CSL Immobilien AG

CSL Immobilien setzt auf Doppelspitze: Renato Piffaretti und Thomas Walter übernehmen als Co-CEOs

Bild-Infos

Download

Zürich (ots)

CSL Immobilien, einer der führenden Gesamtdienstleister im Schweizer Immobilienmarkt, gibt heute die Ernennung von Renato Piffaretti und Thomas Walter zu Co-CEOs bekannt. Das neue Führungsduo wird gemeinsam mit dem bestehenden Kader der CSL die heutigen Dienstleistungen schweizweit ausbauen und im Hinblick auf Kundenorientierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit konsequent weiterentwickeln. Zudem sollen neue Geschäftsfelder aufgebaut werden, mit dem Ziel, die Profitabilität des Unternehmens weiter zu steigern.

Renato Piffaretti, der sein Amt am 1. Oktober 2023 antreten wird, verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche und war zuletzt Head of Real Estate Switzerland bei Swiss Life Asset Management AG. Seine Schwerpunkte liegen in der Produktentwicklung und -vermarktung. Darüber hinaus verfügt er über eine umfassende Erfahrung im Asset- und Portfoliomanagement.

Thomas Walter wird sich spätestens ab 1. März 2024 auf die Bereiche Bewirtschaftung und Digitalisierung konzentrieren. Mit seiner langjährigen Erfahrung als CEO bei F.G. Pfister Immobilien AG und VERIT Immobilien AG hat er Portfolios mit über 1'300 Liegenschaften und einem Anlagevolumen von rund 11 Milliarden Franken verantwortet.

Die Entscheidung für diese Co-CEO-Struktur widerspiegelt die Überzeugung des Unternehmens, dass die komplementären Fähigkeiten und Erfahrungen von Renato Piffaretti und Thomas Walter CSL Immobilien in die nächste Wachstumsphase führen werden.

"Die Ernennung von Renato Piffaretti und Thomas Walter ist der richtige Schritt zur Stärkung und zum Ausbau der Dienstleistungen der CSL", sagt Markus Schawalder, Verwaltungsratspräsident von CSL Immobilien. "Ihre Real Estate Kompetenz und jeweils grosse Erfahrung werden unseren Kundinnen und Kunden von nachhaltigem Nutzen sein. Sie werden die Zukunft der CSL Immobilien erfolgreich gestalten, basierend auf den Grundpfeilern Innovation, Qualität und Verantwortung".

Markus Schawalder würdigt den langjährigen und unermüdlichen Einsatz von Yonas Mulugeta für CSL Immobilien: "Er hat in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung hervorragende Arbeit geleistet. Ich wünsche Yonas Mulugeta für die Zukunft alles Gute", so der VRP von CSL Immobilien.