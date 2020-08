Bank für Tirol und Vorarlberg AG

Halbjahresergebnis der Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV)

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Halbjahresergebnis Innsbruck - Im Vergleich zum Halbjahresultimo 2019 stieg die Bilanzsumme der Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) um insgesamt +1,6 Mrd. EUR auf 13,4 Mrd. EUR. Die Grundlage für den deutlichen Anstieg bildeten das robuste Kundengeschäft sowie höhere Barreserven. Im Geschäftsmodell der BTV sind die Forderungen an Kunden eine der wesentlichsten Bilanzpositionen. Diese legten gegenüber dem 30.06.2019 um +81 Mio. EUR auf 8,1 Mrd. EUR zu. Die Barreserve stieg um +1,4 Mrd. EUR auf 2,2 Mrd. EUR, worin sich der Liquiditätspuffer der BTV widerspiegelt. Das strategische Ziel, Kundenkredite durch Primärmittel zu refinanzieren, konnte auch im 1. Halbjahr 2020 wieder mehr als erreicht werden. Die betreuten Kundengelder stiegen um +1,0 Mrd. EUR auf 15,7 Mrd. EUR. "In herausfordernden Zeiten suchen sich Kundinnen und Kunden ihren Bankpartner ganz bewusst aus. Der Zuwachs von über 1 Mrd. Euro zeigt das Vertrauen in unsere Leistungen und unsere Kundinnen und Kunden bestätigen damit den stabilen, nachhaltigen Weg der BTV", so Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. COVID-19 und die damit verbundenen höheren Risikovorsorgen und Bewertungserfordernisse sowie rückläufige at-equity-Erträge führen zu einem Rückgang des Periodenüberschusses vor Steuern auf 47,1 Mio. EUR. BTV KONZERN (IFRS) in Mio. Ist Ist Veränderung Euro 30.06.2020 30.06.2019 Eigenkapital 1.779 Mio. EUR 1.722 Mio. EUR +57 Mio. EUR Finanzierungen an Kunden 8.103 Mio. EUR 8.022 Mio. EUR +81 Mio. EUR Betreute Kundengelder 15.675 Mio. EUR 14.669 Mio. EUR +1.006 Mio. EUR Bilanzsumme 13.417 Mio. EUR 11.860 Mio. EUR +1.557 Mio. EUR GuV BTV KONZERN (IFRS) in Mio. 1. Halbjahr 2020 1. Halbjahr 2019 Veränderung Euro Periodenüberschuss vor Steuern 47,1 Mio. EUR 95,2 Mio. EUR -48,1 Mio. EUR Rückfragehinweis: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Stadtforum 1, 6020 Innsbruck MMag. Marion Plattner Marketing, Kommunikation, Vorstandsangelegenheiten T +43 505 333 ? 1409 E marion.plattner@btv.at www.btv.at Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

