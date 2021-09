PMG Presse-Monitor GmbH

PMG Presse-Monitor entwickelt neue Do-it-yourself-Mediendatenbank: Das modernste Portal für Medienbeobachtung

Digitale Medienauswertung der nächsten Generation: Klares Design und intelligente Userführung lösen alte Pressedatenbank ab

APA-Tech als Partner für technische Konzeption und Hosting beauftragt

Die PMG Presse-Monitor entwickelt ein innovatives Portal für Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienanalyse. Als Technologie-Partner hat die PMG APA-Tech, ein Tochterunternehmen der österreichischen Nachrichtenagentur APA, beauftragt, die technische Konzeption und bewährte Software-Komponenten zu liefern. Zudem soll APA-Tech künftig den laufenden Betrieb sichern.

"Das ist der Startschuss für eine von Grund auf neue PMG Mediendatenbank, die den Ansprüchen der digitalen Welt und dieses Jahrzehnts gerecht wird. Wir legen jetzt den Grundstein für einen digitalen Self-Service-Marktplatz, auf dem Publisher mit ihrem Content- Angebot auf den Informations- und Datenhunger von PR-Profis und Kommunikationsexperten treffen," erklärt Ingo Kästner, Geschäftsführer der PMG nach der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags in Wien. "Das hochwertige Medienpanel der PMG werden wir mit intelligenter Suchtechnologie für eine effiziente Medienauswertung erschließen und unseren Kunden auf einer topmodernen Do-it-yourself-Plattform bereitstellen." Aktuelle Erkenntnisse aus der User Experience-Forschung sowie Anforderungen aus Kunden-Interviews fließen in die Konzeption und Programmierarbeiten des neuen Portals der PMG ein. Das gewährleistet punktgenaue Recherchen, maßgeschneiderte Ergebnisse und ein optimales Nutzererlebnis nach heutigen Ansprüchen. Die stark steigenden Nutzer-Zahlen und das immer breitere Medienpanel aus Bewegtbild- und Audioformaten haben die Entwickler ebenfalls im Blick. Entsprechend steht ein modularer Ausbau des Portals im Pflichtenheft an oberster Stelle.

Technologiepartner APA-Tech bringt Expertise und Know-how mit

APA-Tech bringt neben ihrem Know-how zur Entwicklung und dem Betrieb von hochverfügbaren Mediendatenbanken sowie modernster AI-gestützter Recherche- und Bearbeitungstechnologien auch umfassendes Branchenwissen mit. Zwei wesentliche Gründe, warum sich das Unternehmen in der mehrstufigen Ausschreibung der PMG mit seinem Angebot durchsetzen konnte. "Wir sind froh, dass wir mit APA-Tech einen erfahrenen Partner auswählen konnten, der schon aufgrund seiner hauseigenen DNA die Anforderungen unserer Kunden an eine hochmoderne Mediendatenbank bestens nachvollziehen kann," fasst Natascha Thomas, stellvertretende Geschäftsführerin der PMG, abschließend zusammen.

Über die APA-Tech

APA-Tech bietet hochwertige IT-Services rund um das Erzeugen, Analysieren, Verbreiten und Vermarkten von digitalem Content. Die Tochter der APA - Austria Presse Agentur betreibt die Infrastruktur der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer Medienbetriebe. Ihre Kundinnen und Kunden unterstützt APA-Tech als zuverlässiger Partner von der Konzeption bis zum laufenden Betrieb. Know-how und Branchenverständnis machen APA-Tech zum Spezialisten für IT-Lösungen von Verlagen und Unternehmen mit mediennahen Aufgabenstellungen.

Über die PMG Presse-Monitor GmbH

Mit der größten tagesaktuellen Pressedatenbank im deutschsprachigen Raum ist die PMG Presse-Monitor GmbH ein führender Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung. Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte von rund 850 Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen mit über 4.000 Print- und Online-Quellen. Davon sind rund 2.500 digital in der PMG Pressedatenbank verfügbar. Vom Standort Berlin aus versorgt das Unternehmen über 5.000 Kunden aus Unternehmen, Verbänden und öffentlichen Institutionen ebenso wie Medienbeobachtungsdienste und PR-Agenturen. Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern: Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung sowie dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger.