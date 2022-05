Hisense Group

Holen Sie sich mit dem neuen ULED-TV U7 von Hisense die Spannung des Stadions direkt in Ihr Zuhause

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, ein weltbekanntes Technologieunternehmen, hat sich schon immer der Entwicklung von Spitzentechnologie verschrieben, um sicherzustellen, dass die Verbraucher durch die von Hisense selbst entwickelte Technologie problemlos mit der Welt in Verbindung treten können. Im Jahr 2021 konnte Hisense als globaler Sponsor der UEFA EURO 2020 eine außergewöhnliche Marktleistung in Europa verzeichnen. Als Hauptprodukt der UEFA EURO 2020 bot die ULED-Fernsehserie den Verbrauchern ein beeindruckendes Seherlebnis und verzeichnete in Europa ein Umsatzwachstum von über 45 % im Jahresvergleich.

Bis zum Jahr 2022 wird Hisense seine Bemühungen um die Weiterentwicklung der Display-Technologie fortsetzen und noch bessere und hochwertigere Fernsehgeräte entwickeln. Als Marktführer in der TV-Branche und offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ bringt Hisense einen neuen ULED-Fernseher - U7H - auf den Markt, um sicherzustellen, dass mehr Verbraucher angenehme TV-Momente genießen können, vor allem für ein besseres Sport-Erlebnis.

Hisense ULED TV Ultra-Großbildschirm ist das Tor zum Stadion

Nach Angaben von Mordor Intelligence, wird erwartet, dass der Markt für Großbildschirme während des Prognosezeitraums von 2021 bis 2026 eine CAGR von 6,6 % verzeichnen wird, was darauf hindeutet, dass Großbildfernseher von den Verbrauchern eine erhöhte Marktnachfrage erwarten.

Seit der Einführung von ULED-Fernsehern ist Hisense führend auf dem Markt für Großbildfernseher, erfüllt die Nachfrage der Verbraucher und schafft ein stadion- oder theaterähnliches Erlebnis.

Je näher die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ rückt, desto mehr Verbraucher sind auf der Suche nach Fernsehgeräten mit größeren Bildschirmen, um die Spiele richtig genießen zu können. Der kommende ULED-Fernseher U7H von Hisense ist ein Großbildfernseher, der ein besseres und perfekteres Fernseherlebnis für die Verbraucher bieten soll. Mit Bildschirmgrößen von 55 bis 65 Zoll können die Verbraucher die Spiele noch intensiver erleben und so ein stadionähnliches Erlebnis schaffen, das das Stadion durch Hisense-Großbildfernseher nach Hause bringt.

Ultra 4K-Auflösung für volle Immersion beim großen Spiel

Um ein besseres und neues ULED-TV-Erlebnis zu schaffen, hat Hisense seine branchenführenden TV-Technologien in den U7H integriert. Wenn beispielsweise ein Sportsignal erkannt wird, schaltet das U7H in den Sportmodus, um ein beeindruckendes Live-Erlebnis wie im Stadion zu bieten - von Bild bis Ton. Die native Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und der Sportmodus entfernen „Geräusche" mithilfe eines dynamischen Algorithmus, der auf sich bewegende Objekte zugeschnitten ist. Mit dem Segen der Quantum Dot Technologie, HDR 10+ Adaptive, Full Array Local Dimming, 600+ nit Peaking Brightness, VIDAA U6 SMART OS, Dolby Vision-Atoms, Game Mode Pro, und so weiter, schafft es kristallklare Sportszenen, so dass die Verbraucher dynamische Szenen auf einem größeren Bildschirm genießen können.

Durch jahrzehntelange technologische Experimente sind die Erwartungen und Standards von Hisense für ULED-Fernseher gestiegen. Als Pionierprodukt in diesem Bereich ist der Hisense ULED TV U7H ideal für Verbraucher, die ein erstklassiges Fernseherlebnis zu Hause suchen. Hisense U7H TV wird bald auf dem europäischen Markt eingeführt. Wenn Sie Ihr Fernseherlebnis auf ein höheres Niveau bringen und eine bessere FIFA-Weltmeisterschaft genießen möchten, finden Sie Hisense U7H auf der Hisense-Website oder im lokalen Einzelhandel für ein dynamisches Filmerlebnis zu Hause.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826645/image_5015956_32341842.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826646/image_5015956_32342108.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826647/1.jpg