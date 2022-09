SwissSkills

SwissSkills 2022: «Ein irrsinniger Anlass für die Berufsbildung»

Heute sind in Bern die grössten SwissSkills der Geschichte zu Ende gegangen. Mehr als 1000 talentierte Nachwuchsfachkräfte leisteten während fünf Tagen an Wettkämpfen und Berufsdemonstrationen vollen Einsatz, 120'000 Besucherinnen und Besucher liessen sich von der Vielfalt der Schweizer Berufswelt inspirieren. Daniel Arn, OK-Präsident der SwissSkills 2022, ist rundum zufrieden.

Die SwissSkills 2022 sind Geschichte. Ihr Fazit?

Es war ein irrsinniger Anlass. 120'000 Besucherinnen und Besucher sind an die SwissSkills geströmt und haben sich von den 150 Berufen inspirieren und den Leistungen der mehr als 1000 jungen teilnehmenden Fachkräfte begeistern lassen. Ich bin absolut happy, dass alles ohne grössere Zwischenfälle über die Bühne gegangen ist. Die SwissSkills 2022 werden mir als wunderbarer Event in Erinnerung bleiben.

Die SwissSkills sind ein Anlass voller Emotionen. Was hat Sie am meisten berührt in den letzten Tagen?

Die Siegerehrung, zweifelsohne. Das waren Emotionen pur! Beeindruckend war auch, wie an den Wochentagen bei Türöffnung Zehntausende Schülerinnen und Schüler auf das Gelände geströmt sind. Die meisten von ihnen interessierten sich für die Berufe, gingen an die Stände, informierten sich und schlugen nicht irgendwo in einer Ecke die Zeit tot. Die Jugendlichen waren im wahrsten Sinne des Wortes unterwegs zu ihrer beruflichen Zukunft.

Hinter den SwissSkills steckt ein gewaltiger Aufwand. Eine einzelne Organisation wäre kaum in der Lage, den Anlass alleine auf die Beine zu stellen. Auf wie viele Partner haben Sie bei der diesjährigen Ausgabe zählen können?

Wir konnten auf zahlreiche Partner zählen. Da waren einerseits die BERNEXPO als Messestandort, die öffentliche Hand und die Sponsoren. Anderseits geht ein grosses Kompliment an die Berufsverbände und alle ihre Mitwirkenden. Sie haben mit ihren Einrichtungen und Vorführungen das Leben an die Stände gebracht. Ohne sie gäbe es keine SwissSkills! Wie sie sich gemeinsam mit dem Team der SwissSkills für die Berufsbildung ins Zeug gelegt haben, war schlicht und einfach grossartig.

Wie geht es weiter mit den SwissSkills? Wird die nächste Ausgabe noch grösser und noch vielfältiger?

Die nächste Ausgabe der SwissSkills, die 2025 wieder in Bern geplant ist, kann nicht mehr grösser werden. Wir haben die Kapazitätsgrenze erreicht. Dennoch wird es immer wieder Möglichkeiten geben, am einen oder anderen Ort ein paar Quadratmeter zu gewinnen, etwa wenn ein neuer Verband an den SwissSkills teilnehmen möchte. Wir wollen uns aber nicht einfach über die Grösse definieren. In der Qualität zu wachsen ist uns viel wichtiger.

SwissSkills der Rekorde

Die SwissSkills 2022 haben gleich mehrere neue Rekordmarken aufgestellt. Über 1000 junge Berufstalente nahmen an 87 Wettkämpfen und 65 Berufsdemonstrationen teil, die Organisatoren zählten 120'000 Besucherinnen und Besucher, davon 64'000 Schülerinnen und Schüler. Für die Anreise der Schulklassen setzten die SBB 40 Extrazüge ein. Die Wettkämpfe und Darbietungen fanden an zirka 250 Ständen statt, das Gelände rund um die BERNEXPO umfasste 100'000 Quadratmeter. Mehr als 10'000 Personen waren an der Vorbereitung und Durchführung des Anlasses beteiligt.

