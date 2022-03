Panta Rhei PR AG

Panta Rhei PR verstärkt Geschäftsleitung

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Panta Rhei PR verstärkt Geschäftsleitung

Zürich, 2. März 2022 – Die international tätige PR- und Marketingagentur Panta Rhei PR erweitert ihr Führungsgremium. Marlène Betschart und Andreas M. Viertler verstärken Agenturinhaber Reto Wilhelm in der Geschäftsleitung.

Marlène Betschart stösst von der Deutschen Bank Schweiz und der Bank Linth als Senior Account Director zum Team. Sie bringt einen breiten Radius in Corporate Communications für die Finanz-, IT- und Technologiebranche mit. Frühere berufliche Stationen umfassten Mandate im Bildungs- und Konsumgütermarketing.

Marlène Betschart hat seit 1. März 2022 gemeinsam mit Reto Wilhelm die operative Führung der Agentur inne. Andreas M. Viertler ist seit 2005 für IT, Finanzen und Administration bei Panta Rhei PR verantwortlich und seit Januar 2022 Chief of Staff. «Mit diesem Schritt haben wir zwei erfahrene Profis an Bord, die wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Agentur setzen», so Inhaber und Geschäftsführer Reto Wilhelm. «Ich freue mich über die Verstärkung, die uns Luft für weitere spannende Projekte und Kooperationen gibt.»

Panta Rhei PR – seit 28 Jahren am Markt

1993 gegründet, beschäftigt Panta Rhei PR mit Hauptsitz in Zürich, Glarus, Chur und Amriswil 15 Mitarbeitende. Die inhabergeführte Full-Service Kommunikationsagentur ist für Kunden in den Bereichen Tourismus, Freizeit und Mobilität, Bildung, Wissenschaft und Transfer von komplexem Wissen, Standortpromotion für Kantone oder Gemeinden sowie Kultur tätig. Dazu zählen namhafte Hotels und Hotelgruppen, Fluggesellschaften, Tourismusorganisationen, Bergbahnen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Verbände sowie Kantone und Gemeinden. Panta Rhei PR organisiert klassische und unkonventionelle Marketingaktionen, ist Experte im Bereich Storytelling für Medien, Blogger- und Influencer Relations und berät Kunden im Social Media Management. Im Corporate Publishing hat sich die Agentur mit ihrem eigenen Verlag auf «on-demand»-Projekte vom klassischen Sach- und Themenbuch über mobile Websites bis zu anspruchsvollen Print- und Online-Kundenmagazinen sowie Geschäftsberichten spezialisiert. Panta Rhei konzipiert und textet Webseiten, ist spezialisiert auf Ghostwriting und verfügt über langjährige Erfahrung in der Krisenkommunikation, namentlich auch im Tourismus- und Airline-Sektor.

Die Agentur ist mit dem internationalen Qualitätslabel CMS III zertifiziert, Mitglied im Verband der Leading Swiss Agencies (LSA) und dem Schweizerischen Public Relations Verband (SPRV). Reto Wilhelm ist zudem zertifizierter Auditor für Qualitätsmanagement für Agenturen und zugleich Mitglied im internationalen Agentur-Verband ICCO (International Communication Consultancies Organisation) und dort für die Weiterentwicklung des Branchenstandards CMS (Consultancy Management System) zuständig.

Medienkontakt

Dr. Reto Wilhelm, Managing Owner

Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 8006 Zürich

+41 44 365 20 20 r.wilhelm@pantarhei.ch