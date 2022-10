Hisense Group

Die Technologie von Hisense stellt einen reibungslosen Verkehr während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ sicher

QINGDAO, China, 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Um den enormen Verkehrsfluss bei der bevorstehenden FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022TM im November zu bewältigen, beschloss Doha, die Hauptstadt von Katar, ihr Transportwesen unter Verwendung von Daten und KI-Technologie auszubauen. Hisense, das seit mehr als 20 Jahren im Bereich intelligentes Transportwesen verankert ist, unterstützt Doha bei der Ausarbeitung eines Pilotprojekts für intelligentes Transportwesen. Das Projekt wird vor der Eröffnung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022TM abgeschlossen sein, um einen sicheren, effizienten Datenverkehr zu gewährleisten und die Schadstoffemissionen während der Spiele basierend auf GPS-Trajektorien- und Echtzeit-Video-Tracking-Funktionen zu reduzieren.

Intelligentes Transportwesen von Hisense verändert die Welt

Seit Hisense 1998 in diesen Bereich eingestiegen ist, war das Unternehmen in den letzten 10 aufeinanderfolgenden Jahren das führende Unternehmen in Chinas intelligenter Transportindustrie und hat an einer Reihe bedeutender Projekte mitgewirkt. Im März dieses Jahres unterzeichnete Hisense offiziell eine Partnerschaftsvereinbarung mit der Regierung von Addis Abeba, Hauptstadt von Äthiopien, für ein intelligentes Bussystem, das voraussichtlich innerhalb von 21 Monaten abgeschlossen sein wird. Mit diesem System können die Bürger Echtzeit-Busfahrpläne über mobile Apps und digitale Informationsanzeigen abrufen. Das System ermöglicht den öffentlichen Verkehrsbetrieben auch eine Echtzeitüberwachung, Fernsteuerung und intelligente Disposition, die Analyse der Abstimmung zwischen Fahrgastströmen und Transportkapazitäten, die Zuweisung von Ressourcen und die Überwachung der Wartung, was die Grundlage für die zukünftige wissenschaftliche Entscheidungsfindung bildet.

Der 252-Zoll-LED-Bildschirm von Hisense wurde am CSW-Busbahnhof, dem Zentrum des intelligenten Stadttransportwesens von Jakarta, präsentiert und zeigt Echtzeit-Verkehrs- und Fahrplan-Informationen an, um den Fahrgästen ein angenehmes Reiseerlebnis zu bieten. Heute ist das intelligente Transportwesen von Hisense unter anderem in Südafrika, Westafrika, Dubai, Indonesien, Thailand, Vietnam, Slowenien und Serbien vertreten.

B2B-Branchen: Der nächste wichtige Durchbruch für Hisense

In den letzten Jahren hat Hisense seine Produkte und seine industrielle Kette weiter auf High-End und Hochtechnologie umgestellt und ist allmählich zum weltweit führenden Unternehmen in B2B-Branchen, wie kommerziellen Displays, medizinischen Ultraschallgeräten und Smart-City-Lösungen aufgestiegen. Außerdem ist es Hisense gelungen, sich von einem „Unternehmen der Hausgerätebranche" zu einem „Hightech-Unternehmen" zu entwickeln.

Hisense wird die Industrietransformation und Modernisierung beschleunigen, die Investitionen in Ressourcen und Geschäftsausweitung im B2B-Segment erweitern sowie den globalen Einfluss des Übersee-B2B-Geschäfts weiter erhöhen. Mit der Entwicklung der B2B-Branche trägt Hisense zur Zufriedenheit der Menschen und zu einer besseren Welt bei.

