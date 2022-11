QPS

QPS ERÖFFNET ZUSÄTZLICHE PRÄKLINISCHE FORSCHUNGSEINRICHTUNG IN TAIPEH, TAIWAN

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire)

QPS, ein globales Auftragsforschungsunternehmen, hat kürzlich eine zweite präklinische Forschungseinrichtung in Taipeh, Taiwan, eröffnet. Die neue sich über 2.793 Quadratmeter erstreckende Einrichtung wird eine Ausweitung der Forschung auf zusätzliche toxikologische Studien und eine neu eingeführte Kapazität für pharmakologische Studien ermöglichen.

Die neue Einrichtung wird im Dezember 2022 in Betrieb genommen und bietet QPS eine erhebliche zusätzliche Flexibilität bei der Planung von Studien sowie zusätzlichen Platz, um das bestehende Toxikologiegeschäft auszubauen und die neue Pharmakologieeinheit zu errichten.

Diese neue Forschungseinrichtung ist so konzipiert, dass alle toxikologischen und pharmakologischen Studien mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Sie verfügt über gut ausgestattete, voll akkreditierte Tierzentren und eine hochmoderne pharmakologische Abteilung. Zunächst wird sich das Zentrum darauf konzentrieren, die derzeitigen Multispezies-Kapazitäten in Wundheilungsmodellen durch pharmakologische Dienstleistungen für Reizdarmerkrankungen (IBD), nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) und atopische Dermatitis zu erweitern. Das Team wird Anfang 2023 in der Lage sein, diese Studien mit einer Vielzahl von Arten durchzuführen.

„Die präklinische Forschung an verschiedenen Tierarten ist ein entscheidender Schritt im Prozess der Arzneimittelentwicklung. Die Bewertung der Toxikologie und Sicherheit in diesen frühen Stadien des Forschungsprozesses trägt dazu bei, zu gewährleisten, dass neue Medikamente sicher genug sind, um in die ersten klinischen Forschungsversuche am Menschen (FIH) aufgenommen zu werden", so Dr. Chen, Deputy General Manager & Head of the Center of Toxicology and Preclinical Sciences (CTPS) bei QPS Taiwan.

QPS hat Dr. Mei-Ling Hou, PhD, eingestellt, um die neue Pharmakologieabteilung zu leiten. Hou kommt von der Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie des Institute for Drug Evaluation Platform, Development Center for Biotechnology (DCB) zu QPS. Dr. Hous Expertise wird das Wachstum und die Entwicklung dieses neuen pharmakologischen Dienstes stark vorantreiben.

Durch die Ausrichtung auf die Biotech- und Pharmaindustrie von präklinischen bis hin zu klinischen Studien wird dieses neue Kompetenzzentrum sicherstellen, dass QPS über die Fähigkeiten, die Möglichkeiten und den Raum verfügt, um globale pharmazeutische und biotechnologische Toxikologie- und Pharmakologieprojekte im Zusammenhang mit Arzneimitteln vollständig umzusetzen.

INFORMATIONEN ZU QPS HOLDINGS, LLC

QPS ist ein GLP- und GCP-konformes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das Dienstleistungen für Drug Discovery sowie, präklinische und klinische Arzneimittelentwicklung auf höchstem Niveau anbietet. Seit 1995 hat sich das Unternehmen von einem kleinen Bioanalyselabor zu einem Full-Service-CRO mit über 1.200 Mitarbeitern in den USA, Europa und Asien entwickelt. Heute bietet QPS erweiterte pharmazeutische F&E-Auftragsdienstleistungen mit besonderer Expertise in den Bereichen Neuropharmakologie, DMPK, Toxikologie, Bioanalytik, translationale Medizin und klinische Entwicklung. Als preisgekrönter Marktführer mit Schwerpunkt Bioanalytik und klinische Studien ist QPS bekannt für bewährte Qualitätsstandards, technisches Fachwissen, einen flexiblen Forschungsansatz, Kundenzufriedenheit sowie gebrauchsfertige Labore und Einrichtungen. Durch die kontinuierliche Erweiterung der Kapazitäten und Ressourcen steht QPS in seiner Verpflichtung, seinen geschätzten Kunden überlegene Qualität, qualifizierte Leistungen und zuverlässigen Service zu liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.qps.com oder per E-Mail an info@qps.com.

