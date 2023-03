ICANN

UA Day: Globale Bemühungen um ein inklusiveres und mehrsprachiges Internet

Los Angeles, 9. März 2023 (ots/PRNewswire)

ICANN und UASG wollen die globale Internetgemeinschaft für die weltweite Akzeptanz mobilisieren.

Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) und die Universal Acceptance Steering Group (UASG) laden die weltweite Internet-Gemeinschaft ein, am und um den 28. März 2023 am Universal Acceptance (UA) Day teilzunehmen. Ziel dieses Tages ist es, zu einem integrativeren Internet beizutragen, das eine breite Palette von Sprachen und Schriften unterstützt. Es wird erwartet, dass fast 50 UA-Day-Veranstaltungen in mehr als 40 verschiedenen Ländern stattfinden werden.

UA ist ein Eckpfeiler des heutigen globalen Internets und bietet sowohl individuellen Internetnutzern als auch Unternehmen, die ihnen ihren Service anbieten, viele Vorteile. Derzeit gibt es rund fünf Milliarden Internetnutzer, und es wird erwartet, dass mindestens eine Milliarde weitere Internetnutzer dazukommen werden. Die meisten dieser potenziellen neuen Nutzer leben in Ländern, die andere Sprachen als Englisch sprechen und schreiben. Das Erreichen von UA stellt sicher, dass jeder die Möglichkeit hat, die volle soziale und wirtschaftliche Macht des Internets unter Verwendung seines gewählten Domainnamens und der E-Mail-Adresse zu erleben, die am besten auf seine Interessen, Geschäfte, Kultur, Sprache und Schrift abgestimmt ist.

UA ist der Zugang zu einem integrativeren und mehrsprachigen Internet. Das Domain Name System (DNS) hat sich in den letzten Jahren durch die Hinzufügung neuer generischer Top-Level-Domains (z.B. .photography, .technology) drastisch erweitert. Dazu gehören auch internationalisierte Domainnamen (z. B.: एमईआईटीवाई.सरकार.भारत, 红螺寺.网址, صحة.مصر, стопкоронавирус.рф) und Ländercode-Top-Level-Domains (z. B.: भारत). Während sich das DNS weiterentwickelt hat, sind die von vielen Softwareanwendungen zur Validierung von Domainnamen und E-Mail-Adressen verwendeten Prüfungen jedoch nach wie vor veraltet. Darüber hinaus sind nicht alle Online-Portale für die Nutzung oder Eröffnung eines Benutzerkontos mit einer internationalisierten E-Mail-Adresse vorbereitet, sodass viele Menschen nicht in der Lage sind, sich im Internet in ihrer Sprache und mit der Online-Identität ihrer Wahl zu bewegen. UA gilt als die beste Methode für die technische Compliance und löst diese Probleme, indem sie sicherstellt, dass alle gültigen Domainnamen und E-Mail-Adressen, unabhängig von Schrift, Sprache oder Zeichenlänge, von allen internetfähigen Anwendungen, Geräten und Systemen gleichermaßen verwendet werden können.

„Die Universal Acceptance ist eine Grundvoraussetzung für ein wirklich globales, mehrsprachiges Internet", so ICANN Interim President und CEO Sally Costerton. Der allererste UA Day wird dazu beitragen, dies zu verwirklichen, indem er das Bewusstsein für UA schärft und die erforderlichen Werkzeuge bereitstellt, um sicherzustellen, dass alle internetfähigen Anwendungen, Geräte und Systeme mit allen gültigen Domainnamen und E-Mail-Adressen funktionieren. Dieser Meilenstein bietet eine noch nie dagewesene Gelegenheit, lokale, regionale und globale Stakeholder zu versammeln, um die Fortschritte der UA zu feiern und dabei zu helfen, die nächste Milliarde Nutzer ins Internet zu bringen."

„Die Universal Acceptance ist von entscheidender Bedeutung für die Wahlfreiheit der Verbraucher und die digitale Inklusion aller Nutzer, unabhängig von der Sprache, die sie sprechen oder schreiben", bemerkte der UASG-Vorsitzende Ajay Data. „UA Day wurde als globale Bewusstseinsveranstaltung für Universal Acceptance konzipiert, die jetzt jährlich am oder rund um den 28. März herum stattfinden wird. Das Event wurde mit Begeisterung von Unternehmen mit mehreren Interessengruppen aus aller Welt aufgenommen, die an etwa 50 Eröffnungsveranstaltungen teilnehmen werden. Wir erwarten, dass der UA Day ein entscheidender Moment für die Förderung der Universal Acceptance sein wird."

Informationen zum UA Day

Der UA Day wird von den gemeinschaftsbasierten UASG und ICANN organisiert und aus UA-Sensibilisierungs- und technischen Schulungen von UASG, ICANN und interessierten globalen Partnern und Organisationen bestehen. Durch eine Mischung aus virtuellen, persönlichen und hybriden Sitzungen zielt der UA Day darauf ab, führende technische und sprachliche Communities, Unternehmen, Regierungen und Interessengruppen der DNS-Branche einzubinden und zu mobilisieren, um die Vorteile von UA und wie sie ihre Systeme UA-fähig gestalten können, besser zu verstehen.

UA-Day-Veranstaltungen stehen allen relevanten Organisationen und Fachleuten offen, die teilnehmen möchten, darunter AT-Large Organizations, At-Large Structures, Supporting Organizations und Advisory Committees der ICANN Regional, Regierungsbeamten, internationalen Organisationen, Technologieexperten, Open-Source-Communitys, Normungsgremien, E-Mail-Dienstleistern, Software- und Technologieentwicklern, Webhosting-Plattformen, Akademikern, DNS-Branchenexperten und Sprachgemeinschaften.

Um an einer UA-Day-Veranstaltung in Ihrer Nähe teilzunehmen, sehen Sie sich bitte hier die vollständige Liste der Veranstaltungen an. Weitere Informationen zum UA Day finden Sie auf der UA-Day- Seite y. Um mehr über UA zu erfahren, besuchen Sie https://www.icann.org/ oder https://uasg.tech/ und folgen Sie dem Hashtag #Internet4All auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

Informationen zur ICANN

ICANN hat es sich zum Ziel gesetzt, ein stabiles, sicheres und einheitliches globales Internet zu gewährleisten. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie eine Adresse – einen Namen oder eine Nummer – in Ihren Computer oder ein anderes Gerät eingeben. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit die Computer einander finden können. Die ICANN hilft bei der Koordinierung und Unterstützung dieser eindeutigen Identifikatoren in der ganzen Welt. ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Gesellschaft mit einer Gemeinschaft von Teilnehmern aus aller Welt gegründet.

Informationen zur UASG

Die UASG ist eine gemeinschaftsbasierte Initiative, die im Jahr 2015 gegründet und von ICANN finanziert wurde. Sie besteht aus Vertretern von mehr als 120 Unternehmen, Regierungen und Gemeinschaftsgruppen. Die UASG arbeitet daran, das Bewusstsein für die Bedeutung von UA weltweit zu schärfen, Unternehmen kostenlose Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um ihnen zu helfen, UA-fähig zu werden, und den Fortschritt der Annahme von UA zu messen. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://uasg.tech/.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2018966/ua_day_logo_04_color__1_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ua-day-globale-bemuhungen-um-ein-inklusiveres-und-mehrsprachiges-internet-301767919.html