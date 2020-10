HISTORY

Sonderprogrammierung zur US-Wahl: HISTORY zeigt am kommenden Wochenende exklusiv Mini-Serien über George Washington und Ulysses S. Grant

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

- Anlässlich der 59. Präsidentschaftswahlen in den USA setzt sich HISTORY in einer umfassenden Sonderprogrammierung mit der US-Geschichte auseinander. - Im Fokus stehen die exklusiven deutschen Erstausstrahlungen der Mini-Serien "Ulysses S. Grant - Vom Kriegshelden zum US-Präsidenten", produziert von Leonardo DiCaprio, und "George Washington - Der erste Präsident der USA" von Pulitzer-Preisträgerin Doris Kearns Goodwin. - Die Doku-Dramen widmen sich in aufwendig inszenierten Bildern den Werdegängen zweier früher US-Präsidenten. - Die Sonderprogrammierung zur US-Wahl findet vom kommenden Samstag, 31. Oktober, bis Montag, 2. November 2020, auf HISTORY statt und deckt ein breites Spektrum der Geschichte der USA ab.

Am Dienstag nächster Woche wählen die US-Bürger zum 59. Mal ihren Präsidenten. Aus Anlass dieses weltpolitischen Ereignisses zeigt HISTORY in den Tagen vor der Wahl eine umfassende Sonderprogrammierung, die einen Schwerpunkt auf die Geschichte des Landes und seiner Präsidenten legt: So stehen mit "George Washington - Der erste Präsident der USA" und "Ulysses S. Grant - Vom Kriegshelden zum US-Präsidenten" zwei aufwendig produzierte Miniserien im Mittelpunkt des Themenschwerpunkts. Die beiden Doku-Dramen, die HISTORY exklusiv in den deutschsprachigen Raum bringt, setzen unter anderem auf inszenierte Elemente, indem sie den Werdegang zweier US-Präsidenten nachzeichnen. Zudem weisen die Serien ein hohes Produktionsniveau auf. So fungierte etwa Leonardo DiCaprio als Executive Producer von "Ulysses S. Grant - Vom Kriegshelden zum US-Präsidenten".

"George Washington - Der erste Präsident der USA" (am Samstag, 31. Oktober, drei Teile ab 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung) erzählt die Geschichte eines US-Präsidenten in drei zweistündigen Teilen. George Washington stieg vom einfachen Soldaten, von Ambition und Patriotismus getrieben, zum ersten Präsidenten einer neuen Nation auf, die er im Namen der Demokratie formte.

Das Doku-Drama setzt sich aus der Perspektive des Präsidenten mit dessen Lebensgeschichte auseinander. Nicholas Rowe spielt George Washington, James Robinson verkörpert Alexander Hamilton, Nicholas Audsley ist als Thomas Jefferson und Nia Roberts als Martha Washington zu sehen. In weiteren Rollen wirken Hainsley Lloyd Bennett, Josh Taylor, Ciarán Owens, Dan Ursu, Shawn Beaver-Hawman, Radu Andrei Micu, Daniel Crossley, Frank Lammers, Jeremy Berges, Kieron Jecchinis, Colin Mace und James Carroll Jordan mit. Im Rahmen von Interviews standen für "Washington" Persönlichkeiten wie Bill Clinton, Colin Powell und Jon Meacham vor der Kamera. In der Originalfassung der Produktion fungiert zudem Jeff Daniels als Erzähler.

"George Washington - Der erste Präsident der USA" verzeichnete bei der US-Premiere im Frühjahr dieses Jahres mehr als 2,6 Millionen Zuschauer. Produziert wurde die Serie von der Pulitzer-Preisträgerin Doris Kearns Goodwin, die Regie führten Roel Reiné (geskriptete Szenen) und Matthew Ginsburg (Doku-Elemente).

Anlässlich der deutschen TV-Premiere des Doku-Dramas hat HISTORY auf seinem YouTube-Kanal das Video "George Washington - Der erste Präsident der USA | Wissen kompakt in drei Minuten" veröffentlicht: https://youtu.be/kcSL8g39GPA

Die Doku-Serie "Ulysses S. Grant - Vom Kriegshelden zum US-Präsidenten" (drei Teile am Sonntag, 1. November, ab 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung) beleuchtet eine Persönlichkeit, die im deutschsprachigen Raum vergleichsweise wenig bekannt ist. Doch als der frühere General im Amerikanischen Bürgerkrieg und 18. Präsident der USA 1885 verstarb, zählte er, zusammen mit weltberühmten Persönlichkeiten wie George Washington oder Abraham Lincoln, zu den wichtigsten Symbolfiguren des Landes. In der Armee hatte Grant Karriere gemacht, gewann einen Bürgerkrieg und trug als Präsident zur Befreiung von mehreren Millionen Sklaven bei.

"Ulysses S. Grant - Vom Kriegshelden zum US-Präsidenten" erzählt das bewegte Leben und die Geschichte des 18. Präsidenten sowohl in cinematischen Bildern als auch in Experten-Interviews. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der detailgetreuen Darstellung des Bürgerkriegs, den Regisseur Malcolm Venville mit zahlreichen Darstellern in Szene setzte. Justin Salinger ("Ray & Liz", "Crowhurst") ist in der Rolle des Ulysses S. Grant und Carel Nel als Abraham Lincoln zu sehen, weitere Rollen übernahmen Dianne Simpson, Craig Jackson, Francis Chouler, Jason K. Ralph, Brian Heydenrych, Daniel Fox und Arthur Falko.

Die Mini-Serie wurde für HISTORY von Appian Way Productions und RadicalMedia in Zusammenarbeit mit Lionsgate Television produziert. Leonardo DiCaprio und Jennifer Davisson fungieren als ausführende Produzenten für Appian Way Productions, Phillip Watson als co-ausführender Produzent. Zudem als Produzenten tätig waren Jon Kamen, Dave Sirulnick, Justin Wilkes und Fisher Stevens, sowie Pulitzer-Preisträger Ron Chernow, Brian Volk-Weiss und Knute Walker. Eli Lehrer, Mary E. Donahue und Jennifer Wagman sind ausführende Produzenten für HISTORY.

Neben den beiden Doku-Dramen zeigt HISTORY im Rahmen der Sonderprogrammierung zur US-Wahl zwischen dem 31. Oktober und 2. November 2020 weitere Dokumentationen und Doku-Reihen, darunter "Presidents at War" (zwei Teile am 31.10. und 1.11. jeweils um 18.40 Uhr), "Die Trump-Dynastie - Der Weg zur Macht" (2.11., drei Teile ab 20.15 Uhr), "Duell ums Weiße Haus - Große Wahlkämpfe" (31.10., 0.55 Uhr), "Krieg um Amerika" (1.11., sechs Episoden ab 13.40 Uhr) und "Mythos Weißes Haus" (1.11., 0.45 Uhr).

Weitere Informationen zu HISTORY sind unter http://www.history.de, http://www.facebook.com/history, http://www.instagram.com/history_de sowie http://www.youtube.com/historyde zu finden.

Pressekontakt:

A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KG



Nicolas Finke

Head of Press & PR

Tel.: +49 (0) 89 208 04 81 16

E-Mail: Nicolas.Finke@aenetworks.de