Medienmitteilung: "St. Gallen: Mit IGSU-Botschaftern gegen zunehmendes Littering"

St. Gallen: Mit IGSU-Botschaftern gegen zunehmendes Littering

St. Gallen: Mit IGSU-Botschaftern gegen zunehmendes Littering

Sauber, sauberer, St. Gallen: Nach einer Corona-bedingten Pause sorgen die Botschafter-Teams der IG saubere Umwelt (IGSU) wieder für litteringfreie Zonen. Seit heute machen sie in St. Gallen auf die Littering-Problematik aufmerksam und sammeln hier herumliegenden Abfall ein.

Die Pandemie hat auch die IGSU-Botschafter ausgebremst. Lange waren ihre Einsätze aufgrund der Vorsichtsmassnahmen nicht möglich. Infolge der beschlossenen Lockerungen können sie sich jetzt aber wieder für eine saubere Umwelt und gegen Littering einsetzen. Seit heute ziehen die IGSU-Botschafter-Teams mit ihrem Recyclingmobil durch St. Gallen. Bis am 3. Juli werden sie unter anderem in der Innenstadt und bei den Drei Weieren anzutreffen sein. «Mit den steigenden Temperaturen und den Corona-Lockerungen wird der öffentliche Raum stärker beansprucht. Damit wird auch das Thema Littering wieder aktuell», so Gerald Hutter, Strasseninspektor der Stadt St. Gallen. «Deshalb sind wir froh, dass uns die IGSU-Botschafter auch dieses Jahr unterstützen und die Bevölkerung auf die Littering-Problematik aufmerksam machen.»

Langjährige Erfolgsgeschichte

Die IGSU-Botschafter-Teams ziehen seit 2007 jedes Jahr von April bis September durch über 50 Schweizer Städte und Gemeinden und sprechen mit Passantinnen und Passanten über Littering und Recycling. Mit Workshops und Pausenaktionen werden zudem Schülerinnen und Schüler für die Littering-Problematik sensibilisiert.

Breitgefächertes Engagement gegen Littering

Als Kompetenzzentrum gegen Littering beschränkt sich die IGSU nicht auf die Botschafter-Einsätze. Unterstützt vom Bundesamt für Umwelt BAFU, dem Schweizerischen Verband Kommunale Infrastruktur SVKI und der Stiftung Pusch organisiert die IGSU jeweils den nationalen Clean-Up-Day, der dieses Jahr am 11. und 12. September stattfinden wird. Ausserdem vergibt die IGSU das No-Littering-Label an Städte, Gemeinden und Schulen, die sich gegen Littering engagieren, und unterstützt Institutionen bei der Umsetzung von Raumpatenschafts-Projekten.

Die IGSU-Botschafter sind im Laufe des Sommers in allen Landesteilen anzutreffen:

Interessengemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU)

Die IGSU ist das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering. Seit 2007 setzt sie sich national mit präventiven Sensibilisierungsmassnahmen für eine saubere Schweiz ein. Eine der bekanntesten Massnahmen der IGSU ist der nationale Clean-Up-Day, der dieses Jahr am 11. und 12. September stattfinden wird. Die Trägerschaft der IGSU bilden die IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling, PET-Recycling Schweiz, VetroSwiss, 20Minuten, Swiss Cigarette, McDonald’s Schweiz, Migros, Coop, Valora und International Chewing Gum Association. Diese engagieren sich daneben auch mit eigenen Aktivitäten gegen Littering und stellen beispielsweise zusätzliche Abfalleimer auf oder führen Aufräumtouren durch.

