Gruner+Jahr, Gala

Lilli Hollunder: Beim zweiten Baby wird alles anders

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

"Ich werde nicht mehr unter Tränen versuchen zu stillen, dann gibt es halt die Flasche", sagt Lilli Hollunder, 36, die mit ihrem zweiten Baby schwanger ist, im Interview mit GALA (Heft 22/2022, ab morgen im Handel). Und weiter: "Ich will alles stressfreier gestalten, nicht mehr so unter Druck stehen, auch die Anfangszeit genießen." Bei Söhnchen Casper, 2, hatte es lange gedauert, bis die Schauspielerin, Autorin und Bloggerin endlich schwanger wurde. Das zweite Kind war nicht geplant, umso größer ist die Freude bei ihr und ihrem Ehemann, Ex-Fußballprofi René Adler, 37. "Als ich den Test gemacht habe, war ich bei meiner Mutter und er in Amsterdam im Fußballstadion. Ich habe ihm ein Foto vom Test geschickt und ,Gutes Spiel' dazu geschrieben. Da musste er sich erst mal eine ruhige Ecke zum Telefonieren suchen. Das Leben hat für uns entschieden."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.