KPark Kühtai noch bis 19.04. Mittelpunkt der Snowboarder-Szene

Austrian und German Masters, Austria Freeski Days und Europas beste Rider: Der perfekt geshapte KPark bietet zahlreiche Highlights bis Saisonende.

Im KPark Kühtai, nur 30 Fahrminuten von Innsbruck entfernt, treffen sich bereits seit Winterbeginn die Stars der Szene regelmäßig um sich in der SuperPipe, FreeStyle-Area und beim SnowCross zu messen. Gemeinsam mit dem KidsPark befinden sich alle 4 Areas noch bis zum Saisonfinale am 19.04. in einem Top Zustand.

Große Auswahl in der Freestyle-Area

Neben der gigantischen SuperPipe mit einer Länge von 165 Metern, einer Durchschnittsbreite von 21 Metern und einer Höhe von 7,5 Metern stehen heuer im KPark die Medium Lines der FreeStyle-Area im Mittelpunkt. Die Kicker-Line verfügt über zahlreiche Kicker und Sidehits, eine Postbox und eine Double Kinkedbox Fun-Line mit C-Rail, Multibox und Wallride. Die Jib-Line begeistert mit 2 Lines, die u.a. aus Downrails, Industry Rail, Hip, Lollipop, Downtube, Elephant Boxrail und Flat-Down Box bestehen. Geschwindigkeits-Junkies toben sich auf der SnowCross-Strecke aus, alle Funparkneulinge und Kinder im KidsPark.

Austrian und German Masters, Austria Freeski Days

Vom 26. bis 28. März finden die Austrian und German Masters im KPark statt. Dabei werden sich die besten Freestyle Snowboarder um die Titel Austrian Master Slopestyle und Half Pipe batteln. Am 04.04.2020 macht die Shredlife Tour auch in dieser Wintersaison zum Tour-Finale in Kühtai halt um den Nachwuchs in den Bereichen Snowboard und Ski Slopestyle zu fördern. Bei den Austria Freeski Days am 11.04.2020 können alle begeisterten Freeskier zwischen 8 und 16 Jahren, die gerne ihre Tricks verbessern und sturzfrei Shreddn wollen, sich die passenden Tipps holen.

Mehr Infos: www.kpark.at oder www.facebook.com/KParkPage

