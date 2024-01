Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Guter Vorsatz fürs neue Jahr: Strom und Geld sparen - und dabei auch noch einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten

Schwalbach am Taunus (ots)

2024 hat begonnen und viele von uns haben sich dafür schon so einiges vorgenommen. Der Jahreswechsel ist dafür der ideale Anlass. Im Angesicht von Klimakrise und gestiegener Preise stehen für viele von uns zwei Vorsätze vermutlich besonders hoch im Kurs: nachhaltiger und sparsamer zu leben.

Es lohnt sich, wenn wir gleich zu Hause damit anfangen: zum Beispiel beim Waschen. Denn schon mit einer kleinen Verhaltensänderung lässt sich dabei sehr einfach Energie und damit auch Geld sparen, ohne auf die gewohnten Annehmlichkeiten verzichten zu müssen. Darauf machen die Waschmittelmarke Ariel und der WWF Deutschland mit ihrer Nachhaltigkeitsinitiative #WirDrehenRunter aufmerksam - mit einem einfachen Beispiel.

Den meisten Strom verbraucht die Waschmaschine beim Erhitzen des Wassers. Ein einfacher Kniff hilft: Senken Sie die Waschtemperatur an der Maschine. So verringern Sie nicht nur Ihren Stromverbrauch und sparen dadurch Geld, sondern leisten auch noch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Konkret bedeutet das, dass ein Waschgang bei 30 statt 60 °C bis zu 60 % weniger Strom verbraucht und auch die CO2-Emissionen entsprechend senkt. Wer die Temperatur beim Waschen runterdreht, schlägt also gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe.

#WirDrehenRunter: gut für den Geldbeutel und gut fürs Klima

Am wirkungsvollsten ist ihr Kaltwaschgang, wenn Sie moderne Waschmittel wie die Ariel All-in-1 PODS nutzen. Denn diese wurden extra dafür entwickelt, dass die Wäsche auch bei einer kälteren Waschtemperatur von zum Beispiel 30 °C tiefensauber und hygienisch rein wird - selbst bei eingetrockneten Flecken. Und natürlich duftet die Wäsche auch nach einem kälteren Waschgang gewohnt frisch. Sie benötigen nichts weiter als einen kleinen Handgriff an der Maschine, um die Temperatur runterzudrehen und müssen dadurch nicht einmal auf den gewohnten Komfort verzichten.

Sie interessiert, wie viel Geld Sie durch das Runterdrehen der Waschtemperatur auf 30 °C tatsächlich sparen können? Unter www.wirdrehenrunter.de können Sie mit dem Sparrechner für Kaltwäsche Ihr persönliches Sparpotenzial selbst berechnen. Bei durchschnittlich rund 166 Waschladungen im Jahr sparen Sie bei durchschnittlichen Stromkosten zum Beispiel bis zu 37 Euro im Jahr, wenn Sie von 60 auf 30 °C herunterdrehen. Die CO2-Emissionen, die durch den Stromverbrauch beim Waschen entstehen, senken Sie dadurch gleich mit: um bis zu 60 Prozent - bei hygienisch reinen Waschergebnissen mit modernen Waschmitteln wie Ariel.

Wichtig: Ariel All-in-1 PODS wie alle Wasch- und Reinigungsmittel immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.