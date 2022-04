Debiopharm International SA

VIVOSENSE GIBT ABSCHLUSS EINER FINANZIERUNGSRUNDE DER SERIE A UNTER DER LEITUNG VON XONTOGENY UND DEBIOPHARM ÜBER 25 MIO. US DOLLAR BEKANNT

Lausanne (ots)

Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Perceptive Xontogeny Venture (PXV) Fund und dem Schweizer Debiopharm Innovation Fund geleitet.

Verfahren zur Beschleunigung der Erfassung und Nutzung von Daten aus tragbaren Sensoren in klinischen Studien sowie zur Entwicklung neuartiger digitaler Biomarker

VivoSense, Inc. („VivoSense“), ein agiles Unternehmen für wissenschaftliche End-to-End-Lösungen, das neuartige digitale Endpunkte aus Sensordaten von Wearables entwickelt, meldete heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 25 Millionen US-Dollar. Auch PXV und der Digital Health Investment Arm von Debiopharm gaben heute diese Finanzierungsrunde bekannt, die dazu genutzt werden soll, die Entwicklung neuartiger digitaler Biomarker zu beschleunigen und die digitale Bewertung klinischer Ergebnisse zu verbessern. VivoSense wird diese Finanzierung auch nutzen, um seine Informatikplattform für die Datenanalyse von tragbaren und vernetzten Technologien zu erweitern und zu verfeinern, um validierte digitale klinische Ergebnisbewertungen (COA) für die biowissenschaftliche Forschung zu liefern, einschließlich der Onkologie und anderer Indikationen, die von dieser Technologie profitieren.

VivoSense ist ein innovatives Unternehmen in der pharmazeutischen Industrie für klinische Studien, das neue digitale Biomarker entwickelt und dabei die umfangreiche VivoSense®-Software einsetzt, die es selbst entwickelt hat. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie reale digitale klinische Messwerte von tragbaren Sensoren liefert, die dazu beitragen, die patientenorientierte Arzneimittelentwicklung und Präzisionsmedizin für Patienten mit Krebs, Alzheimer, seltenen Krankheiten und anderen therapeutischen Indikationen voranzutreiben. Die Technologie ermöglicht eine genaue Interpretation feiner Veränderungen in der menschlichen Physiologie durch maßgeschneiderte, am Körper getragene Überwachungs- und Analyselösungen, die auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhen.

„Diese strategische Investition von Debiopharm und dem Perceptive Xontogeny Venture (PXV) Fund wird es VivoSense ermöglichen, die Entwicklung realer digitaler klinischer Messwerte aus Wearable- und Fernüberwachungstechnologien zu beschleunigen“, erklärte Dudley Tabakin, CEO von VivoSense. „Messungen, die von allen Akteuren als vertrauenswürdig eingeschätzt werden, sind die Grundlage, auf der alle anderen Innovationen im Bereich der digitalen Gesundheit aufbauen müssen. VivoSense arbeitet daran, das Potenzial neuartiger Messgrößen und Technologien in der regulatorischen und medizinischen Entscheidungsfindung zu realisieren, um reale Daten in großem Umfang zu nutzen und lebensrettende Behandlungen zu den Patienten zu bringen, die sie am meisten benötigen.“

Der VivoSense-Ansatz nutzt die passive Natur von tragbaren und vernetzten Technologien, um Krankheitssymptome, Behandlungsnebenwirkungen und die therapeutische Wirksamkeit zu bewerten. Spezifische Biomarker können damit objektiv bewertet und an klinisches Fachpersonal weitergeleitet werden, ohne dass die Belastung für Patienten oder Pflegepersonal steigt. Dieser Ansatz bietet erhebliche Vorteile gegenüber klinischen Bewertungen vor Ort, da Patienten und Ärzte entlastet werden und die Messung einer Vielzahl komplizierter physiologischer und verhaltensbezogener Parameter standardisiert wird. VivoSense führt auch strenge Validierungsverfahren durch, um sicherzustellen, dass diese Technologien in einem klinischen Umfeld erfolgreich sind.

„Wir freuen uns, das Team von VivoSense beim Aufbau von bahnbrechenden Kapazitäten für die Erfassung und Analyse von Daten aus tragbaren Technologien zu unterstützen, die unserer Meinung nach traditionelle Methoden in klinischen Studien ergänzen oder ersetzen werden“, so Chris Garabedian, CEO von Xontogeny und Portfoliomanager des Perceptive Xontogeny Venture (PXV) Fund. „Die von tragbaren Sensoren erfassten Daten werden in unserer Branche eine immer wichtigere Rolle spielen, und VivoSense ist auf dem besten Weg, eine führende Rolle bei der Entwicklung validierter klinischer Biomarker und der Bewertung klinischer Ergebnisse für die Verwendung in Zulassungsstudien und behördlichen Genehmigungen zu übernehmen.“

„Wir sind zuversichtlich, dass diese Investition in VivoSense einen erheblichen Mehrwert für die klinische Forschung bringen wird. Tragbare Sensoren und vernetzte digitale Technologien haben das Potenzial, die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir Patienten, die neuartige Therapien erhalten, untersuchen, behandeln und verwalten. In den letzten Jahren haben sich solche Geräte auf dem Markt für Verbrauchergesundheit durchgesetzt und ihren Nutzen bei der Erfassung einer neuen Art von Daten außerhalb der Klinik, der „realen Welt“, unter Beweis gestellt. Ihre einfache Handhabung und ihre passive, wenig belastender Handhabung ermöglichen eine kontinuierliche Datenerfassung über längere Zeiträume hinweg“, erläutert Tanja Dowe, CEO von Debiopharm Innovation Fund.

Der Vorstand von VivoSense wird aus den derzeitigen Mitgliedern und Mitbegründern Dudley Tabakin und Lance Myers sowie den Neuzugängen Chris Garabedian und Tanja Dowe bestehen.

Über VivoSense

VivoSense, Inc. ist ein agiles Unternehmen für wissenschaftliche End-to-End-Lösungen, das neuartige digitale Endpunkte aus Sensordaten von Wearables entwickelt. Der Schwerpunkt unseres Unternehmens liegt auf der Forschung und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen, klinischen Studien und dem Wohlbefinden von Patienten. Unser hypothesengesteuerter Rahmen bietet analytische und klinische Validierung bis hin zur FDA-Zulassung. Die firmeneigene VivoSense®-Software ermöglicht die Erstellung und Validierung neuartiger digitaler Biomarker aus den Daten tragbarer Sensoren, die primäre und sekundäre klinische Endpunkte in regulierten internationalen pharmazeutischen Studien darstellen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.vivosense.com. Wir sind auf Twitter. Folgen Sie uns @vivosense.

Über den Perceptive Xontogeny Venture (PXV) Fund

Der Perceptive Xontogeny Venture (PXV) Fund ist ein Investmentvehikel von Perceptive Advisors, das sich ausschließlich auf private Frühphasen-Investitionen in Life-Science-Unternehmen konzentriert. Zu den Hauptinvestitionen des Fonds gehören Unternehmen, die einen Hauptinvestor für eine Finanzierung der Serie A suchen. Dazu gehören sowohl Unternehmen, die von Xontogeny gegründet wurden und sich in der Inkubationsphase befinden, als auch Unternehmen, die von anderen Organisationen, Beschleunigern und Seed-Investoren gegründet wurden und sich in der Inkubationsphase befinden. Der PXV-Fonds ist auch offen für die Beteiligung an syndizierten Finanzierungen der Serie A als Co-Lead- oder passiver Investor mit anderen Risikokapitalfirmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.perceptivelife.com.

Über Debiopharm Innovation Fund

Debiopharm entwickelt, produziert und investiert in innovative Therapien und Technologien, die auf einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf in der Onkologie und im Bereich bakterielle Infektionenreagieren. Unser Ziel ist es, Unternehmen mit intelligenten Daten- und digitalen Gesundheitslösungen strategisch zu finanzieren und zu beraten, um die Entwicklung von Medikamenten und die Behandlung von Patienten zu verändern. Wir investieren auch in Start-Ups, die neuartige Wirkmechanismen, Targets und Wirkstoffe durch KI-gestütztes Design und kurative Arzneimittelmodalitäten vorantreiben wollen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.debiopharm.com Folgen Sie uns auf Twitter @DebiopharmNews und @debiopharmfund