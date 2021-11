Bank für Tirol und Vorarlberg AG

EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG

Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) setzt positive Geschäftsentwicklung fort

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Quartalsbericht Innsbruck - In den ersten drei Quartalen konnte die BTV ihr Ergebnis deutlich steigern. Der Periodenüberschuss vor Steuern erhöhte sich um +24,8 Mio. EUR auf 91,6 Mio. EUR. Die Bank für Tirol und Vorarlberg verzeichnete in den ersten neun Monaten 2021 eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung. Der Periodenüberschuss vor Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahr um +24,8 Mio. EUR auf 91,6 Mio. EUR. Gut entwickelt hat sich vor allem das operative Ergebnis aus Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, dem Erfolg aus Finanzgeschäften und dem Handelsergebnis sowie die geringen Risikovorsorgen im Kreditgeschäft und das Ergebnis der at- equity-bewerteten Unternehmen. Dadurch konnten die aufgrund der COVID-19- Pandemie rückgängigen Entwicklungen bei den vollkonsolidierten Seilbahnen deutlich überkompensiert werden. Der Periodenüberschuss nach Steuern erhöhte sich um +25,4 Mio. EUR auf 79,0 Mio. EUR. Verbessert haben sich damit auch wesentliche Kennzahlen wie der Return on Equity vor Steuern und die Cost-Income-Ratio. Erfreulich ist das hohe Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die BTV. Die betreuten Kundengelder, die Summe aus Depotvolumen und Primärmitteln, verzeichneten einen Zuwachs um +778 Mio. EUR auf 16,7 Mrd. EUR im Jahresabstand. "Wir freuen uns über das positive Ergebnis, das vor allem auf das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden zurückzuführen ist. Gleichzeitig gebührt mein Dank unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders in dieser anhaltend herausfordernden Phase. Doch wir ruhen uns nicht auf den Lorbeeren aus, sondern richten den Blick nach vorne. Wir arbeiten intensiv an der Umsetzung unserer Strategie 2030. Unter dem Leitgedanken 'Zukunftsfähig. Werte. Schaffen.' setzen wir innovative Projekte um und entwickeln die BTV kontinuierlich weiter, um unsere Kundinnen und Kunden bei ihren Vorhaben bestmöglich als Partner zu unterstützen", betont Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. Bilanz Ist Ist Veränderung BTV KONZERN (IFRS) 30.09.2021 30.09.2020 Betreute Kundengelder 16.695 Mio. EUR 15.917 Mio. EUR +778 Mio. EUR Bilanzsumme 13.954 Mio. EUR 13.636 Mio. EUR +318 Mio. EUR Eigenkapital 1.872 Mio. EUR 1.786 Mio. EUR +86 Mio. EUR GuV 3. Quartal 2021 3. Quartal 2020 Veränderung BTV KONZERN (IFRS) Periodenüberschuss vor Steuern 91,6 Mio. EUR 66,9 Mio. EUR +24,8 Mio. EUR Periodenüberschuss nach Steuern 79,0 Mio. EUR 53,6 Mio. EUR +25,4 Mio. EUR Rückfragehinweis: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Stadtforum 1, 6020 Innsbruck MMag. Marion Plattner Vorstandsbüro T +43 505 333 ? 1409 E marion.plattner@btv.at www.btv.at Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

