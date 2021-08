Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Graffiti, Streetart und Murals: Urbane Kunstwoche Hannover startet am 23. August 2021

Vom 23. - 29. August 2021 verwandeln nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler triste Hauswände mitten in der Stadt in eine Streetart-Galerie aus Murals und Graffitis.

Erstmalig finden die zwei hannoverschen Streetart & Graffiti-Festivals "Hola Utopia!" (23.08. - 27.08.) und "Urban Nature" (27.08.-29.08.) unter dem Dach der "Urbane Kunstwoche Hannover" gemeinsam statt. "Hola Utopia!", als Hannovers soziokulturelles Street-Art Festival, will inspirieren und die Zukunft mit all ihren fantasiereichen Facetten als große Fassadenbilder an insgesamt rund 1.400 m² Wände malen. Hannover freut sich in diesem Jahr unter anderem auf neue Murals von: Irene Lopez Leon (Barcelona), ANNA T IRON x YUBIA (Hamburg / Barcelona) und Bart Sucharski aus der hannoverschen Partnerstadt Poznan. Besonders spannend: Ab dem 23.08. können Gäste und Besucher auf einem Spaziergang durch die Stadt die Entstehung der 10 Wandgemälde und die Arbeit der etablierten Künstler live verfolgen. Am Wochenende trifft sich dann die deutschlandweite Graffiti-Szene beim "Urban Nature" an der Ihmehall in Hannover. Mehr als 50 Malerinnen und Malern unterschiedlichsten Alters gestalten eine gesamte Fläche neu - neben der lokalen Szene werden auch überregionale Gäste vor Ort sein. Diese Session dient u.a. auch als Plattform für mehr Austausch und Vernetzung in der Szene. Die urbane Kunstwoche verändert damit nachhaltig das Stadtbild und soll dazu beitragen, Hannover auf der internationalen Landkarte der urbanen Künste zu etablieren.

Das Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover und die Hannover Marketing und Tourismus GmbH unterstützen die urbane Kunstwoche.

Kultur for free - Kunst für alle!

Hannover bietet auch neben der urbanen Kunstwoche viel Kunst und Kultur im öffentlichen Raum - kostenlose Rundgänge geben einen tollen Überblick! Das Beste daran: Jeder bestimmt selbst, wann und wo gestartet wird, wie lange man an den einzelnen Orten verweilt oder wann man eine Pause einlegt.Einer der sechs kostenlosen Outdoor-Spaziergänge ist die Graffiti-Tour der Hannover Marketing und Tourismus GmbH. Schwitters, das Krümelmonster oder eine Unterwasserwelt: Die drei Graffiti- und Streetart-Rundgänge führen durch Hannovers Stadtteile Linden, Nordstadt und die List/Oststadt. Legale Kunstwerke, die Hauswände schmücken und verzieren, sind hier als kurze Stadtteilrundgänge zusammengestellt.

Alle Informationen zu den Künstlern, eine Übersichtskarte der urbanen Kunstwoche, sowie weitere Informationen zu Kultur for free finden Sie unter: www.visit-hannover.com/urbanekunstwoche