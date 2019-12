BearingPoint AG

BearingPoint Managerin Katharina Casanova wird als "Global Leader in Consulting" ausgezeichnet

Katharina Casanova wurde am 5. Dezember in London von der Zeitschrift Consulting im Rahmen der Global Leaders in Consulting Gala ausgezeichnet. Der Award würdigt Führungskräfte, die herausragende Führungsqualitäten und -fähigkeiten unter Beweis stellen und eine weltweit spürbare professionelle Wirkkraft ausstrahlen.

Matthias Roeser, Partner bei BearingPoint, erklärt: "Katharina ist für mich ein Vorbild für eine vertrauenswürdige Beraterin, die ihre Kunden an erste Stelle setzt und gleichzeitig von exzellenter Projektabwicklung und Leidenschaft bei der Inspiration und Förderung unserer Teams und der Gemeinschaft lebt".

Katharina Casanova ist Managerin im Team Swiss Banking & Capital Markets und leitet BearingPoints grösstes digitales Bankentransformationsprojekt in der Schweiz. Ursprünglich kommt sie aus der internationalen Vermögensverwaltung. Als Digital & Strategy Advisor, beherrscht Casanova Geschäfts-, Technologie- und Managementthemen mit Exzellenz und Leidenschaft, was zu einer deutlichen Wertsteigerung für den Kunden führt. Sie ist ebenfalls sehr engagiert in der Förderung und Entwicklung der Unternehmenspraxis in den Bereichen Vertrieb, Innovation und Community Management. Weiterhin hielt Katharina Casanova mehrere Kundenworkshops und BearingPoint-Vorträge in Bereichen wie Digital Banking, AR/VR in Banking und Diversity.

"Diese Auszeichnung ist eine Ehre und ein Beweis für das Team, das mich unterstützt hat. Es bestärkt mich in meiner Motivation, weiterhin hervorragende Leistungen zu erbringen und unseren Kunden einen hohen Mehrwert zu bieten", kommentiert Katharina Casanova die Auszeichnung.

Die Global Leaders in Consulting werden für hervorragende Leistungen in einer der vier Kategorien Innovation, Einfluss, Umsetzung und Engagement ausgezeichnet. Die Profile der 25 Preisträger werden in der Ausgabe Januar 2020 des Magazins Consulting veröffentlicht.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft; Business Services als zweiter Bereich bietet Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus; im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen für eine erfolgreiche digitale Transformation, Advanced Analytics und regulatorische Anforderungen bereit und entwickelt gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

