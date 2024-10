Hexaware Technologies Ltd

Hexaware erlangt die Cloud-Spezialisierung des Guidewire PartnerConnect Consulting Program für die EMEA-Region

Iselin, New Jersey (ots/PRNewswire)

Hexaware Technologies, ein Unternehmen für IT-Dienstleistungen und -Lösungen, gab bekannt, dass es die Cloud-Spezialisierung des Guidewire PartnerConnect Consulting Program für die EMEA-Region hat. Hexaware ist ein Guidewire PartnerConnect Consulting-Partner auf der Advantage-Ebene. Diese Anerkennung unterstreicht die Erfahrung von Hexaware bei der Bereitstellung von Cloud-basierten Lösungen mit der Guidewire-Technologie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (Europe, the Middle East, and Africa, EMEA).

Hexaware hat mit Guidewire zusammengearbeitet, um Lösungen zu entwickeln, die den Anforderungen von Versicherungsunternehmen entsprechen. Es wird erwartet, dass diese Spezialisierung die Beziehung zwischen den beiden Unternehmen stärkt und Hexaware dabei hilft, sein Angebot auf einen breiteren Kundenkreis auszuweiten.

„Dieser Erfolg bestätigt unsere Bemühungen, Sach- und Unfallversicherern bei der Modernisierung ihrer Plattformen zu helfen und unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Durch die Nutzung der Guidewire Cloud-Plattform können wir Versicherern dabei helfen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen", sagte Milan Bhatt, Vorstandsvorsitzender und globaler Leiter des Bereichs Gesundheitswesen und Versicherungen bei Hexaware.

Die Spezialisierungen von Guidewire sind regional und global ausgerichtet und erfordern von den Partnern den Nachweis von Fähigkeiten, Kenntnissen und Kompetenzen in Bezug auf Guidewire-Produkte. Die Spezialisierung verschafft den Versicherern Klarheit und Einblick in die Fähigkeiten der Partner. Darüber hinaus können Partner mit Spezialisierungen ihre Fähigkeiten über Guidewire-Produkte und -Lösungen hinweg fördern.

„Wir gratulieren Hexaware zur Erlangung der Cloud-Spezialisierung im Rahmen des Guidewire PartnerConnect-Programms für die Region EMEA. Wir freuen uns, ihre Expertise und Fähigkeiten anzuerkennen und sehen der Fortsetzung unserer Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen, um zum Erfolg unserer gemeinsamen Kunden beizutragen", sagte Molly Black, Senior-Direktorin für Partnerprogramme und -unterstützung bei Guidewire Software.

Informationen zu Hexaware

Hexaware ist ein globales Technologie- und Geschäftsprozess-Dienstleistungsunternehmen. Unsere Hexawarianer wachen jeden Tag mit einem einzigen Ziel auf: eine hohe Zufriedenheit unserer Kunden durch großartige Menschen und Technologie sicherzustellen. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt unterstützen wir Unternehmen dabei, die digitale Transformation in großem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit zu realisieren, indem wir mit ihnen zusammenarbeiten, um ihre Technologie und Geschäftsprozesse zu entwickeln, zu transformieren, zu betreiben und zu optimieren.

„Hexaware Technologies Limited (das „Unternehmen") beabsichtigt, vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, der Marktbedingungen und anderer Überlegungen, ein erstes öffentliches Angebot seiner Aktien zu unterbreiten, und hat einen Entwurf des Red-Herring-Prospekts vom 6. September 2024 (Draft Red Herring Prospectus, „DRHP") beim Securities and Exchange Board of India (SEBI) eingereicht. Das DRHP ist auf den Websites unserer Gesellschaft unter www.hexaware.com, der SEBI unter www.sebi.gov.in sowie auf den Websites der Konsortialführer, Kotak Mahindra Capital Company Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, J.P. Morgan India Private Limited, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited und IIFL Securities Limited unter https://investmentbank.kotak.com, www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm, www.jpmipl.com, https://www.business.hsbc.co.in/en-gb/regulations/hsbc-securities-and-capital-market, bzw. www.iiflcap.com und den Websites der Börse(n) unter www.nseindia.com bzw. www.bseindia.com verfügbar. Potenzielle Anleger sollten beachten, dass Investitionen in Aktien mit einem hohen Risiko verbunden sind. Einzelheiten zu diesen Risiken finden Sie unter „Risikofaktoren" im RHP, sofern verfügbar. Potenzielle Investoren sollten sich bei ihren Investitionsentscheidungen nicht auf das DRHP verlassen."

