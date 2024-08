Crystal Lagoons

Crystal Lagoons bringt das Strandleben nach Bukarest

Miami (ots/PRNewswire)

Mit ausverkauften Eintrittskarten eine Woche vor dem Start hat Crystal Lagoons gerade Lagoon Park Bucharest, ein Public Access Lagoons® Projekt, auch bekannt als PAL® Entwicklungen, in der rumänischen Hauptstadt Bukarest eröffnet.

Das Herzstück der neuen Entwicklung ist eine große kristalline Lagune, die zum Schwimmen und für Wassersportarten geeignet ist, , die für alle mit Eintrittskarten zugänglich ist. Die Lagune ist umgeben von 11.000 m² weißen Sandstränden, Restaurants, Strandbars, Terrassen, Sport- und Veranstaltungsbereichen, Ausstellungshallen, Grünflächen und maßgeschneiderten Dienstleistungen, die die Lagune ergänzen werden, , die den Inbegriff des PAL®-Erlebnisses verkörpern.

Der Komplex ist Teil des Central District Lagoon City Megaprojekts , das auch ein 5-Sterne-Hotel Radisson mit 323 Zimmern und 400 Luxuswohnungen zur Miete, 8.200 m² Bürofläche der Klasse A, Einzelhandelsflächen, Restaurants, Kinos, eine Sky Bar und ein Spa umfasst.

Das Projekt wird in Partnerschaft mit Forty Management entwickelt, einer renommierten und preisgekrönten rumänischen Firma, mit der das multinationale Innovationsunternehmen bereits Projekte in Italien, Frankreich, Spanien, der Tschechischen Republik, Polen und Ungarn realisiert hat.

Mit diesem neuen Komplex bringt Crystal Lagoons das idyllische Strandleben in eine ikonische europäische Mittelmeerstadt. Durch das PAL® Modell, wird das Unternehmendie Lebensqualität der Bukarester Bevölkerung revolutionieren, indem es ein attraktives Unterhaltungsangebot für das Gebiet bereitstellt und es in eine erfolgreiche Freizeitdestination verwandelt.

„Überall auf der Welt und insbesondere in Europa sind die Projekte von PAL® bekannt für ihren ansprechenden und innovativen urbanen Ansatz, der ein Stück Meer in die Städte bringt, ein ähnliches Phänomen wie vor 200 Jahren in England, als die ersten städtischen Parks in London angelegt wurden und ein Walderlebnis in die Stadt brachten", sagte Jean Pierre Juanchich, Global Business Director von Crystal Lagoons.

Die Umweltauswirkungen der Crystal Lagoons® Technologie waren ein Kernelement der zahlreichen Projekte, die in Partnerschaft mit Forty Management entwickelt wurden. Diese schätzten die 40 % ige Verringerung des Kohlendioxid-Fußabdrucks der PAL®-Projekte, die die Zahl der Reisen zu Küstenorten um rund 50 % reduziert, da die Menschen das Strandleben näher an ihrem Zuhause genießen können.

Crystal Lagoons hat derzeit mehr als 1.000 Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien und Verhandlungen in 60 Ländern.

Über Crystal Lagoons

Crystal Lagoons ist ein US-amerikanisches Unternehmen , das eine Technologie entwickelt hat, mit der kristalline Lagunen unbegrenzter Größe überall zu sehr geringen Kosten gebaut und gewartet werden können.

Mit über 2.900 Patenten in 180 Ländern verbrauchen die nachhaltigen Einrichtungen von bis zu 100 Mal weniger Chemikalien und nur 2 % der Energie , die für herkömmliche Schwimmbäder benötigt wird. Bureau Veritas überprüfte den effizienten Wasserverbrauch der Technologie und kam zu dem Schluss, dass eine 1-Ha/2,5ac-Lagune 33 Mal weniger Wasser verbraucht als ein Golfplatz und 40 % weniger Wasser als ein Park derselben Größe. Die Einrichtungen von Crystal Lagoons® können Meer-, Süß- und Brackwasser verwenden, das im Überfluss vorhanden ist und keine andere Verwendung hat.