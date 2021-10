Panta Rhei PR AG

Medieninformation: Air France erhält ihren ersten Airbus A220-300

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Air France erhält ihren ersten Airbus A220-300

Air France setzt die Erneuerung ihrer Flotte fort und übernimmt den ersten der 60 bestellten Airbusse A200-300, die ihre Airbusse A318 und A319 sowie mehrere Airbusse des Typs A320 ersetzen sollen. Der A220-300 ist ein wichtiger Hebel zur Verbesserung der wirtschaftlichen und ökologischen Leistung von Air France, denn er senkt die Kosten pro Sitz um 10 Prozent, reduziert die CO2-Emissionen um 20 Prozent und verringert die Lärmbelastung um 34 Prozent. Die kommerziellen Flüge nach Berlin, Barcelona, Madrid, Mailand und Venedig werden ab dem 31. Oktober aufgenommen.

Am 29. September 2021 nahm Air France ihren ersten Airbus A220-300 in Empfang, das jüngste Schmuckstück der Flotte auf ihrem Kurz- und Mittelstreckennetz. Seit der Einführung des Airbus A350 auf dem Langstreckennetz setzt das Unternehmen seine Flottenerneuerung fort: Bis 2025 werde die 60 im Jahr 2019 bestellten A220-300 nach und nach die A318 und A319 sowie mehrere Airbusse A320 ersetzen. Die Bestellung – die grösste eines europäischen Kunden – umfasst einen zusätzlichen Mix aus 30 Optionen und 30 Kaufrechten.

«Dieses neue Flugzeug mit seiner beispiellosen Energieleistung ist ein grosser Gewinn für Air France. Bislang ist die Erneuerung der Flotte die wichtigste Quelle für die Reduzierung der CO2-Emissionen, weshalb wir weiterhin in Flugzeuge der neusten Generation investieren. Darüber hinaus setzen wir alle uns zur Verfügung stehenden Instrumente ein, wie zum Beispiel nachhaltige Treibstoffe oder Öko-Piloten. So leisten wir unseren Beitrag zur Förderung einer klimaneutralen Luftverkehrsbranche und positionieren uns als führender Akteur einer nachhaltigeren Luftfahrt», erklärt Benjamin Smith, CEO von Air France-KLM.

«Die Ankunft eines neuen Flugzeugs ist immer ein besonderes Ereignis für eine Fluggesellschaft. Alle Air France-Teams haben sich seit über zwei Jahren auf diesen Moment vorbereitet und wir freuen uns, dass unsere Fluggäste den optimalen Komfort dieses Flugzeugs entdecken können. Die Kabine ist geräumiger, heller und bietet volle Wi-Fi-Konnektivität, was zur gehobenen Positionierung unseres Angebots beiträgt», fügte Anne Rigail, CEO von Air France, hinzu.

Das Flugzeug trägt den Namen «Le Bourget» als Hommage an die Stadt nördlich von Paris, die eng mit der Luftfahrtindustrie verbunden ist. Es ist mit der typischen Air France-Lackierung versehen und trägt auf der Vorderseite des Rumpfes und auf den Flügelspitzen das geflügelte Seepferdchen, das den Gründungsmythos des Unternehmens verkörpert.

Ab dem 31. Oktober 2021 wird der Airbus A220-300 von Paris-Charles de Gaulle nach Berlin (Deutschland), Barcelona, Madrid (Spanien), Mailand-Linate und Venedig (Italien) fliegen. In der Wintersaison 2021-2022 wird das Flugzeug sein Streckennetz schrittweise auf Bologna, Rom (Italien), Lissabon (Portugal) und Kopenhagen (Dänemark) ausweiten.

Ein wirtschaftlich und ökologisch effizientes Flugzeug

Der Airbus A220-300 ist das innovativste und effizienteste Schmalrumpfflugzeug seiner Klasse und eignet sich perfekt für das Kurz- und Mittelstreckennetz von Air France. Im Vergleich zu den Airbus-Modellen A318 und A319 senkt es die Kosten pro Sitzplatz um 10 Prozent und zeichnet sich durch seine Energieeffizienz aus: Es verbraucht 20 Prozent weniger Treibstoff als die ersetzten Flugzeuge und auch die CO2-Emissionen werden um 20 Prozent reduziert. Die Lärmbelastung ist ebenfalls um 34 Prozent geringer. Diese Eigenschaften werden entscheidend dazu beitragen, den ökologischen Fussabdruck von Air France zu verringern und die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. Bis 2030 wird die Fluggesellschaft ihre CO2-Emissionen pro Passagierkilometer im Vergleich zu 2005 um 50 Prozent bzw. in absoluten Zahlen um 15 Prozent reduzieren. Air France hat sich ausserdem verpflichtet, mit allen Beteiligten und den Behörden zusammenzuarbeiten, um das Klimaziel von Netto-Null bis 2050 zu erreichen.

Höchster Komfort während des Fluges

Der Airbus A220-300 von Air France verfügt über 148 Sitze in einer 3-2-Sitzkonfiguration und bietet 80 Prozent der Fluggäste einen Fenster- oder Gangplatz. Er bietet zwei Reisekabinen, Business und Economy, sowie Zugang zu Air France Connect, dem Wi-Fi-Service der Fluggesellschaft.

Der Sitz ist mit 48 Zentimetern der breiteste auf dem Markt. Er ist bis zu 118 Grad neigbar und verfügt über eine verstellbare Kopfstütze, eine Lederpolsterung und ein ergonomisches Sitzkissen für mehr Komfort. Ein breiter, stabiler Ablagetisch, ein Becherhalter, eine Tasche zur Aufbewahrung von Zeitschriften und Büchern, USB-A- und -C-Anschlüsse und ein in die Rückenlehne integrierter Tablet- oder Smartphone-Halter runden das Paket ab.

Die Kabine, die geräumigste und hellste in ihrer Kategorie, ist in den typischen Air France-Farben gehalten: Blautöne, ein starker Weissanteil, der für Licht und Kontrast sorgt, und ein Hauch von Rot symbolisieren die Exzellenz und das Know-how der Fluggesellschaft. Der Teppichboden greift das traditionelle Fischgrätenmuster wieder auf und erinnert an die von Haussmann inspirierte Welt der Pariser Wohnungen.

Grosse Panoramafenster lassen während des gesamten Fluges natürliches Licht ins Innere. Vom Einsteigen bis zur Landung sorgt eine speziell angepasste Kabinenbeleuchtung für helles, dynamisches Licht in der Begrüssungs- und Ausstiegsphase und für eine entspannte, ruhige Atmosphäre während des Fluges. Die geräumigen Gepäckablagen sind leicht zu erreichen und im besonders breiten Mittelgang können sich die Passagiere bequem bewegen.

Die Luft in der Kabine wird, wie in der gesamten Air France-Flotte, alle drei Minuten durch ein HEPA-Filtersystem (High Efficiency Particulate Air) erneuert, das 99,9 Prozent der Partikel und Viren eliminiert.

Weitere Informationen über den Air France Airbus A220-300 gibt es in der Pressemappe (auf Englisch).

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch