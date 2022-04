Veeva Systems

Veeva Vault CTMS wird bei Bristol Myers Squibb eingeführt, um die Prozesse für klinische Studien weltweit zu vereinfachen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Bristol Myers Squibb und Celgene nutzen ein gemeinsames System für das Management klinischer Studien: Vault CTMS wird in Rekordzeit in Betrieb genommen

Modernisierung optimiert das Studienmanagement, um den Patienten Medikamente schneller zur Verfügung stellen zu können

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Bristol Myers Squibb das Veeva Vault CTMS weltweit implementiert hat, um das End-to-End-Studienmanagement voranzutreiben. Das neue CTMS ersetzt ein altes CTMS von Celgene und ein altes CTMS von Bristol Myers Squibb und ist eng mit den eTMF- und Study Startup-Anwendungen von Veeva integriert. Die Implementierung konnte in weniger als 20 Monate durchgeführt werden.

Durch die unternehmensweite Einführung der branchenführenden Lösung von Veeva für das Management und die Überwachung von klinischen Studien hat Bristol Myers Squibb einheitliche, flexible und einfache Studienprozesse eingeführt, um die Durchführung klinischer Studien schneller und effizienter zu gestalten.

„Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit Veeva im Bereich der Forschung und Entwicklung auszubauen", so Greg Meyers, Chief Digital and Technology Officer bei Bristol Myers Squibb. „Das kontinuierliche Engagement von Veeva für Kundenerfolg und Produktinnovation hilft uns, die Entwicklung und Bereitstellung von Medikamenten für Patienten weltweit voranzubringen."

„Bristol Myers Squibb ist einer unserer agilsten und zukunftsorientiertesten Partner", erklärt Peter Gassner, CEO von Veeva. „Die Fusion von Bristol Myers Squibb und Celgene war das größte IT-Integrationsprojekt in der Geschichte der Pharmaindustrie, und es ist wirklich bemerkenswert, dass wir eine einzige CTMS-Implementierung innerhalb von zwanzig Monaten abgeschlossen haben. Wir sind sehr stolz darauf, diesen Meilenstein gemeinsam erreicht zu haben."

„Veeva Vault CTMS bietet Kunden fortschrittliche Funktionen, die die Durchführung von Studien in großem Umfang vereinfachen können", so Henry Galio, Vice President, Veeva Vault CTMS. „Vielen Dank an das Team von Bristol Myers Squibb für die unglaubliche Partnerschaft bei dieser sehr wichtigen und komplexen CTMS-Implementierung."

Informationen zu Veeva Systems Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die weltweite Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich Veeva Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Solche Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-K für den Zeitraum bis zum 31. Januar 2022 aufgeführt sind, das Sie hier finden können (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 13 und 14), sowie in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können.

Kontakt: Deivis Mercado Veeva Systems 925-226-8821 deivis.mercado@veeva.com Jeremy Whitteker Veeva Systems +49 (69) 50955486 Jeremy.whittaker@veeva.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg