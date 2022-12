Simon-Kucher & Partners

Petra Knüsel übernimmt Leitung von Simon-Kucher & Partners in der Schweiz

Zürich (ots)

Generationswechsel an Schweizer Spitze: Partnerin Petra Knüsel übernimmt den Vorsitz der Geschäftsleitung vom langjährigen Senior Partner Jan Engelke.

Die globale Strategieberatung Simon-Kucher & Partners stellt sich mit einem Führungswechsel in der Schweiz neu auf. Zum 1. Januar 2023 übernimmt die 41-jährige Petra Knüsel den Vorsitz der Geschäftsleitung. Sie tritt damit die Nachfolge von Jan Engelke an, der das Unternehmen die letzten 14 Jahre geleitet und ein Team von mehr als 70 Mitarbeitern aufgebaut hat. Er wird dem Unternehmen weiterhin als Senior Partner und Präsident des Verwaltungsrats erhalten bleiben.

Petra Knüsel ist seit 15 Jahren im Unternehmen tätig, davon seit neun Jahren als Partnerin und Bankexpertin. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzindustrie und hat in den letzten Jahren massgeblich zum Wachstum der Schweizer Gesellschaft beigetragen. Zudem ist sie seit 2019 auch für das Genfer Büro verantwortlich. "Ich freue mich sehr, dass damit zum ersten Mal eine Schweizerin an der Spitze unseres Unternehmens in der Schweiz steht, ein klares Bekenntnis zur Schweiz als bedeutender Beratermarkt für uns", sagt Andreas von der Gathen, Co-CEO von Simon-Kucher & Partners.

Petra Knüsel strebt das globale Wachstumsziel von Simon-Kucher auch in der Schweiz an. Konkret bedeutet das eine Verdoppelung des Umsatzes alle fünf Jahre, was einem jährlichen Wachstum von 15 Prozent entspricht. Erreicht werden soll dies durch eine Verbreiterung des Beratungsangebots im Bereich Digitalisierung an der Kundenschnittstelle sowie professionelle End-to-End Softwarelösungen. "Ziel in den nächsten Jahren ist es, unsere Kombination aus globaler Expertise und lokaler Verankerung optimal zu nutzen, um damit überproportionales Wachstum zu erzielen", sagt Petra Knüsel.

