et demain, 2 et 3 juillet 2021, elles sillonneront à nouveau le centre-ville d’Yverdon-les-Bains, la promenade du lac et le marché hebdomadaire. «Le littering touche souvent les plus beaux endroits», indique Nora Steimer, directrice de l’IGSU. «Car ils attirent beaucoup de gens, qui y prolongent leur séjour. Les ambassadeurs IGSU recherchent exactement ces lieux et y abordent les gens directement pour parler de leur manière de gérer les déchets.»

Mesure de sensibilisation éprouvée

Les équipes d’ambassadeurs IGSU font partie des mesures de sensibilisation les plus anciennes et les plus éprouvées de l’IGSU. Depuis 2007, elles parcourent chaque année d’avril à septembre plus de 50 villes et communes suisses, où elles abordent les passant(e)s pour leur parler du littering et du recyclage. Dans les régions de montagne aussi, elles attirent l’attention sur le problème des déchets sauvages en été, en automne et en hiver et encouragent les touristes estivaux, les randonneurs et les amateurs de sports de neige à éliminer correctement leurs déchets. Un point important est également l’engagement auprès des écoles: les équipes d’ambassadeurs sensibilisent les élèves de tous âges au problème du littering par le biais d’ateliers, d’interventions dans les cours de récréation et d’actions place nette.

Soutien aux villes, communes et écoles

L’IGSU soutient les villes, communes et écoles avec de nombreuses autres mesures anti-littering. Ainsi par exemple avec le Clean-Up-Day national, qui est soutenu par l’Office fédéral de l’environnement OFEV, l’Association suisse Infrastructures communales ASIC et la Fondation Pusch Cette année, le Clean-Up-Day aura lieu les 17 et 18 septembre. L’IGSU décerne en outre le label No Littering aux villes, communes et écoles qui s’engagent activement contre le littering et soutient des institutions lors de la mise en œuvre de projets de parrainage de sites.

Au cours de l’été, les ambassadeurs IGSU seront en mission dans toutes les régions du pays:

http://igsu.ch/fr/ambassadeurs-igsu/la-tourne-2021/

Trois questions à Gaspard Piguet, ambassadeur IGSU

Son cœur bat pour l’environnement: le Genevois Gaspard Piguet sillonne régulièrement la Suisse avec les équipes d’ambassadeurs IGSU. Avec la bonne stratégie, le jeune homme de 24 ans réussit à faire entendre raison aux auteurs de littering.

Gaspard, comment abordes-tu les passants en tant qu’ambassadeur?

«Avec un sourire et beaucoup de bienveillance. C’est la clé pour un premier contact réussi.»

Comment réagis-tu face à des auteurs récalcitrants?

«Fort heureusement, la grande majorité des passants sont très bien disposés à notre égard. Mais il arrive que nous tombions sur des personnes récalcitrantes. Nous devons alors leur démontrer les conséquences négatives du littering, sans pointer un doigt accusateur. Cela demande un peu de stratégie et surtout beaucoup d’humour.»

Qu’est-ce qui te plaît dans le travail chez IGSU?

«Travailler pour l’IGSU me permet de combiner mon amour de la nature avec mon travail. J’aime être dehors, bouger et avoir des conversations intéressantes. Je respecte l’environnement également pendant mon temps libre: je trie systématiquement mes déchets, je ne conduis presque jamais et j’essaie d’avoir un style de vie simple, loin du consumérisme.»

Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU)

L’IGSU est le centre de compétences suisse contre le littering. Depuis 2007, l’IGSU s’engage pour la défense d’une Suisse propre à travers des mesures de sensibilisation préventive à échelle nationale. L’une des mesures les plus connues de l’IGSU est le Clean-Up-Day national, qui aura lieu cette année les 17 et 18 septembre. Les partenaires de l’IGSU sont la Coopérative IGORA pour le recyclage de l’aluminium, PET-Recycling Schweiz, VetroSwiss, 20 minutes, Blick am Abend, Swiss Cigarette, McDonald’s Suisse, Migros, Coop et International Chewing Gum Association. En parallèle, celles-ci s’engagent contre le littering par le biais de leurs propres activités et implantent par exemple des poubelles supplémentaires ou réalisent des tournées de nettoyage.

