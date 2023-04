Crystal Lagoons

Crystal Lagoons baut Erfolg im Nahen Osten durch Rahmenvertrag mit der A'amal Group in Saudi-Arabien aus.

Miami (ots/PRNewswire)

Crystal Lagoons betritt das größte Land des Nahen Ostens, Saudi-Arabien, mit einem neuen Mega-Deal zur Entwicklung von Immobilien-, Gastgewerbe- und Public Access Lagoons™ -, auch PAL™ genannt, -Projekten. Der Entwicklungsplan umfasst mehrere Luxuskomplexe, die in Küsten- und Binnenstädten wie Riad, Dschidda, Dammam, Medina und Khobar entstehen sollen.

Das multinationale Innovationsunternehmen, das von dem Wissenschaftler Fernando Fischmann gegründet wurde, ist eine Partnerschaft mit der A'amal Group eingegangen, einer großen Holdinggesellschaft mit Interessen in den Bereichen Investitionen, Gastgewerbe, Immobilien und Energieentwicklung im Nahen Osten, Asien und Afrika. Der Gründer und CEO des Unternehmens, Yassin Al Suroor, ist auch der Gründer und CEO von DANA Investment, das auf die digitale Wirtschaft spezialisiert ist. Er ist Vorstandsmitglied mehrerer regionaler und internationaler Unternehmen sowie gemeinnütziger globaler Organisationen.

Durch die neue Partnerschaft mit A'amal Group festigt Crystal Lagoons seine Präsenz im Nahen Osten, wo es bereits laufende Projekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Israel, Palästina und Oman hat. In der Tat befinden sich die beiden größten kristallinen Lagunen der Welt im Nahen Osten: District One in Dubai (30 Hektar) und Citystars Sharm El Sheikh in Ägypten (12,8 Hektar).

„Ich freue mich sehr, diese strategische Allianz zwischen A'amal Group und Crystal Lagoons und das damit verbundene Potenzial für Saudi-Arabien bekannt zu geben. Wir glauben, dass diese Partnerschaft unserer Vision für die Zukunft entspricht, und sind zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit zur Entwicklung einzigartiger Reiseziele im ganzen Land LEAD führen wird", sagte Yassin Al Suroor, Präsident und CEO von A'amal Group

Im Mittelpunkt dieser PAL™-Siedlungen stehen große kristalline Lagunen, die sich zum Schwimmen und für Wassersport eignen und von weißen Sandstränden umgeben sind, die gegen eine Gebühr für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Komplexe verfügen auch über Geschäftsräume, Restaurants, Hochzeiten, Hotels, Konzerträume, Terrassen, Amphitheater usw.

„Der Abschluss einer strategischen Partnerschaft wie dieser für 10 PAL™-Projekte in Saudi-Arabien ist ein Meilenstein, der unsere Einzigartigkeit und unseren Mehrwert als Marke unterstreicht. Es zeigt auch, dass das Konzept und die Technologie von Crystal Lagoons® idyllische Strände an jeden Ort der Welt bringen kann, sogar mitten in die Wüste, und einzigartige Tourismusmöglichkeiten schafft", sagte Alastair Sinclair, Regional Director von Crystal Lagoons.

Crystal Lagoons erlebte 2022 eine globale Rekordexpansion mit seinen PAL™-Projekten. Das Unternehmen erschloss mehr als 15 neue Märkte und schloss Mega-Geschäfte in Ländern wie Japan, Australien, Indien, Israel, Palästina und anderen ab.

Informationen zu Crystal Lagoons

Crystal Lagoons ist ein US-based Unternehmen, das eine Technologie entwickelt hat, mit der kristalline Lagunen in unbegrenzter Größe überall zu sehr niedrigen Kosten gebaut und gewartet werden können.

Mit über 2.000 Patenten in 190 Ländern verbrauchen die nachhaltigen Einrichtungen bis zu 100 Mal weniger Chemikalien und nur 2 % der Energie, die für herkömmliche Schwimmbäder benötigt wird. Bureau Veritas verifizierte die effiziente Wassernutzung der Technologie und kam zu dem Schluss, dass eine 1 ha/2.5 ac große Lagune 33 Mal weniger Wasser verbraucht als ein Golfplatz und 40 % weniger Wasser als ein Park derselben Größe. Die Einrichtungen von Crystal Lagoons® können Meer-, Süß- und Brackwasser nutzen, das reichlich vorhanden ist und keine andere Verwendung hat.

Informationen zu A'amal Group

A'amal Group ist eine dynamische, transparente und sozial verantwortungsbewusste Gruppe, die sich verpflichtet hat, durch umweltfreundliche, hochmoderne Technologien und moderne Managementprinzipien einen Beitrag zur regionalen Wirtschaft und zum Aufbau der Zukunft zu leisten.

A'amal Group ist bestrebt, das Leben anderer durch ihre verschiedenen Geschäftsaktivitäten zu verbessern, indem sie strategische Allianzen mit angesehenen internationalen Unternehmen mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz eingeht.