Medienmitteilung von SwissSkills, Donnerstag, 20. Mai 2021

Der Countdown läuft: In vier Monaten zeigen fünf St. Galler Berufsleute an den EuroSkills 2021 ihr Können

Die Schweizer Berufsnationalmannschaft reist für die EuroSkills 2021 vom 22. bis 26. September nach Graz. Dort messen sich die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer und mit Berufsleuten aus ganz Europa. Mit 17 Teammitgliedern ist die Delegation so gross wie noch nie und mehrere Berufe sind zum ersten Mal an den EuroSkills vertreten. Mit dabei sind auch fünf Teilnehmende aus dem Kanton St. Gallen.

Die Wettkämpfer und Wettkämpferinnen aus St. Gallen

Die erfreulich grosse Vertretung aus der Ostschweiz im SwissSkills Team stellt sich zusammen aus: Damian Schmid, Automobil-Mechatroniker aus Nesslau, dem Land-und Maschinenmechaniker, Sandro Weber aus Zuzwil und Julian Ferrante (Bronschhofen), der den Beruf Hotel Reception vertritt. Hinzu kommen zwei Wettkämpfer/innen, die nicht nur an den EuroSkills 2021 teilnehmen, sondern auch an den World Skills 2022. Dabei handelt es sich um den 18-jährigen Jan Meier, Konstrukteur aus Andwil und die Dekorationsmalerin Susan Wildermuth aus Jonschwil.

Ein wettbewerbsorientiertes Training mit Ausblick auf die WorldSkills

Um junge Berufsleute erfolgreich auf eine Berufsmeisterschaft vorzubereiten, ist ein Zusammenspiel zwischen diversen Involvierten unabdingbar. Die Arbeitgeber und die von den Berufsverbänden ernannten Expertinnen und Experten sind besonders für das berufsspezifische Training zuständig.

Die Stiftung SwissSkills sorgt für ideale Rahmenbedingungen und unterstützt Wettkämpfer/innen und Expert/innen bei der berufsübergreifenden Vorbereitung. Dabei steht dieses Jahr die Wettbewerbsorientierung und das Mentaltraining im Vordergrund. Beispielsweise werden die Team-Mitglieder bewusst in stressige Wettbewerbssituationen versetzt, damit sie den Umgang damit lernen. „An den Teamweekends werden alle möglichen Bereiche rund um die internationalen Missionen thematisiert und die Wettkämpfer/innen haben Hilfsmittel und Tools für eine optimale Vorbereitung erhalten. Während den speziell aufbereiteten „Competitorweekends“ liegt der Fokus auf der Förderung der mentalen Stärke und des Team-Zusammenhalts“ sagt Martin Erlacher, Technischer Delegierter der SwissSkills.

Für sieben Delegations-Mitglieder, darunter auch Susan Wildermuth und Jan Meier aus St. Gallen, geht der Weg nach den EuroSkills in Graz gleich weiter an die WorldSkills in Shanghai (12. bis 17. Oktober 2022). Sie können die Erfahrungen der EuroSkills nutzen, um an den WorldSkills weitere Höchstleistungen zu erbringen.

So setzt sich die gesamte Delegation zusammen

Die 17 Wettkämpfer/innen des Teams repräsentieren 16 verschiedene Berufe. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die EuroSkills mehrmals verschoben und die EuroSkills-Delegation wurde neu zusammengestellt. Nach der Bekanntgabe der Verschiebung hatten sich vier Teilnehmende zurückgezogen. Gleichzeitig konnten sieben neue Delegations-Mitglieder rekrutiert werden.

Zusätzlich zu dieser neuen Rekord-Delegation wird die Schweiz an vier Wettkämpfen zum ersten Mal überhaupt an den EuroSkills vertreten sein: Industrie 4.0 mit dem Team Silvan Wiedmer (ZH) und Yunus Ruff (ZH), Polymechaniker/Automation mit dem Berner Gil Beutler, der Beruf Glaser mit Luca Roma aus dem Tessin und die Fleischfachfrau dank Leandra Schweizer (ZH).

Sicherheitsvorkehrungen aufgrund der Corona-Pandemie

Um die Sicherheit aller Besuchenden und Teilnehmenden an den EuroSkills 2021 in Graz zu gewährleisten, haben die Veranstalter einen EuroSkills 2021 C-19-Guide entwickelt, welcher umfassende Massnahmen zur COVID-19 Prävention sowie umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen festhält. Wie sich die Situation bis September 2021 entwickelt und welche Einschränkungen dies auf die Ausführung der EuroSkills 2021 haben könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Die aktuellen Entwicklungen stimmen aber zuversichtlich.

Die Schweiz gehört an internationalen Meisterschaften seit Jahrzehnten zu den führenden Nationen. Entsprechend hoch sind auch die Erwartungen an die Wettkämpfer und Wettkämpferinnen der Delegation nach Graz. Ziel ist es, auch in dieser speziellen Situation, an die Leistungen der vergangenen Jahre anzuknüpfen.

Die fünf St. Galler Wettkämpfer/innen des SwissSkills Team im Überblick:

- Damian Schmid (Automobil-Mechatroniker EFZ Fachrichtung Nutzfahrzeuge), Nesslau/SG, Arbeitgeber: Altherr Nutzfahrzeuge AG, Nesslau/SG - Jan Meier (Konstrukteur EFZ), Andwil/SG. Arbeitgeber: Bühler AG, Uzwil/SG. - Julian Ferrante (Hotel Reception), Bronschhofen/SG, Arbeitgeber: divers - Sandro Weber (Land- und Baumaschinenmechaniker), Zuzwil/SG, Arbeitgeber: Traber Landmaschinenbetriebe, Algetshausen/SG - Susan Wildermuth (Dekorationsmalerin), Jonschwil/SG, Arbeitgeber: bickelmaler AG, Wangen-Dübendorf/ZH

Die St. Galler Experten:

- August Kuster (Steinmetz EFZ), Schmerikon / SG, Arbeitgeber: Hofmeister und Kuster Natursteinarbeiten AG - Martin Schär (Land- und Baumaschinenmechaniker), Lütisburg Station / SG, Arbeitgeber: Kuhn Schweiz AG

Steckbriefe von den 17 Wettkämpfern/innen sowie von allen Expert/innen finden Sie online: Link

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Selina Küpfer, Tel. 079 330 32 48, media@swiss-skills.ch www.swiss-skills.ch