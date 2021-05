Berner Fachhochschule (BFH)

Berner Fachhochschule BFH Departement Soziale Arbeit verleiht 78 Diplome

Diplome der Berner Fachhochschule

Departement Soziale Arbeit verleiht 78 Diplome

Anfang Mai 2021 haben 69 Frauen und Männer ein Bachelor-Diplom erhalten. Sie sind nun berechtigt, den Titel «Bachelor of Science BFH in Sozialer Arbeit» zu tragen. Das Master-Diplom und damit den Titel «Master of Science BFH in Sozialer Arbeit» erlangten neun Personen.

Die Absolventinnen und Absolventen haben ihr Diplom wegen der ausserordentlichen Lage auf dem Postweg erhalten. Die Feier wird voraussichtlich im September 2021 nachgeholt.

Wir gratulieren unseren Diplomandinnen und Diplomanden. Namen und Wohnorte entnehmen Sie bitte dem pdf.

