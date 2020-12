dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

#UseTheNews startet durch: Projekt zur Förderung von Nachrichtenkompetenz erreicht wichtigen Meilenstein

Bevölkerungsstudie vor dem Abschluss

Auftakt für hochkarätiges Kuratorium

Hamburg (ots)

Die bundesweite Initiative #UseTheNews, mit der dpa und die Hamburger Behörde für Kultur und Medien die Nachrichtenkompetenz und die Nachrichtennutzung vor allem jüngerer Menschen fördern wollen, ist erfolgreich gestartet. Ein hochrangig besetztes Kuratorium kam erstmals zusammen, um die weitere Ausrichtung des Medienprojekts festzulegen. Geleitet wird das mit Persönlichkeiten aus allen Medienbereichen besetzte Gremium von einem Kreis um Hamburgs Kultur- und Mediensenator Dr. Carsten Brosda, Funke-Verlegerin Julia Becker, SWR-Intendant Prof. Dr. Kai Gniffke sowie dpa-CEO Peter Kropsch.

#UseTheNews hat von Beginn an eine große Resonanz in der Branche erzeugt und zeigt, dass Medienhäuser, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft die Bedeutung des Themas erkannt haben. Das Kuratorium verständigte sich darauf, das Projekt auf mehrere Jahre auszurichten. Drei maßgebliche Säulen stehen dabei im Mittelpunkt:

1. Eine Studie vom Hamburger Leibniz-Institut für Medienforschung über das Medienverhalten in Deutschland, insbesondere in der Zielgruppe der 14- bis 24-Jährigen. 2. Das News Literacy Lab, in dem die Projektpartner basierend auf den Studienergebnissen neue Nachrichtenagebote konzipieren. 3. Eine neu gestaltete Bildungsinitiative, um gemeinsam mit Bildungsträgern die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz in Schulen zu stärken.

"Mit dem Projekt wollen wir die Nachrichtenkompetenz gerade junger Menschen verbessern und eine überfällige Debatte über den Wert journalistischer Nachrichten für die demokratische Öffentlichkeit initiieren. Die letzten Monate haben nochmal eindrücklich gezeigt, wie wichtig professionelle und freie Medien für eine aufgeklärte Gesellschaft sind", sagte Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien in Hamburg.

Dass das Thema für die Deutsche Presse-Agentur und ihre knapp 180 Gesellschafter von hoher Relevanz ist, stellte Peter Kropsch, Vorsitzender der Geschäftsführung heraus: "Für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie ist es von wesentlicher Bedeutung, dass junge Menschen Quellen einordnen und den Wert von seriösen Informationsangeboten wertschätzen können. Das Projekt #UseTheNews zahlt genau darauf ein. Als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Medien leisten wir dazu mit Freude unseren Beitrag."

Prof. Dr. Uwe Hasebrink vom Hamburger Leibniz-Institut für Medienforschung erläuterte im Kuratorium den aktuellen Status der Befragung von etwa 1.500 Mediennutzerinnen und -nutzern unter erschwerenden Corona-Bedingungen. So soll die Studie Muster aufzeigen zwischen Nachrichteninteresse, Nachrichtennutzung, Informiertheit und Meinungsbildung. Je 500 Personen aus der Gruppe der 14- bis 17-Jährigen, der 18- bis 24-Jährigen und der 40- bis 50-Jährigen werden befragt. Die Ergebnisse der Leibniz-Studie sollen im Frühjahr 2021 vorgestellt werden.

"Nie war es wichtiger, pauschale Medienschelte durch fundierte Recherche und Einordnung zu widerlegen", sagte Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende Funke-Mediengruppe. "Das Ringen um den Erhalt eines gesunden, guten und unabhängigen Journalismus ist mir eine Herzensangelegenheit. Daher unterstütze ich als Verlegerin eines der größten Medienhäuser dieses Landes die Initiative #UseTheNews aus tiefster Überzeugung."

Bereits im September hat das News Literacy Lab seine Arbeit aufgenommen. In insgesamt sieben so genannten Tracks arbeiten die Projektpartner aus Verlagen, Rundfunksendern und Digitalangeboten an neuen Nachrichtenangeboten insbesondere für die jüngere Zielgruppe. Themen dabei sind unter anderem Audio, Darstellungsformen, Sprache und die Zusammenarbeit mit jungen Menschen. Darüber hinaus werden erste Bildungsangebote voraussichtlich im April 2021 starten. Ziel ist, Lehrkräfte bei der Förderung von Nachrichtenkompetenz zu unterstützen. Hierfür werden Angebote für die Lehreraus- und weiterbildung sowie für die Unterrichtsgestaltung konzipiert.

"Junge Menschen sind die Entscheiderinnen und Entscheider von Morgen", sagte Prof. Dr. Kai Gniffke, Intendant des SWR. "Sie müssen wir im kritischen Umgang mit Nachrichten unterstützen und Ihnen gesicherte Fakten für die eigene, individuelle Meinungsbildung an die Hand geben - egal ob im Fernsehen, im Radio, im Web oder auf Apps. Das ist unser täglicher Anspruch und Beitrag zum lebendigen gesellschaftlichen Diskurs. Für eine lebendige Demokratie mit einer vielfältigen Nachrichtenlandschaft."

Mitglieder des Kuratoriums

Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende Funke-Mediengruppe

Joachim Braun, Chefredakteur Zeitungsgruppe Ostfriesland (ZGO)

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg

Dr. Peter Frey, Chefredakteur ZDF

Ralf Geisenhanslüke, Chefredakteur Neue Osnabrücker Zeitung

Prof. Dr. Kai Gniffke, Intendant SWR

Prof. Dr. Uwe Hasebrink, Leibniz-Institut für Medienforschung / Hans-Bredow-Institut

Anja zum Hingst, Geschäftsführung SPIEGEL-Gruppe

Peter Kropsch, Vorsitzender der Geschäftsführung, dpa Deutsche Presse-Agentur

Juliane Leopold, Chefredakteurin Digitales bei ARD-aktuell / Tagesschau

Julia Lumma, Leitung Content Development VRM

Anja Schaluschke, Direktorin Museum für Kommunikation Berlin

Stephan Schmitter, CEO RTL Radio Deutschland

Jessica Staschen, ZEIT-Stiftung

Birgit Wentzien, Chefredakteurin Deutschlandfunk

Koordinator von #UseTheNews:

Meinolf Ellers, Chief Digital Officer, dpa Deutsche Presse-Agentur

Mehr zu #UseTheNews:

www.dpa.com/de/usethenews/#projekt

Twitter:

https://twitter.com/UseTheNews2024

