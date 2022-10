QS Quacquarelli Symonds Ltd

QS World University Rankings: Nachhaltigkeit 2023

London (ots/PRNewswire)

Bekannt gegeben: Die weltweit führenden Universitäten für Nachhaltigkeitswirkung

QS Quacquarelli Symonds (QS), das weltweit tätige Analysehaus für Hochschulbildung, hat heute die ersten QS World University Rankings Sustainability veröffentlicht, ein neues Modell zur Bewertung der Maßnahmen, die Universitäten ergreifen, um die dringendsten ökologischen und sozialen Probleme der Welt anzugehen.

QS bewertete über 1.300 Hochschuleinrichtungen, die bestimmte Zulassungsvoraussetzungen erfüllen1 . Davon sind 700 in dieser Rangliste aufgeführt. Die University of California, Berkeley, ist weltweit führend, da sie sowohl in der Kategorie Umweltverträglichkeit als auch in der Kategorie Sozialverträglichkeit die höchste Punktzahl erreicht hat, die jeweils 50 % der Gesamtpunktzahl ausmacht. Dahinter folgen zwei kanadische Einrichtungen, die University of Toronto (2) und die University of British Columbia (3).

QS World University Rankings: Sustainability 2023: Top 20 2023 Hochschule Land 1 University of California, Berkeley (UCB) USA 2 University of Toronto Kanada 3 University of British Columbia Kanada 4 The University of Edinburgh Großbritannien 5= The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australien 5= The University of Sydney Australien 7 The University of Tokyo Japan 8 University of Pennsylvania USA 9 Yale University USA 10 The University of Auckland Neuseeland 11 Uppsala University Schweden 12 Lund University Schweden 13 University of Glasgow Großbritannien 14 University of California, Davis USA 15 Aarhus University Dänemark 16 University of Oxford Großbritannien 17 Western University Kanada 18 Newcastle University Großbritannien 19 University of Cambridge Großbritannien 20 Harvard University USA © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 TopUniversities.com All Rights Reserved.

Bei der Entwicklung des Konzepts und der Methodik für die QS World University Rankings Sustainability hat QS eine umfassende Beratung eingeleitet, an der sein 50-köpfiger wissenschaftlicher Beirat2, Vertreter von Hunderten von Universitäten weltweit, Tausende von Studenten sowie Datenpartner bei Scopus/Elsevier3 und der Yale University beteiligt waren.

Die Ergebnisse zeigen, dass Deutschland mit 39 Einrichtungen das drittstärkste Land in der Rangliste ist, wobei die Technische Universität München mit Platz 109 weltweit am besten abschneidet.

QS World University Rankings: Nachhaltigkeit 2023: Deutsche Hochschulen im Ranking 2023 Rang Hochschule 109 Technische Universität München 161-170 Ludwig-Maximilians-Universität München 221-240 Universität Göttingen 221-240 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 241-260 Universität Hamburg 241-260 Freie Universität Berlin 241-260 Technische Universität Berlin (TU Berlin) 261-280 Universität zu Köln 261-280 Goethe-Universität Frankfurt am Main 261-280 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 281-300 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 281-300 RWTH Aachen Universität 301-320 Humboldt-Universität zu Berlin 321-340 Eberhard Karls Universität Tübingen 341-360 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 341-360 Universität Potsdam 361-380 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 361-380 Universität Stuttgart 361-380 Universität Konstanz 381-400 KIT, Karlsruher Institut für Technologie 401-450 Technische Universität Dresden 401-450 Universität Leipzig 401-450 Universität Bremen 451-500 Leibniz Universität Hannover 501-550 Technische Universität Darmstadt 551-600 Universität Hohenheim 551-600 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 551-600 Universität Jena 551-600 Ruhr-Universität Bochum 551-600 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 551-600 Universität Bayreuth 601+ Universität Duisburg-Essen 601+ Justus-Liebig-Universität Gießen 601+ Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 601+ Julius-Maximilians-Universität Würzburg 601+ Philipps-Universität Marburg 601+ Universität Bielefeld 601+ Technische Universität Braunschweig 601+ TU Dortmund Universität © QS Quacquarelli Symonds 2004-2022 https://www.topuniversities.com/

Jessica Turner, CEO von QS, sagt: „Die Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen ist nur ein aktuelles Beispiel für den Einfluss von Universitäten, die zusammenarbeiten, um eine weltweite Krise zu lösen. Universitäten sind in einer einzigartigen Position, um globale Bemühungen um einen ökologischen und sozialen Wandel anzuführen, sei es durch Forschung, Lehre oder gesellschaftliches Engagement. QS möchte Studieninteressierten einen unabhängigen Einblick in die Leistungen der Universitäten bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit geben."

„Wir wollen die Universitäten auch bei der Überwachung und dem Benchmarking ihrer Fortschritte unterstützen, während sie sich bemühen, ihre ESG-Strategien4 umzusetzen und Lösungen für noch nie dagewesene globale Herausforderungen zu finden."

Höhepunkte: Deutschland

Der Gesamtrang der in den QS World University Rankings Sustainability aufgeführten Universitäten wird durch die Summe der Ergebnisse in zwei Kategorien bestimmt:

Umweltauswirkungen (Zusammenfassung von drei Indikatoren: Nachhaltige Institutionen, nachhaltige Bildung und nachhaltige Forschung )

(Zusammenfassung von drei Indikatoren: und ) Soziale Auswirkungen (die fünf Indikatoren zusammenfassen: Gleichheit, Wissensaustausch, Auswirkungen der Bildung, Beschäftigungsfähigkeit und Chancen sowie Lebensqualität).

Deutsche Hochschulen: Leistung nach Indikator

Die Technische Universität München (Rang 109) ist in 3/8 der QS-Kennzahlen national führend. Dazu gehören:

(Rang 109) ist in 3/8 der QS-Kennzahlen national führend. Dazu gehören: Nachhaltige Bildung , bei dem sie weltweit auf Platz 35 rangiert. Mit diesem Indikator wird bewertet, inwieweit die Hochschulen ihre Studierenden dazu erziehen, die Umwelt zu verstehen und etwas für sie zu tun.

, bei dem sie weltweit auf Platz 35 rangiert. Mit diesem Indikator wird bewertet, inwieweit die Hochschulen ihre Studierenden dazu erziehen, die Umwelt zu verstehen und etwas für sie zu tun. Nachhaltige Forschung, die angibt, dass sie hochwirksame Forschung in Bereichen betreibt, die auf bestimmte Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 6 (SDGs) ausgerichtet sind

die angibt, dass sie hochwirksame Forschung in Bereichen betreibt, die auf bestimmte 6 (SDGs) ausgerichtet sind Lebensqualität. Dieser Indikator berücksichtigt unter anderem Daten zu Forschungsergebnissen in Bezug auf bestimmte SDGs (1, 2, 3 und 6), Gesundheitsoptionen auf dem Campus, den Luftqualitätsindex und den subjektiven Wohlfühlfaktor .

Dieser Indikator berücksichtigt unter anderem Daten zu Forschungsergebnissen in Bezug auf bestimmte SDGs (1, 2, 3 und 6), Gesundheitsoptionen auf dem Campus, den und den . Die Universität Konstanz (Bereich 361-380) ist Deutschlands bestplatzierte Institution im Bereich Nachhaltige Institutionen , der sich mit der Strategie und dem Betrieb von Institutionen befasst, die auf eine ökologisch nachhaltige Zukunft ausgerichtet sind.

(Bereich 361-380) ist Deutschlands bestplatzierte Institution im Bereich , der sich mit der Strategie und dem Betrieb von Institutionen befasst, die auf eine ökologisch nachhaltige Zukunft ausgerichtet sind. Die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Bereich 341-360) belegt den ersten Platz in Deutschland im Bereich Gleichstellung. Der Schwerpunkt liegt auf Forschungsergebnissen, die auf die SDGs 5 und 10 (Gleichstellung der Geschlechter und Abbau von Ungleichheiten) ausgerichtet sind, sowie auf einer Reihe von Diversitäts- und messbaren Inklusivitätselementen.

(Bereich 341-360) belegt den ersten Platz in Deutschland im Bereich Der Schwerpunkt liegt auf Forschungsergebnissen, die auf die SDGs 5 und 10 (Gleichstellung der Geschlechter und Abbau von Ungleichheiten) ausgerichtet sind, sowie auf einer Reihe von Diversitäts- und messbaren Inklusivitätselementen. Mit acht Universitäten unter den Top-100 der Welt beim Wissensaustausch stellt dieser Indikator eine starke Leistung deutscher Einrichtungen dar, was auf ein hohes Maß an nationaler und internationaler Zusammenarbeit in der Forschung zur Förderung des Wissens und zur Verbesserung der akademischen Standards rund um den Globus hindeutet. Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Bereich 361-380) ist der nationale Spitzenreiter in dieser Kennzahl.

stellt dieser Indikator eine starke Leistung deutscher Einrichtungen dar, was auf ein hohes Maß an nationaler und internationaler Zusammenarbeit in der Forschung zur Förderung des Wissens und zur Verbesserung der akademischen Standards rund um den Globus hindeutet. Die (Bereich 361-380) ist der nationale Spitzenreiter in dieser Kennzahl. Die Ludwig-Maximilians-Universität München (Bereich 161-170) erreicht die höchste Punktzahl in der Kategorie Bildung für die Gesellschaft , die sich auf die Forschungsleistung im Hinblick auf das SDG 4, die QS-Umfragen unter Akademikern und Alumni, den Academic Freedom Index 5 , den Nettostrom international mobiler Studierender und die Bruttoabsolventenquote bezieht.

(Bereich 161-170) erreicht die höchste Punktzahl in der Kategorie , die sich auf die Forschungsleistung im Hinblick auf das SDG 4, die QS-Umfragen unter Akademikern und Alumni, den , den Nettostrom international mobiler Studierender und die Bruttoabsolventenquote bezieht. Das KIT, Karlsruher Institut für Technologie (Bereich 381-400) genießt den höchsten Rang für den Indikator Beschäftigung und Chancen.

Der jüngste Bericht der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung zeigt, dass sich die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) im zweiten Jahr in Folge verlangsamt haben. 7 Der globale Hochschulsektor kann jedoch eine wichtige Rolle bei der Umkehrung dieser Verlangsamung nach der Pandemie spielen.

Dr. Andrew MacFarlane, Leiter des QS-Rankings, sagt: „Dieses Ranking sucht nach Anzeichen dafür, dass sich die Universität für die Gesellschaft, in der sie existiert und von der sie abhängt, einsetzt und bereits etwas bewirkt. Indem wir den Einfluss ihrer Alumni, die Ausrichtung ihrer Forschung auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung oder ihre Politik und Governance hervorheben, hoffen wir, dass dieses Ranking dazu dient, die Bemühungen der Universitäten zur Bewältigung der globalen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, weiter zu intensivieren."

Die detaillierte Methodik der QS World University Rankings: Sustainability ist hier verfügbar.

Die vollständigen Rankings auf www.TopUniversities.comverfügbar.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1503777/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/qs-world-university-rankings-nachhaltigkeit-2023-301659641.html