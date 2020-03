Atrium European Real Estate Limited

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen St Helier Jersey / Channel Islands - UPDATE ZU DEN VON DEN REGIERUNGEN INFOLGE DES COVID-19-VIRUS AUFERLEGTEN BESCHRÄNKUNGEN FÜR DEN HANDEL IN DEN MÄRKTEN VON ATRIUM Jersey, 19. März 2020, Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Atrium-Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt die nachfolgende Erklärung ab, um die Aktionäre über die jüngst bekanntgegeben Maßnahmen der Regierungen der Länder, in denen die Gesellschaft operativ tätig ist, als Reaktion auf das COVID-19-Virus zu informieren. In der letzten Woche wurden die Einkaufszentren in Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei von den jeweiligen Regierungen mit Handelsbeschränkungen belegt. In allen drei Ländern umfassen diese Beschränkungen weder Lebensmittelgeschäfte/Supermärkte noch Apotheken/Drogerien oder andere wesentliche und notwendige Dienstleistungsanbieter. Mit Gestern hat auch Russland erste Beschränkungen für einige Städte beschlossen, die unter anderem ein Verbot aller Veranstaltungen im Freien und die Beschränkung von Versammlungen in geschlossenen Räumen auf 50 Personen vorsehen. Wir werden weiterhin alle Veröffentlichungen von Behörden in unseren Märkten genauestens verfolgt. Seit dem Ausbruch der Krise im Februar 2020 arbeiten wir eng mit unseren Mietern, Mitarbeitern und lokalen Gesundheitsbehörden zusammen, und haben eine Reihe von Präventivmaßnahmen zur Eindämmung des Virus und zur Minimierung seiner Auswirkungen auf unsere Kunden ergriffen. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden, Mieter und Mitarbeiter bleibt unsere oberste Priorität. Derzeit ist es noch zu früh, um die vollen Auswirkungen abzuschätzen, die diese jüngsten Regierungsmaßnahmen - oder der COVID-19-Pandemie selbst - auf die Geschäfts- und Finanzlage der Gesellschaft oder ihre Mieter haben wird. Atrium befindet sich mit ihren Mietern im Dialog über einen gemeinsamen Ansatz zur Bewältigung der Herausforderungen, die COVID-19 mit sich bringt. Als Reaktion auf die beschlossenen Maßnahmen setzt die Gesellschaft auch aktiv Prioritäten bei ihrem Investitionsprogramm und verschiebt nicht prioritäre Investitionsausgaben und reduziert parallel dazu ihre operativen Kosten. Mit einer starken Bilanz, einem Netto-LTV von 35% und Zugang zu Kreditfazilitäten ist die Gesellschaft der Ansicht, genügen Ressourcen zu haben, um ihren Liquiditätsbedarf zu managen. Atrium wird die weiteren Entwicklungen genauestens verfolgen und bei Bedarf weitere Informationen zur Verfügung stellen. Für weitere Informationen: FTI Consulting Inc: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland/Claire Turvey/Ellie Sweeney: atrium@fticonsulting.com Über Atrium European Real Estate Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium spezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von über 809.000 m2 und einem Gesamtmarktwert von rund EUR 2,6 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme von einer, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien verwaltet. Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate. Rückfragehinweis: For further information: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland Claire Turvey Richard.sunderland@fticonsulting.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

