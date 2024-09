Dubai Cares

Dubai Cares stellt „Rewiring Education vor: Der Bericht Der Klima-Bildungs-Nexus"

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Bietet einen umfassenden Fahrplan, der eine Brücke zwischen Bildung und Klimazielen schlägt, und skizziert wichtige Empfehlungen, um sinnvolle Maßnahmen an der Schnittstelle zwischen Klima und Bildung voranzutreiben

Dubai Cares hat seinen neuesten Bericht „Rewiring Education veröffentlicht: The Climate- Education Nexus" (Der Klima-Bildungs-Nexus), der sich während der 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) für die Integration von Bildung und Klimaschutz einsetzt. Dieser Bericht ist das Ergebnis von zwei Jahren Konsultationen und Diskussionen auf dem RewirEd-Gipfel 2023 im Rahmen der COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten und darüber hinaus, bei denen Erkenntnisse sowohl von Bildungs- als auch von Klimaakteuren gesammelt wurden.

Im Kern betont der Bericht, dass Klimamaßnahmen und Bildungswandel nicht getrennt voneinander angegangen werden können. Sie verdeutlicht das ungenutzte Potenzial der Verknüpfung von Klima- und Bildungspolitik, um einen systemischen Wandel voranzutreiben. Der Bericht liefert eine Blaupause für die Zusammenführung der Bemühungen in den Bereichen Bildung und Klimaschutz und bietet praktische Lösungen und konkrete Empfehlungen für die Integration dieser Bereiche in kohärente Strategien.

In einem Kommentar zu dem Bericht erklärte Seine Exzellenz Dr. Tariq Al Gurg, Chief Executive Officer und stellvertretender Vorsitzender von Dubai Cares: „Echte Fortschritte bei globalen Problemen wie Armut, Gesundheit oder Klimawandel hängen von einer grundlegenden Umgestaltung der Bildungssysteme ab. Dieser Bericht bietet einen klaren Fahrplan für die Integration von Bildung in die Klimaagenda und die Einbettung von Klimalösungen in die Bildung. Im Vorfeld der COP29 fordere ich die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, der Bildung in ihren Klimadiskussionen Priorität einzuräumen und die hier dargelegten wichtigen Empfehlungen zu berücksichtigen. Es ist jetzt an der Zeit zu handeln, um jeden mit dem Wissen, den Fähigkeiten und den Werten auszustatten, die für den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft erforderlich sind.

In dem Bericht werden fünf „Win-Win"-Lösungen vorgestellt: in den Bereichen frühkindliche Entwicklung (Early Childhood Development, ECD), umweltfreundliche Schulspeisung, Unterricht als grüner Beruf, Entwicklung grüner Kompetenzen bei Jugendlichen und strategisches Engagement im Privatsektor. Sie zeigen, wie die Zusammenarbeit den Bildungswandel mit Klimaschutz, Wirtschaftswachstum und sozialem Fortschritt in Einklang bringen kann. Der Bericht enthält außerdem neun wichtige Empfehlungen für Politik, Finanzierung und Forschung, um ein günstiges Umfeld für die Verbreitung dieser Lösungen zu schaffen.

Der RewirEd Summit 2023 auf der COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten war das erste globale Treffen zum Zusammenhang zwischen Bildung und Klima, an dem über 1.000 Teilnehmer, darunter Staatsoberhäupter, Minister, CEOs und Vertreter aus 76 Ländern, teilnahmen. Auf dem Gipfel wurde die entscheidende Rolle der Bildung bei der Bewältigung der klimatischen Herausforderungen hervorgehoben, und es wurden innovative Lösungen an der Schnittstelle zwischen diesen beiden Sektoren vorgestellt. Das Gipfeltreffen, an dem zahlreiche Vertreter aus der ganzen Welt teilnahmen, löste wichtige Diskussionen darüber aus, wie sichergestellt werden kann, dass der Klimawandel das Recht der Kinder auf Bildung nicht beeinträchtigt.

Um den Bericht herunterzuladen, besuchen Sie bitte unsere Website: https://rewiredsummit.org/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512833/Dubai_Cares_CEO.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/dubai-cares-stellt-rewiring-education-vor-der-bericht-der-klima-bildungs-nexus-302256061.html