Sinopec beweist Chinas erstes 100-Milliarden-Kubikmeter-Erdgasvorkommen im Sichuan-Becken

China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") hat im Zhongjiang Gasfeld weitere 34,029 Milliarden Kubikmeter Erdgas nachgewiesen, die Erdgasreserven im Sichuan-Becken auf insgesamt 106,1 Milliarden Kubikmeter zu erhöhen, was die saubere Energieversorgung von Sinopec weiter fördert und gleichzeitig die Region Sichuan und Chongqing dabei unterstützt, Chinas erste 100-Milliarden-Kubikmeter-Erdgasproduktion aufzubauen.

Das Zhongjiang Gasfeld, das sich im Bezirk Zhongjiang der Stadt Deyang befindet, hat eine Tiefe von 2.000-3.000 Metern und erstreckt sich über eine Fläche von 404,9 Quadratkilometern. Das Gasfeld ist ein typischer kompakter Sandstein-Gasspeicher, der sich durch geringe Porosität, geringe Permeabilität und starke Verdeckung auszeichnet.

Entwickelt durch technologische F&E, integrierte Evaluierung und unterstützende Schlüsseltechnologien von Sinopec unterstützen die hochwertige Exploration des Zhongjiang Gasfeldes, die jetzt eine kumulierte Gasproduktion von 5,29 Milliarden Kubikmeter mit einer Jahresproduktion von mehr als 1 Milliarde Kubikmeter für zwei aufeinanderfolgende Jahre hat, was dem täglichen Gasverbrauch von 5,5 Millionen Haushalten pro Jahr entspricht.

Das Sichuan-Becken ist reich an ultratiefen Erdgas- und Schiefergasressourcen und ist eine Hauptfront für die Steigerung der Erdgasreserven und der Produktion in der Zukunft. In den letzten Jahren hat die Sinopec Southwest Oil & Gas Company nacheinander drei große Probleme bei der Öl- und Gasexploration und -entwicklung gelöst, darunter enge Gasfelder mit engen Kanälen, ultratiefe und schwefelreiche Gasfelder und tiefe Schiefergasfelder. Es hat China zu einem der wenigen Länder der Welt gemacht, das die kompletten Explorations- und Entwicklungstechnologien von ultratiefen, schwefelreichen, organischen Riffgasfeldern besitzt und die Führung bei der Exploration und Erschließung von ultratiefem Erdgas und tiefem Schiefergas übernimmt, eine erfolgreiche Erfahrung für China und im Ausland.

Informationen zu Sinopec

Die Sinopec Corp. ist einer der größten integrierten Energie- und Gaskonzerne in China. Zu den Hauptgeschäftsfeldern gehören: Exploration und Produktion, Pipelinetransport und Verkauf von Petroleum und Erdgas, Vertrieb, Lagerung und Transport von Petroleumprodukten, Produkte der Petrochemie, Kohlechemieprodukte, synthetische Fasern, Dünger und sonstige Chemieprodukte, Import und Export sowie Tätigkeit als Import- und Exportagentur für Öl, Erdgas, Petroleumprodukte, Produkte der Petrochemie und Chemie und anderer Handelsgüter und Technik, sowie Forschung, Entwicklung und Anwendung von Technik und Information.

Das Unternehmensziel von Sinopec lautet "Fueling Beautiful Life" und setzt Mensch, Verantwortung, Integrität, Präzision, Innovation und Win-Win als Kernwerte des Unternehmens. Es werden Strategien der Wertorientierung, der Entwicklung durch Innovation, integrierter Ressourcenzuweisung, offener Zusammenarbeit und eines Wachstums mit Umweltschutz und geringen Emissionen verfolgt. Die Vision lautet, zu einem weltweit führenden Unternehmen der Bereiche Energie und Chemie heranzuwachsen.

