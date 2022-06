LIDL Schweiz

Lidl Schweiz wird neuer Sponsor von swiss unihockey

Weinfelden (ots)

Per 1. Juli 2022 wird Lidl Schweiz offizieller Partner von swiss unihockey und Naming-Partner der Nationalliga A der Frauen und Männer. Lidl Schweiz wird zudem Sponsor der Cupfinals 2022-2025 und "Official Sponsor" der Unihockey Weltmeisterschaft (Männer), die vom 5. bis 13. November 2022 in Zürich und Winterthur stattfindet.

Lidl Schweiz legt grossen Wert auf lokale Verankerung und die Förderung von lokalen Vereinen, Sportarten und Veranstaltungen. Schon seit Jahren unterstützt Lidl Schweiz den typisch schweizerischen Schwingsport durch seine Markenbotschafter Christian Stucki und Samuel Giger. Jetzt geht Lidl Schweiz einen Schritt weiter und will den zweitgrössten Teamsport der Schweiz - Unihockey - durch eine Sponsoringpartnerschaft fördern. "Es freut uns sehr, dass wir mit swiss unihockey eine gemeinsame Partnerschaft eingehen können. Dabei verbinden uns nicht nur gemeinsame Wertevorstellungen wie Bodenständigkeit und Fairness. Der Verband wächst auch sehr stark - genau wie wir. Dieses Wachstum wollen wir fördern und langfristig als starker, landesweit vernetzter Partner auftreten", so Raphael Werner, Head of Marketing bei Lidl Schweiz.

Jörg Beer, Chef Marketing im Zentralvorstand von swiss unihockey: "Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Lidl Schweiz eine solch umfassende und für beide Seiten gewinnbringende Partnerschaft beginnen können. Die Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Schritt Richtung Professionalisierung des Schweizer Unihockeys. Für die Nationalliga A ist der neue Naming-Partner eine Chance, sich noch stärker zu positionieren sowie die Aufmerksamkeit und Popularität der höchsten Liga der Schweiz zu steigern."

Ein Sport mit Zukunft

Unihockey befindet sich in einer starken Wachstumsphase in der Schweiz. Rund 500'000 Schweizerinnen und Schweizer spielen die beliebte Sportart. Davon sind 34'000 Personen lizenziert. Wiederkehrende Events wie der Superfinal, die Cupfinals oder der Supercup sorgen für grosses öffentliches Interesse, dazu gesellen sich in unregelmässigen Abständen einmalige Grossanlässe wie die A- und U19-Weltmeisterschaft, die swiss unihockey organisiert. Für grosse Aufmerksamkeit sorgte das Frauen A-Nationalteam 2019 an der WM in Neuenburg, als die Schweizerinnen im Halbfinal gegen Tschechien eine unglaubliche Wende schafften und im eigenen Land Begeisterung auslösten. In diesem Jahr werden die Männer an der WM in Zürich und Winterthur ihre Geschichte schreiben.