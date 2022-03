Kitzbühel Tourismus

Kitzbühel Tourismus weltweit ausgezeichnet

Kitzbühel (ots)

Die Marketingaktivitäten von Kitzbühel Tourismus wurden mit einer Reihe renommierter Prämierungen gewürdigt.

Von den USA über Japan und Südafrika - die Marketing- und Kommunikationsarbeit von Kitzbühel Tourismus wird weltweit ausgezeichnet.

Auch wenn die Hauptarbeit von Tourismusverbänden in der Bewerbung liegt, so wird meist wenig darüber berichtet. Anders bei Kitzbühel Tourismus, denn dort wird die innovative Kommunikationsstrategie bereits seit einigen Jahren laufend mit hochkarätigen Auszeichnungen prämiert. Sowohl der unkonventionell gestaltete Imagefilm Kitzbühel 365, die Social Media-Kampagne #LocalHeroes als auch die Werbeaktivitäten in den Fokusmärkten zieren zahlreiche Awards.

Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich über die internationalen Auszeichnungen für ausgewählte Herzensprojekte rund um die Region: „Es ist uns eine außerordentliche Ehre, dass unsere Kommunikationsaktivitäten weltweit mehrfach prämiert wurden. Diese Auszeichnungen bestätigen unseren teils im Tourismus unkonventionellen Storytelling-Zugang auf Werte-Ebene und spiegeln den hohen Qualitätsanspruch unserer Arbeit wider.“

17 weltweite Auszeichnungen für den Imagefilm Kitzbühel 365

Bereits bei den 11. Cannes Corporate Media & TV Awards wurde das Ganzjahresportrait „Kitzbühel 365 – Neue Welten, Neue Kosmen, Neue Wunder“ mit dem Goldenen Delphin in der Kategorie „Social Media & Kurzvideos“ ausgezeichnet. „Kitzbühel 365“ erhielt zudem Gold beim ITFF Africa in Kapstadt, beim International Tourism Film Festival in Kappadokien, jeweils in der Kategorie „Tourism Destinations – City“, sowie den Intermedia Globe Gold bei den 9. Tourism & Travel Media Awards im Rahmen der World Media Festivals.

Beim Film Forum Austria, dem österreichischen Filmpreis für Werbung und Wirtschaft, folgte gleich zweimal Gold - in den Kategorien „Freizeit und Abenteuer“ sowie „Montage“.

In Aveiro, Portugal, gewann der Imagefilm beim International Tourism Film Festival Art&Tur in der Kategorie „Tourism Destination City“ und erhielt den Grand Prix Award in der Kategorie „Promotional Films“. Auch in Berlin wurde Kitzbühel Tourismus beim The Golden City Gate der 1. Preis in der Kategorie „Tourism Destinations – City Award“ verliehen.

Im Rahmen der World’s Best Tourism Films wurde „Kitzbühel 365“ zudem mit dem 2. Platz in der Kategorie „Tourism Destination – Cities“ gekürt. Auch beim Japan World’s Tourism Film Festival, einem der bedeutendsten Werbepreise der Tourismusindustrie, erzielte Kitzbühel Tourismus den 2. Preis in der Kategorie „Tourismus-Destinationen – City Award“. Eine äußerst starke Leistung bei über 1.300 Einreichungen.

In Warschau erhielt Kitzbühel Tourismus beim 15. FilmAT-Festival, dem polnischen Mitglied des Internationalen Komitees der Tourfilm-Festivals CIFFT, den 2. Preis In der Kategorie „Promotional Film of the City“. Auch beim International Tourism Film Festival Tourfilm Riga ging der 2. Preis in der Kategorie „Tourism Destination – City“ nach Kitzbühel.

Die Bronze-Medaille wurde bei den New York Festivals TV & Film Awards an Kitzbühel verliehen. Beim 12. Amorgos Tourism Film Festival sowie beim Zagreb Tourfilm Festival belegte der Imagefilm jeweils den 3. Platz in der Kategorie „Tourism Destination – Cities“.

Erfolgreiche #LocalHeroes-Kampagne

Auch die #LocalHeroes-Serie auf den Social Media Kanälen von Kitzbühel Tourismus wurde mit zwei hochwertigen Preisen prämiert. In der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“ wurde die reichweitenstarke Multichannel-Kampagne #LocalHeroes als Gewinner beim German Brand Award prämiert. Darauf ist Kitzbühel Tourismus besonders stolz, da der German Brand Award mit einer Bruttoreichweite von jährlich rund 315 Mio. Kontakten den reichweitenstärksten Marketingpreis im deutschsprachigen Raum darstellt.

Eine besondere Erwähnung gab es zudem beim German Design Award in der Kategorie „Excellent Communications Design“. Diese Auszeichnung wird vom Rat für Formgebung, der deutschen Marken- und Designinstanz, vergeben und unterstützt die Wirtschaft dabei, konsequent Markenmehrwert durch Design zu erzielen.

Ausgezeichnete Kampagnen

Auch die umfangreichen Kampagnen auf den deutschsprachigen und internationalen Fokusmärkten wurden mehrfach prämiert. Unter anderem erhielt Kitzbühel Tourismus Auszeichnungen für die neu gelaunchte Website, die reichweitenstarke OOH Kampagne am Flughafen München sowie den Radiospot Belgien.

