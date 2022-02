Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH

Firnskilauf rund um die Alpenstadt Bludenz in Vorarlberg

Im Süden Vorarlbergs lässt sich ein Winterurlaub mit viel Sonne und aktiver Erholung kombinieren. Naturgenießer und Familien verbringen hier eine ereignisreiche Zeit, denn das Angebot ist vielfältig und die Anreise dorthin ist kurz.

Vielfalt im Brandnertal

Skifahrer wie Naturgenießer erleben im Brandnertal erholsame Stunden in den Bergen. Die übersichtlichen Pisten begeistern, zahlreiche Langlaufloipen, Rodelbahnen sowie ausgeschilderte Winterwanderwege und Skitourenrouten ergänzen das Wintervergnügen.

Urlaubstipp: Ihre Vorteilswochen im März im Brandnertal

Übernachten Sie in einer der teilnehmenden Unterkünfte, so erwartet Sie im März ein erstklassiges Angebot. Profitieren Sie von ermäßigten Unterkunftspreisen, vergünstigten Bergbahn-Tickets und einem umfangreichen „Abseits der Pisten“-Angebot sowie von Ermäßigungen und Inklusivleistungen mit der Gästekarte. Ein kleines, feines Musik- und Kulturprogramm gibt es oben drauf. Zudem werden in ausgewählten Gastronomiebetrieben regionale Menüs kredenzt. Jetzt gleich anfragen und mit Vorteil in die Berge! Weitere Infos auf www.brandnertal.at/firnwochen

Skispaß & Wandergenuss im Biosphärenpark Großes Walsertal

Der Skigenuss kommt im Großen Walsertal nicht zu kurz. Mit 34 Liftanlagen und rund 123 Pistenkilometern bieten die Skigebiete Faschina, Sonntag-Stein, Raggal und das angrenzende Damüls jedem Skifahrer die passende Abfahrt – und das auch noch im Frühjahr. Und wer lieber auch mal zu Fuß unterwegs ist, der findet im Biosphärenpark zahlreiche Winter- und Schneeschuhwanderwege, die zu einer Auszeit einladen.

Der Sonnenkopf im Klostertal – Naturschneeparadies bis in den Frühling hinein

Das Skigebiet Sonnenkopf begeistert als Naturschneeparadies mit Schneesicherheit bis ins späte Frühjahr. Neben Pisten, die zum Firnskilauf einladen, sonnigen Winterwanderwegen für Wanderfans und Familien, genießen Skitourengeher die Ruhe bei Frühjahresskitouren im Gelände. Früh aufstehen lohnt sich!

Erholung und Freizeit mit Blick auf die Alpenstadt Bludenz

Die Seilbahn bringt Naturbegeisterte, Wanderer und Genießer in wenigen Minuten bequem auf 1.401 m Seehöhe auf den Muttersberg. Atemberaubend ist der Panoramablick vom Alpengasthof auf Bludenz und die umliegende Bergwelt.