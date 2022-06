TCO Development

Aufstrebende Marken bereiten den Weg für nachhaltigere Smartphones

Smartphones stehen seit langem im Ruf, eine Reihe von Nachhaltigkeitsproblemen zu verursachen, und von Seiten der Konsumenten steigt das Interesse an nachhaltigeren Geräten. Aufstrebende Marken weisen hier den Weg.

Obwohl die Verkaufszahlen neuer Smartphones Anfang 2022 aufgrund von Komponentenknappheit sowie weltweiter Unsicherheit zurückgegangen sind, werden rund um den Globus nach wie vor mehr als eine Milliarde Smartphones pro Jahr verkauft. Ein Grund für diese hohe Nachfrage besteht darin, dass Smartphones häufig ausgetauscht werden. Im Dezember letzten Jahres schätzte Deloitte, dass die erwartete Gesamtmenge der bis Ende 2022 in Gebrauch befindlichen Smartphones (4,5 Milliarden) in diesem Jahr 146 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen verursachen wird. Dabei werden 83 Prozent dieser Emissionen durch die Herstellung, den Versand und das erste Jahr der Nutzung der 1,4 Milliarden neuen Smartphones verursacht, die 2022 voraussichtlich verkauft werden – ein besorgniserregender Wert.

TCO Development, die Organisation hinter der weltweit führenden Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte TCO Certified, konnte in letzter Zeit einen größeren Bedarf an nachhaltigeren Smartphones beobachten: „Die Nachfrage der Käufer nach nachhaltigeren Smartphones steigt, und auch die Smartphone-Marken zeigen zunehmend Interesse daran, in Nachhaltigkeit zu investieren. Dies lässt für die Zukunft ein wenig hoffen. Es sind insbesondere die aufstrebenden Marken, die den Weg zu nachhaltigeren Smartphones beschreiten", kommentiert Sören Enholm, CEO von TCO Development.

Im vergangenen Jahr wurde das Fairphone 4 5G entsprechend der Kriterien von TCO Certified zertifiziert. Dieses Jahr folgte das Realme GT2 Pro. Insgesamt gibt es nun drei Modelle, die nach TCO Certified zertifiziert sind. Die Kriterien von TCO Certified umfassen sowohl die ökologische als auch die soziale Verantwortbarkeit in der Lieferkette. Sie gelten für den gesamten Produktlebenszyklus und schließen die Berücksichtigung gefährlicher Stoffe, Kriterien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft, sozial verantwortliche sowie umweltfreundliche Herstellung und weitere Aspekte mit ein.

TCO Certified leistet einen Beitrag dazu, dass die Wünsche von Käufern direkt in die IT-Lieferkette einfließen, wo die überwiegende Zahl der Nachhaltigkeitsprobleme von Smartphones im Verlauf ihrer Produktlebensdauer zu finden sind. Die Kriterien von TCO Certified sind so gestaltet, dass sie sich dort auswirken, wo es am wichtigsten ist. Mit einer großen Auswahl an zertifizierten Produkten bekannter Marken ist TCO Certified die Richtschnur für Käufer, die IT-Produkte verantwortungsvoll auswählen möchten.

Über TCO Certified

Die Organisation, die hinter der Nachhaltigkeitszertifizierung TCO Certified steht, ist TCO Development. Unsere Vision ist es, dass alle IT-Produkte einen ökologisch und sozial nachhaltigen Lebenszyklus haben sollten. Wissenschaftlich fundierte Kriterien und eine unabhängige Überprüfung der Einhaltung helfen uns, den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen und zu beschleunigen.

