140 Ostschweizer Nachwuchs-Fachkräfte an den SwissSkills 2022 im Einsatz

Medienmitteilung Verein SwissSkills Bern, 23. August 2022

140 Ostschweizer Nachwuchs-Fachkräfte im Einsatz

Bald ist es so weit: An den bisher grössten SwissSkills der Geschichte werden sich vom 7. bis 11. September 2022 die besten Schweizer Nachwuchs-Berufsleute in Bern messen. Jetzt sind die letzten der über 1000 Teilnehmenden bekannt, die in 85 von insgesamt 150 präsentierten Berufen um die Schweizermeister-Titel kämpfen werden. Aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau und Appenzell IR/AR sind 140 talentierte Fachkräfte an den SwissSkills 2022 am Start.

So einzigartig wie das Schweizer Berufsbildungssystem, so unvergleichlich sind auch die SwissSkills 2022: Nirgendwo sonst auf der Welt kann eine derartige Vielfalt von 150 Lehrberufen, davon 85 im Rahmen der Schweizer Berufsmeisterschaften, live entdeckt und von den Besucherinnen und Besuchern vor Ort ausprobiert werden. 120‘000 Besuchende werden erwartet, unter ihnen 64‘000 Schülerinnen und Schüler mit ihren Begleitpersonen aus über 2600 Schulklassen. Sie können auf dem Gelände der BERNEXPO nach 2014 und 2018 bereits zum dritten Mal den besten jungen Schweizer Fachkräften bei der Arbeit über die Schulter blicken und sich von ihnen inspirieren lassen.

Die Wettkämpfe der Schweizer Berufsmeisterschaften 2022 werden von den 70 beteiligten Berufsverbänden durchgeführt, die zur Bewertung der Leistungen rund 750 Expertinnen und Experten aufgeboten haben. Die Wettbewerbe dauern vier Tage (Mittwoch bis Samstag) und werden am Samstagabend von der Siegerehrung in der PostFinance Arena gekrönt. In rund der Hälfte der Meisterschaften können sich die jungen Berufsleute über die SwissSkills 2022 auch für eine Teilnahme an den EuroSkills 2023 (Danzig, POL) oder den WorldSkills 2024 (Lyon, FR) qualifizieren.

Definitive Teilnehmerliste steht

Nachdem die letzten Berufsverbände vor Kurzem ihre Nominationen abgeschlossen haben, steht nun die definitive Teilnehmerliste fest. Die über 1000 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer repräsentieren alle 26 Schweizer Kantone. Die Teilnehmenden wurden dabei in fast 900 verschiedenen Lehrbetrieben und 165 Berufsfachschulen ausgebildet.

Die Teilnehmerlisten und Portraits sind online unter swiss-skills2022.ch/de/teilnehmende abrufbar. Für Medienschaffende steht zudem im Media Corner eine nach verschiedensten Kriterien sortierbare Excel-Liste zum Download zur Verfügung.

Riesige Vielfalt: Alle Branchen vertreten

Ein Blick auf die Berufs- und Wettkampflisten zeigt, wie riesig die Auswahl an Lehrberufen ist, mit denen sich junge Menschen in der Schweiz im Berufswahlprozess beschäftigen können. Neben vielen handwerklichen Berufen bieten die SwissSkills 2022 auch Wettkämpfe und Einblicke in Branchen aus Industrie und Dienstleistung. Nach achtjährigem Unterbruch gibt es wieder eine Schweizer Berufsmeisterschaft für kaufmännische Angestellte, erstmals findet zudem ein Wettkampf in «Entrepreneurship» statt, an dem junge Menschen mit verschiedenen beruflichen Hintergründen sich qualifizieren konnten. Spezielles, interdisziplinäres Teamwork ist bei den Schweizermeisterschaften der Mikromechaniker/innen und Mikrozeichner/innen gefragt, die jeweils in einem 2er-Team antreten und gemeinsam bewertet werden. Junge Informatiker/innen haben die Möglichkeit, gleich in vier Disziplinen um die Schweizermeister-Titel zu kämpfen.

Vorbereitungen im vollen Gang, familiärer Abschluss am Sonntag

Auf dem Gelände der BERNEXPO sind die Aufbauarbeiten für die einzigartige Berufs-Show bereits im Gang, um für die Wettkämpfe möglichst realitätsnahe Berufsumfelder und faire Wettkampfbedingungen zu bieten. Das Programm der SwissSkills 2022 bietet vom 7. bis 11. September zahlreiche Höhepunkte. Zwischen Mittwoch und Freitag präsentieren die jungen Fachkräfte ihre in der Lehre erlernten Skills in erster Linie den über 2600 angemeldeten Schulklassen, die in einer logistischen Meisterleistung aus allen Landesteilen grösstenteils von den SBB nach Bern und wieder zurück gebracht werden.

Auf den spannungsgeladenen Final-Samstag folgt am Sonntag der Familientag «Best of SwissSkills», wo dann die frischgekürten Berufs-Champions ihre Meister-Werke präsentieren, für Fragen zur Verfügung stehen und der potenzielle Berufsnachwuchs sich mit dem Werkzeug und den Maschinen der Wettkämpfe vertraut machen kann. Ein ideales Sonntagsprogramm für Familien.

